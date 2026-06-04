Du lịch Việt lập kỷ lục mới, nhiều địa phương tăng trưởng hai chữ số
Tường Bách
04/06/2026, 07:05
Với việc đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu năm sau 5 tháng, ngành du lịch đang tạo dư địa thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Từ đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước...
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khách quốc tế đến Việt
Nam trong tháng 5 ước đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước,
đưa tổng số khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm lên 10,6 triệu lượt, cao nhất từ
trước đến nay so với cùng kỳ các năm trước. Với kết quả này, ngành du lịch Việt
Nam đã đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay.
Đáng chú ý, dù tháng 5 là thời điểm thị trường khách quốc tế
bước vào giai đoạn thấp điểm, Việt Nam vẫn đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế
- mức cao nhất từ trước đến nay trong tháng 5. Trong bối cảnh du lịch toàn cầu
tiếp tục bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những biến động địa chính trị, Việt Nam đang tận dụng hiệu quả cơ hội để mở rộng thị phần, củng cố hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn trên thị trường
quốc tế.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất
đến Việt Nam gồm có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn
Độ, Nhật Bản, Philippines và Úc. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường
lớn nhất đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
Đáng chú ý, thị trường Nga sau thời gian bùng nổ tăng trưởng
đã vươn lên vị trí thứ 3 trong top 10 thị trường hàng đầu. Chỉ trong 5 tháng đầu
năm, lượng khách Nga đã đạt khoảng 90% quy mô của cả năm 2019 - thời điểm trước
đại dịch, cho thấy Nga đang trở lại vị thế một trong những thị trường nguồn
quan trọng nhất của du lịch Việt Nam.
Thị trường Ấn Độ tiếp tục tăng nhanh về quy mô, hứa hẹn có
thể đạt 1 triệu khách trong năm 2026. Tuy nhiên, Nhật Bản dù vẫn nằm trong
trong nhóm thị trường hàng đầu nhưng hiện đã lùi xuống vị trí thứ 8/10 do tốc độ
tăng trưởng chậm hơn khá nhiều so với các thị trường khác. Trong 5 tháng đầu
năm, thị trường gửi khách Nhật Bản tăng 11,8% - thấp hơn mức tăng trưởng bình
quân khách quốc tế (+14,9%) và thấp hơn nhiều so với các thị trường mới nổi
khác.
Châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong 5
tháng đầu năm (+54,8%). Động lực chính đến từ thị trường Nga với mức tăng đột
phá 194%, cao nhất trong số các thị trường quốc tế, kết quả đến từ sự phục hồi
và mở rộng các đường bay thẳng, lợi thế của Việt Nam về nghỉ dưỡng biển, khí hậu
nhiệt đới và chi phí cạnh tranh.
Bên cạnh đó, nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục duy
trì tăng trưởng khả quan như Đức (+15,5%), Pháp (+13,4%), Đan Mạch (+18,5%), Na Uy (+23,0%) và Thụy Điển (+25,9%). Các thị
trường Ba Lan (+51,7%), Thụy Sỹ (+25,7%) và Séc (+18,1%) tiếp tục tăng mạnh,
góp phần mở rộng thị trường khách châu Âu đến Việt Nam.
Xét theo từng địa phương, nhiều điểm đến du lịch ghi nhận đà
phục hồi và tăng trưởng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm
2026, Thủ đô Hà Nội ước đón 14,98 triệu lượt khách du lịch, tăng
17,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, tổng thu du lịch 5 tháng đầu năm của
TP.HCM đạt khoảng 193.000 tỷ đồng, tương đương 58,5% kế hoạch năm.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng
Ninh, trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch địa phương ghi nhận mức tăng
trưởng tích cực khi đón trên 10,1 triệu lượt khách. Khách du lịch nội địa chiếm ưu thế với trên 7,9 triệu lượt, khách
quốc tế đạt trên 2,2 triệu lượt, trong đó gần 3 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ du lịch của tỉnh trong 5 tháng qua ước đạt gần
27.700 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025.
Đại diện ngành du lịch địa phương cho biết, kết quả ấn tượng
trên có được nhờ nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và
du lịch quy mô lớn, tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với du khách. Điểm nhấn nổi bật
nhất là chuỗi sự kiện thuộc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chào
hè 2026, trọng tâm là chương trình Carnaval Hạ Long 2026. Riêng chuỗi sự kiện
này đã thu hút gần 2 triệu lượt khách, mang lại tổng doanh thu du lịch ước tính
trên 6.000 tỷ đồng.
Du lịch Đà Nẵng cũng “lập đỉnh”, đón hơn 7,7 triệu
khách trong 5 tháng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng khách quốc tế đạt
hơn 4,18 triệu lượt, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của ngành du lịch
thành phố.
Theo đánh giá của ngành du lịch, sự tăng trưởng của ngành cũng tạo
hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác. Thương mại, dịch vụ và vận tải tiếp tục
duy trì đà tăng trưởng tích cực khi nguồn cung hàng hóa ổn định, thị trường
không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động giá bất thường.
Tương tự, chiều 2/6, UBND TP Huế thông tin, kinh tế - xã hội TP Huế
trong 5 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh
vực. Trong đó, du lịch là điểm sáng nổi bật khi đón gần 3,6 triệu lượt khách,
doanh thu ước đạt khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước.
Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch đã góp phần thúc đẩy
các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 6.200 tỷ đồng, cho thấy sức mua và nhu cầu
tiêu dùng tiếp tục được cải thiện. Đáng chú ý, TP Huế vừa được WWF - Việt Nam
vinh danh là “Thành phố Xanh Quốc gia năm 2026”, ghi nhận những nỗ lực của địa
phương trong phát triển đô thị xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.
Cùng với những dấu hiệu tăng trưởng tích cưc, du lịch Việt Na cũng mới nhận tin vui khi báo cáo "Tình hình Đông Nam Á 2026" được Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) công bố mới đây đã xếp Việt Nam vào top 4 điểm đến được yêu thích nhất trong ASEAN, cùng với Thái Lan, Singapore và Malaysia.
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