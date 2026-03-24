Hơn 600 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026

Diễn ra từ ngày 10 đến 12/4 tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 sẽ bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối giao thương và quảng bá điểm đến…

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 có chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh – Nâng tầm du lịch Việt Nam”. Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo).

Theo Ban Tổ chức, sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 450 gian hàng, với sự tham gia của các cơ quan xúc tiến du lịch, hãng hàng không, tổ chức du lịch quốc tế cùng hơn 600 doanh nghiệp trong ngành.

Ngoài ra, khoảng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ tham gia quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hội chợ dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan và giao dịch.

Hoạt động kết nối giao thương (B2B) tiếp tục là điểm nhấn của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam năm nay, diễn ra ngày 9/4, trước thềm khai mạc, với sự tham gia của khoảng 350 - 400 doanh nghiệp. Trong đó có khoảng 150 công ty lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm và 200 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tham gia gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp tác.

Nguồn: VITM - Hội chợ Du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề sẽ diễn ra, tập trung vào xu hướng phát triển du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, cùng các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị, kinh doanh.

Một số chương trình đáng chú ý gồm giới thiệu du lịch Gia Lai, hội nghị xúc tiến du lịch Lai Châu, hội nghị xúc tiến ba tỉnh Ninh Bình – Hưng Yên – Cà Mau và chương trình công bố lịch sự kiện du lịch TP.HCM năm 2026…

Bên cạnh đó, Lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch năm 2025 dự kiến diễn ra vào chiều 10/4. Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sẽ có 136 doanh nghiệp và 73 cá nhân được tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành trong các lĩnh vực lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch.

Phát biểu tại chương trình giới thiệu hội chợ, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành. Trong đó, VITM 2026 là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, thu hút du khách quốc tế và thúc đẩy phát triển ngành du lịch.

"Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới", bà Hoa Mai khẳng định.