Đà Nẵng chào đón 180 hành khách trên chuyến bay từ Philippines
Ngô Anh Văn
20/03/2026, 20:29
Việc Hãng hàng không AirAsia chính thức khai thác đường bay Manila – Đà Nẵng, cùng với việc mở đường bay thẳng Bali – Đà Nẵng từ ngày 20/3/2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không và tạo động lực phát triển du lịch thành phố...
Chiều ngày 20/3, thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình chào mừng các chuyến bay từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) do Hãng hàng không AirAsia khai thác, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không quốc tế của thành phố với khu vực Đông Nam Á.
Chuyến bay mang số hiệu
Z2824 của Philippines AirAsia, khởi hành từ Sân bay quốc tế Ninoy Aquino
(Manila) đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng chiều ngày 20/3, đưa 180 hành
khách từ Philippines đến với thành phố. Theo kế hoạch khai thác, đường bay
Manila – Đà Nẵng được Philippines AirAsia vận hành với tần suất 04 chuyến/tuần
vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, sử dụng tàu bay Airbus A320.
Việc đưa vào khai thác đường bay này góp phần tăng cường kết nối trực tiếp giữa
Đà Nẵng với thị trường Philippines – một thị trường du lịch năng động của khu
vực.
Tiếp đó, vào lúc 17h55 cùng
ngày, chuyến bay mang số hiệu QZ480 của Indonesia AirAsia, khởi hành từ Sân bay
quốc tế Ngurah Rai (Bali) đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, với 180 hành
khách trên chuyến bay từ Bali đến thành phố. Đây là đường bay thẳng đầu tiên
kết nối Bali (Indonesia) với Đà Nẵng. Đường bay Bali – Đà Nẵng do Indonesia
AirAsia khai thác với tần suất 04 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ
Sáu và Chủ Nhật, sử dụng tàu bay Airbus A320, góp phần mở rộng mạng lưới kết
nối giữa Đà Nẵng với một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực.
Chương trình chào mừng các
chuyến bay từ Manila – Đà Nẵng và Bali – Đà Nẵng của AirAsia được tổ chức tại
Nhà ga quốc tế T2 – Sân bay quốc tế Đà Nẵng, với sự tham dự của Lãnh đạo UBND
thành phố Đà Nẵng, đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, đại diện Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, các đơn vị ngành hàng không tại Đà Nẵng,
Hãng hàng không AirAsia cùng các cơ quan thông tấn báo chí.
Phát biểu tại sự kiện, bà
Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết việc Hãng hàng
không AirAsia chính thức khai thác đường bay Manila – Đà Nẵng, cùng với việc mở
đường bay thẳng Bali – Đà Nẵng từ ngày 20/3/2026, có ý nghĩa quan trọng trong
việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không và tạo động lực phát triển du lịch
thành phố. Các đường bay này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đà
Nẵng và các trung tâm du lịch năng động trong khu vực, mà còn góp phần thúc đẩy
giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch, tăng cường trao đổi khách và mở rộng hợp
tác với các điểm đến Đông Nam Á, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các thị
trường tiềm năng như Úc và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Tiếp nối đà tăng trưởng năm 2025, du lịch Đà Nẵng trong 2
tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc, với gần 2,5 triệu lượt khách lưu trú,
tăng 11% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,5 triệu lượt,
tăng 16,6% và chiếm tỷ trọng chủ đạo. Điều này cho thấy nhu cầu kết nối và trao
đổi khách quốc tế đến Đà Nẵng đang gia tăng mạnh mẽ.
Bà Jane Runkat, đại diện
Đại sứ quán Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam, chia sẻ: “Nhu cầu đi lại giữa
Indonesia và Việt Nam đang không ngừng gia tăng. Chỉ riêng trong năm 2025, đã
có hơn 300.000 lượt công dân hai nước qua lại thăm viếng lẫn nhau. Điều này
không chỉ phản ánh sức hút mạnh mẽ của du lịch, mà còn cho thấy những cơ hội
hợp tác ngày càng mở rộng giữa hai quốc gia. Các chuyến thăm chính thức, từ cấp
cao đến các hoạt động trao đổi chuyên môn, ngày càng được tăng cường; Kim ngạch
thương mại song phương đạt mức kỷ lục 17,2 tỷ USD vào năm 2025; Hợp tác trên
nhiều lĩnh vực như giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa tiếp tục phát triển
mạnh mẽ…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: