Đà Nẵng mời du khách "chạm về nguyên bản"

Ngô Anh Văn

25/03/2026, 10:07

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang dần phục hồi sau những biến động lớn, Đà Nẵng đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tái định vị là một điểm đến không chỉ hấp dẫn mà còn mang lại những trải nghiệm sâu sắc và chân thực...

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An, phát biểu tại họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn
Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An, phát biểu tại họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

Chiều ngày 24/3/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp báo Công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng và chương trình MICE 2026.

Chương trình có chủ đề "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên Bản" ra đời với mục tiêu đưa du khách vào một hành trình khám phá đầy cảm xúc, nơi mà mỗi giác quan đều được đánh thức để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố biển miền Trung này.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, nhấn mạnh năm 2026, ngành du lịch toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Trước những biến động địa chính trị tại Trung Đông cùng những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, tâm lý và hành vi du lịch cũng đang thay đổi rõ rệt.

Du khách hôm nay không còn tìm kiếm những chuyến đi đơn thuần để “đi và xem”, mà mong muốn những hành trình có chiều sâu – nơi họ có thể tìm thấy sự cân bằng, cảm giác bình an và sự kết nối chân thực với điểm đến. Giá trị của một chuyến đi vì thế không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn thể hiện ở khả năng chạm đến cảm xúc, khơi gợi bản sắc và để lại những dư âm bền lâu trong mỗi trải nghiệm. 

Bà An cho biết, chương trình “Đà Nẵng – Chạm về Nguyên bản” được xây dựng như một định hướng của thành phố nhằm thích ứng với xu hướng phát triển mới của du lịch. Không chỉ phát huy những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, mỗi du khách có thể cảm nhận điểm đến sâu sắc hơn thông qua hành trình trải nghiệm được dẫn dắt bởi 5 “điểm chạm” giàu cảm xúc.

Từ những câu chuyện di sản trong các làng nghề, đến không gian tĩnh lặng nuôi dưỡng sự cân bằng; từ thiên nhiên nguyên sơ đầy kết nối, đến những khoảnh khắc sự kiện tạo nên ký ức; kết lại bằng hành trình vị giác đậm đà bản sắc xứ Quảng…

Toàn cảnh buổi công bố sự kiện. Ảnh Ngô Anh Văn
Toàn cảnh buổi công bố sự kiện. Ảnh Ngô Anh Văn

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hành trình "Chạm về Bản sắc", nơi du khách có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm các làng nghề truyền thống như Thanh Hà, Kim Bồng, và Trà Quế. Tại đây, du khách không chỉ được chứng kiến quá trình tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn được nghe kể về những câu chuyện văn hóa đậm chất địa phương từ chính những nghệ nhân.

Hành trình "Chạm về Tĩnh lặng" đưa du khách đến với những không gian yên bình, nơi mà tâm hồn có thể được chữa lành và tái tạo năng lượng. Các tour thiền, thưởng trà, trị liệu thảo dược tại Ngũ Hành Sơn hay chùa Tam Thai không chỉ giúp du khách thư giãn mà còn mang lại những trải nghiệm tâm linh sâu sắc. 

Thiên nhiên Đà Nẵng cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá này. Hành trình "Chạm về Nguyên sơ" đưa du khách đến với những khu rừng nguyên sinh, bãi biển hoang sơ và hệ sinh thái đa dạng của bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm hay Tây Giang. Những hoạt động như trekking, chèo SUP hay khám phá thảo dược bản địa không chỉ mang lại cảm giác phiêu lưu mà còn giúp du khách hiểu rõ hơn về sự phong phú và đa dạng của thiên nhiên miền Trung.

Khách tìm hiểu và trải nghiệm các nghệ nhân làng nghề truyền thống. Ảnh Ngô Anh Văn
Khách tìm hiểu và trải nghiệm các nghệ nhân làng nghề truyền thống. Ảnh Ngô Anh Văn

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo qua hành trình "Chạm về Vị giác". Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản xứ Quảng, tham gia các tour ẩm thực chuyên đề và giao lưu cùng các đầu bếp, nghệ nhân địa phương. 

Kết thúc hành trình, du khách không chỉ mang về những kỷ niệm đẹp mà còn là những cảm nhận sâu sắc về một Đà Nẵng nguyên bản, nơi mà mỗi góc phố, mỗi con người đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Chương trình "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên Bản" không chỉ là một chiến dịch kích cầu du lịch mà còn là một lời mời gọi du khách trở về với những giá trị chân thực và nguyên bản nhất của cuộc sống.

chương trình MICE 2026 Đà Nẵng - Chạm về Nguyên Bản du lịch du lịch đà nẵng hành trình trải nghiệm Vneconomy

Hơn 600 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026

Hơn 600 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026

Diễn ra từ ngày 10 đến 12/4 tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 sẽ bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối giao thương và quảng bá điểm đến…

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày...

100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM

100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM

Ngày hội năm nay có chủ đề "Rộn ràng hè về" (Vibrant Summer Fest), hưởng ứng cột mốc kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và nhằm kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2026…

"Kỳ nghỉ hiệu năng cao": Xu hướng mới của thế hệ du khách thành đạt châu Á

Các điểm đến du lịch sang trọng đang giới thiệu xu hướng “kỳ nghỉ hiệu năng cao” – nơi tích hợp chăm sóc sức khỏe, các thói quen tối ưu hiệu suất và những trải nghiệm hướng đến tuổi thọ...

Hà Tĩnh “làm mới” du lịch để giữ chân du khách

Hà Tĩnh “làm mới” du lịch để giữ chân du khách

Dù sở hữu nhiều tiềm năng, du lịch Hà Tĩnh vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét trên bản đồ du lịch khu vực. Việc “làm mới” sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới tư duy quản lý đang trở thành yêu cầu cấp bách...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
