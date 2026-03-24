Hơn 600 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026
Tường Bách
24/03/2026, 21:10
Diễn ra từ ngày 10 đến 12/4 tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 sẽ bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối giao thương và quảng bá điểm đến…
Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 có chủ đề “Chuyển
đổi số và tăng trưởng xanh – Nâng tầm du lịch Việt Nam”. Hội chợ được tổ chức tại
Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo).
Theo Ban Tổ chức, sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 450 gian
hàng, với sự tham gia của các cơ quan xúc tiến du lịch, hãng hàng không, tổ chức
du lịch quốc tế cùng hơn 600 doanh nghiệp trong ngành.
Ngoài ra, khoảng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 34 tỉnh,
thành phố của Việt Nam sẽ tham gia quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm và
tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hội chợ dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham
quan và giao dịch.
Hoạt động kết nối giao thương (B2B) tiếp tục là điểm nhấn của
Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam năm nay, diễn ra ngày 9/4, trước thềm khai mạc,
với sự tham gia của khoảng 350 - 400 doanh nghiệp. Trong đó có khoảng 150 công
ty lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm và 200 doanh nghiệp lữ hành
Việt Nam tham gia gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp tác.
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề
sẽ diễn ra, tập trung vào xu hướng phát triển du lịch trong bối cảnh chuyển đổi
số và tăng trưởng xanh, cùng các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị,
kinh doanh.
Một số chương trình đáng chú ý gồm giới thiệu du lịch Gia Lai, hội
nghị xúc tiến du lịch Lai Châu, hội nghị xúc tiến ba tỉnh Ninh Bình – Hưng Yên
– Cà Mau và chương trình công bố lịch sự kiện du lịch TP.HCM năm 2026…
Bên cạnh đó, Lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu
biểu trong lĩnh vực du lịch năm 2025 dự kiến diễn ra vào chiều 10/4. Theo Hiệp
hội Du lịch Việt Nam, sẽ có 136 doanh nghiệp và 73 cá nhân được tôn vinh, ghi
nhận những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành trong các lĩnh vực lữ
hành, lưu trú và dịch vụ du lịch.
Phát biểu tại chương trình giới thiệu hội chợ, bà Nguyễn Thị
Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết ngành du lịch
Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Đây vừa là cơ hội, vừa là
thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành. Trong đó, VITM 2026 là cơ hội để
quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, thu hút du khách quốc tế và thúc đẩy phát
triển ngành du lịch.
"Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh
nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch bền vững, nâng cao năng lực
cạnh tranh và khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới", bà
Hoa Mai khẳng định.
100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM
16:34, 24/03/2026
Đà Nẵng: Chiến lược ứng phó với áp lực chi phí vận chuyển và giá tour du lịch trong bối cảnh xung đột Trung Đông
11:24, 22/03/2026
Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Festival du lịch Cửa Lò 2026
Tiếp tục gỡ "nút thắt" xe du lịch cho phố cổ Hà Nội
Dừng đỗ xe đón/trả khách trong các khu phố cổ Hà Nội luôn là bài toán khó với doanh nghiệp. Hạ tầng giao thông chật hẹp, phương tiện đông đúc và đặc biệt là "khu vực lõi" của Thủ đô thiếu các điểm trông giữ xe phù hợp…
TP. Hồ Chí Minh đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong quý 1/2026
Trong bối cảnh du lịch trong nước phục hồi mạnh mẽ và thị trường quốc tế dần ổn định, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước khi ghi nhận gần 20 triệu lượt khách trong quý 1/2026...
Đà Nẵng mời du khách "chạm về nguyên bản"
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang dần phục hồi sau những biến động lớn, Đà Nẵng đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tái định vị là một điểm đến không chỉ hấp dẫn mà còn mang lại những trải nghiệm sâu sắc và chân thực...
Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran
Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày...
100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM
Ngày hội năm nay có chủ đề "Rộn ràng hè về" (Vibrant Summer Fest), hưởng ứng cột mốc kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và nhằm kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2026…
