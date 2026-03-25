Đà Nẵng mời du khách "chạm về nguyên bản"

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang dần phục hồi sau những biến động lớn, Đà Nẵng đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tái định vị là một điểm đến không chỉ hấp dẫn mà còn mang lại những trải nghiệm sâu sắc và chân thực...

Chiều ngày 24/3/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp báo Công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng và chương trình MICE 2026.

Chương trình có chủ đề "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên Bản" ra đời với mục tiêu đưa du khách vào một hành trình khám phá đầy cảm xúc, nơi mà mỗi giác quan đều được đánh thức để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố biển miền Trung này.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, nhấn mạnh năm 2026, ngành du lịch toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Trước những biến động địa chính trị tại Trung Đông cùng những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, tâm lý và hành vi du lịch cũng đang thay đổi rõ rệt.

Du khách hôm nay không còn tìm kiếm những chuyến đi đơn thuần để “đi và xem”, mà mong muốn những hành trình có chiều sâu – nơi họ có thể tìm thấy sự cân bằng, cảm giác bình an và sự kết nối chân thực với điểm đến. Giá trị của một chuyến đi vì thế không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn thể hiện ở khả năng chạm đến cảm xúc, khơi gợi bản sắc và để lại những dư âm bền lâu trong mỗi trải nghiệm.

Bà An cho biết, chương trình “Đà Nẵng – Chạm về Nguyên bản” được xây dựng như một định hướng của thành phố nhằm thích ứng với xu hướng phát triển mới của du lịch. Không chỉ phát huy những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, mỗi du khách có thể cảm nhận điểm đến sâu sắc hơn thông qua hành trình trải nghiệm được dẫn dắt bởi 5 “điểm chạm” giàu cảm xúc.

Từ những câu chuyện di sản trong các làng nghề, đến không gian tĩnh lặng nuôi dưỡng sự cân bằng; từ thiên nhiên nguyên sơ đầy kết nối, đến những khoảnh khắc sự kiện tạo nên ký ức; kết lại bằng hành trình vị giác đậm đà bản sắc xứ Quảng…

Toàn cảnh buổi công bố sự kiện. Ảnh Ngô Anh Văn

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hành trình "Chạm về Bản sắc", nơi du khách có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm các làng nghề truyền thống như Thanh Hà, Kim Bồng, và Trà Quế. Tại đây, du khách không chỉ được chứng kiến quá trình tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn được nghe kể về những câu chuyện văn hóa đậm chất địa phương từ chính những nghệ nhân.

Hành trình "Chạm về Tĩnh lặng" đưa du khách đến với những không gian yên bình, nơi mà tâm hồn có thể được chữa lành và tái tạo năng lượng. Các tour thiền, thưởng trà, trị liệu thảo dược tại Ngũ Hành Sơn hay chùa Tam Thai không chỉ giúp du khách thư giãn mà còn mang lại những trải nghiệm tâm linh sâu sắc.

Thiên nhiên Đà Nẵng cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá này. Hành trình "Chạm về Nguyên sơ" đưa du khách đến với những khu rừng nguyên sinh, bãi biển hoang sơ và hệ sinh thái đa dạng của bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm hay Tây Giang. Những hoạt động như trekking, chèo SUP hay khám phá thảo dược bản địa không chỉ mang lại cảm giác phiêu lưu mà còn giúp du khách hiểu rõ hơn về sự phong phú và đa dạng của thiên nhiên miền Trung.

Khách tìm hiểu và trải nghiệm các nghệ nhân làng nghề truyền thống. Ảnh Ngô Anh Văn

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo qua hành trình "Chạm về Vị giác". Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản xứ Quảng, tham gia các tour ẩm thực chuyên đề và giao lưu cùng các đầu bếp, nghệ nhân địa phương.

Kết thúc hành trình, du khách không chỉ mang về những kỷ niệm đẹp mà còn là những cảm nhận sâu sắc về một Đà Nẵng nguyên bản, nơi mà mỗi góc phố, mỗi con người đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Chương trình "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên Bản" không chỉ là một chiến dịch kích cầu du lịch mà còn là một lời mời gọi du khách trở về với những giá trị chân thực và nguyên bản nhất của cuộc sống.