Chủ Nhật, 22/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines

Ngô Anh Văn

20/03/2026, 20:29

Việc Hãng hàng không AirAsia chính thức khai thác đường bay Manila – Đà Nẵng, cùng với việc mở đường bay thẳng Bali – Đà Nẵng từ ngày 20/3/2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không và tạo động lực phát triển du lịch thành phố...

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng NguyeenxThij Anh Thi, phát biểu tại sự kiện. Ảnh Ngô Anh Văn

Chiều ngày 20/3, thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình chào mừng các chuyến bay từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) do Hãng hàng không AirAsia khai thác, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không quốc tế của thành phố với khu vực Đông Nam Á.

Chuyến bay mang số hiệu Z2824 của Philippines AirAsia, khởi hành từ Sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila) đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng chiều ngày 20/3, đưa 180 hành khách từ Philippines đến với thành phố. Theo kế hoạch khai thác, đường bay Manila – Đà Nẵng được Philippines AirAsia vận hành với tần suất 04 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, sử dụng tàu bay Airbus A320. Việc đưa vào khai thác đường bay này góp phần tăng cường kết nối trực tiếp giữa Đà Nẵng với thị trường Philippines – một thị trường du lịch năng động của khu vực.

Tiếp đó, vào lúc 17h55 cùng ngày, chuyến bay mang số hiệu QZ480 của Indonesia AirAsia, khởi hành từ Sân bay quốc tế Ngurah Rai (Bali) đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, với 180 hành khách trên chuyến bay từ Bali đến thành phố. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Bali (Indonesia) với Đà Nẵng. Đường bay Bali – Đà Nẵng do Indonesia AirAsia khai thác với tần suất 04 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, sử dụng tàu bay Airbus A320, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa Đà Nẵng với một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực.

Chương trình chào mừng các chuyến bay từ Manila – Đà Nẵng và Bali – Đà Nẵng của AirAsia được tổ chức tại Nhà ga quốc tế T2 – Sân bay quốc tế Đà Nẵng, với sự tham dự của Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, các đơn vị ngành hàng không tại Đà Nẵng, Hãng hàng không AirAsia cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết việc Hãng hàng không AirAsia chính thức khai thác đường bay Manila – Đà Nẵng, cùng với việc mở đường bay thẳng Bali – Đà Nẵng từ ngày 20/3/2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không và tạo động lực phát triển du lịch thành phố. Các đường bay này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đà Nẵng và các trung tâm du lịch năng động trong khu vực, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch, tăng cường trao đổi khách và mở rộng hợp tác với các điểm đến Đông Nam Á, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường tiềm năng như Úc và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tiếp nối đà tăng trưởng năm 2025, du lịch Đà Nẵng trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc, với gần 2,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 11% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 16,6% và chiếm tỷ trọng chủ đạo. Điều này cho thấy nhu cầu kết nối và trao đổi khách quốc tế đến Đà Nẵng đang gia tăng mạnh mẽ.  

Du khách trên những chuyến bay bày tỏ sự hào hứng trước sự đón tiếp thân thiện và hiếu khách của thành phố Đà Nẵng.

Bà Jane Runkat, đại diện Đại sứ quán Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam, chia sẻ: “Nhu cầu đi lại giữa Indonesia và Việt Nam đang không ngừng gia tăng. Chỉ riêng trong năm 2025, đã có hơn 300.000 lượt công dân hai nước qua lại thăm viếng lẫn nhau. Điều này không chỉ phản ánh sức hút mạnh mẽ của du lịch, mà còn cho thấy những cơ hội hợp tác ngày càng mở rộng giữa hai quốc gia. Các chuyến thăm chính thức, từ cấp cao đến các hoạt động trao đổi chuyên môn, ngày càng được tăng cường; Kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 17,2 tỷ USD vào năm 2025; Hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ…  

Từ khóa:

du lịch đà nẵng đường bay Bali Đà Nẵng đường bay Manila Đà Nẵng Hãng hàng không AirAsia hợp tác Việt Nam - Indonesia Indonesia

Đọc thêm

Đà Nẵng: Chiến lược ứng phó với áp lực chi phí vận chuyển và giá tour du lịch trong bối cảnh xung đột Trung Đông

Đà Nẵng: Chiến lược ứng phó với áp lực chi phí vận chuyển và giá tour du lịch trong bối cảnh xung đột Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh, ngành du lịch Đà Nẵng đang đối mặt với một thách thức lớn: Làm thế nào để giữ giá tour hợp lý mà không làm giảm sức hút của điểm đến...

Hàn Quốc tận dụng mọi cơ hội để phát triển du lịch văn hóa

Hàn Quốc tận dụng mọi cơ hội để phát triển du lịch văn hóa

Với Gen Z, nhu cầu du lịch đã thay đổi theo hướng sâu sắc hơn: “sống” trong nền văn hóa mình yêu thích. Tại Hàn Quốc, sự chuyển dịch này đang góp phần tái định hình ngành du lịch và trở thành một mô hình có sức lan tỏa toàn cầu…

Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Festival du lịch Cửa Lò 2026

Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Festival du lịch Cửa Lò 2026

Festival Du lịch Cửa Lò 2026 quy tụ hàng loạt sự kiện nổi bật như lễ khai mạc kết hợp pháo hoa tầm cao, các giải thể thao quy mô lớn, carnaval biển và lễ hội ẩm thực, hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch địa phương...

“Săn” tour 30/4 sớm, du khách Việt chuộng các chặng bay gần

“Săn” tour 30/4 sớm, du khách Việt chuộng các chặng bay gần

Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành lớn cho thấy kể từ sau khi xung đột bùng phát, nhiều du khách Việt Nam có kế hoạch du lịch tại các quốc gia cần phải quá cảnh tại Trung Đông đã chủ động chuyển hướng sang những hành trình an toàn và thủ tục đơn giản hơn…

Trekking đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách trẻ

Trekking đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách trẻ

Theo khảo sát được Forbes thực hiện về xu hướng lao động, 54% người trẻ cho biết sẵn sàng ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào việc tăng lương, cho thấy sự thay đổi trong cách họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy