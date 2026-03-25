Đà Nẵng mời du khách "chạm về nguyên bản"

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang dần phục hồi sau những biến động lớn, Đà Nẵng đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tái định vị là một điểm đến không chỉ hấp dẫn mà còn mang lại những trải nghiệm sâu sắc và chân thực...
Chiều ngày 24/3/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng,
Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp báo Công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng và chương
trình MICE 2026.
Chương trình có chủ đề "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên Bản" ra đời với mục tiêu đưa du khách vào một hành trình khám phá đầy cảm xúc, nơi mà mỗi giác quan đều được đánh thức để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố biển miền Trung này.
Phát biểu tại họp
báo, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà
Nẵng, nhấn mạnh năm 2026, ngành du lịch
toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Trước những biến động
địa chính trị tại Trung Đông cùng những diễn biến ngày càng cực đoan của thời
tiết, tâm lý và hành vi du lịch cũng đang thay đổi rõ rệt.
Du khách hôm nay
không còn tìm kiếm những chuyến đi đơn thuần để “đi và xem”, mà mong muốn những
hành trình có chiều sâu – nơi họ có thể tìm thấy sự cân bằng, cảm giác bình an
và sự kết nối chân thực với điểm đến. Giá trị của một chuyến đi vì thế không
chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn thể hiện ở khả năng chạm đến cảm xúc, khơi gợi bản
sắc và để lại những dư âm bền lâu trong mỗi trải nghiệm.
Bà An cho biết,
chương trình “Đà Nẵng – Chạm về Nguyên bản” được xây dựng như một định hướng
của thành phố nhằm thích ứng với xu hướng phát triển mới của du lịch. Không chỉ
phát huy những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, mỗi du khách có thể cảm
nhận điểm đến sâu sắc hơn thông qua hành trình trải nghiệm được dẫn dắt bởi 5
“điểm chạm” giàu cảm xúc.
Từ những câu chuyện di sản trong các làng nghề, đến
không gian tĩnh lặng nuôi dưỡng sự cân bằng; từ thiên nhiên nguyên sơ đầy kết
nối, đến những khoảnh khắc sự kiện tạo nên ký ức; kết lại bằng hành trình vị
giác đậm đà bản sắc xứ Quảng…
Một trong những
điểm nhấn của chương trình là hành trình "Chạm về Bản sắc", nơi du
khách có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm các làng nghề truyền thống như Thanh
Hà, Kim Bồng, và Trà Quế. Tại đây, du khách không chỉ được chứng kiến quá trình
tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn được nghe kể về những câu chuyện
văn hóa đậm chất địa phương từ chính những nghệ nhân.
Hành trình "Chạm về Tĩnh lặng" đưa du khách đến với những không
gian yên bình, nơi mà tâm hồn có thể được chữa lành và tái tạo năng lượng. Các
tour thiền, thưởng trà, trị liệu thảo dược tại Ngũ Hành Sơn hay chùa Tam
Thai không chỉ giúp du khách thư giãn mà còn mang lại những trải nghiệm tâm
linh sâu sắc.
Thiên nhiên Đà
Nẵng cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá này. Hành trình
"Chạm về Nguyên sơ" đưa du khách đến với những khu rừng nguyên sinh,
bãi biển hoang sơ và hệ sinh thái đa dạng của bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm hay
Tây Giang. Những hoạt động như trekking, chèo SUP hay khám phá thảo dược bản
địa không chỉ mang lại cảm giác phiêu lưu mà còn giúp du khách hiểu rõ hơn về
sự phong phú và đa dạng của thiên nhiên miền Trung.
Bên cạnh đó,
chương trình còn mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo qua hành trình
"Chạm về Vị giác". Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản
xứ Quảng, tham gia các tour ẩm thực chuyên đề và giao lưu cùng các đầu bếp,
nghệ nhân địa phương.
Kết thúc hành
trình, du khách không chỉ mang về những kỷ niệm đẹp mà còn là những cảm nhận
sâu sắc về một Đà Nẵng nguyên bản, nơi mà mỗi góc phố, mỗi con người đều mang
trong mình một câu chuyện riêng. Chương trình "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên
Bản" không chỉ là một chiến dịch kích cầu du lịch mà còn là một lời mời
gọi du khách trở về với những giá trị chân thực và nguyên bản nhất của cuộc
sống.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: