Huế đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch tại Trung Quốc

Trong nỗ lực mở rộng thị trường khách quốc tế và tăng cường hợp tác đầu tư du lịch, thành phố Huế đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tại Trung Quốc, hướng tới mục tiêu xây dựng những đường bay trực tiếp mới, thu hút thêm du khách và nhà đầu tư đến với thành phố di sản...

Ngày 4/6, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), đoàn công tác thành phố Huế do ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch và nhà đầu tư Trung Quốc.

Sự kiện thu hút hơn 30 đơn vị gồm các hiệp hội du lịch, hiệp hội đầu tư, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư Trung Quốc tham dự để tìm hiểu cơ hội hợp tác với Huế. Tại hội nghị, đoàn công tác đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật của địa phương, từ giá trị di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng du lịch đến định hướng phát triển đô thị xanh, chuyển đổi số và các chính sách thu hút đầu tư.

Thông qua các hoạt động kết nối, trao đổi trực tiếp, hội nghị không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Huế như một điểm đến hấp dẫn của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đầu tư giữa thành phố với các đối tác Trung Quốc.

Taoàn cảnh hội nghị.

Trước đó, ngày 1/6, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến du lịch và phát triển đường bay tại Trung Quốc, đoàn công tác thành phố Huế đã tham dự Chương trình “Kết nối hàng không và du lịch Việt Nam - Trung Quốc” do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức tại Thượng Hải.

Tại chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận về xu hướng phục hồi của thị trường du lịch quốc tế, nhu cầu kết nối hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như các giải pháp thúc đẩy khai thác hiệu quả các đường bay mới trong thời gian tới. Đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng giới thiệu năng lực khai thác của hệ thống cảng hàng không Việt Nam, trong đó có nhiều sân bay địa phương sở hữu tiềm năng lớn để phát triển các đường bay quốc tế trực tiếp.

Các doanh nghiệp lữ hành, tập đoàn và nhà đầu tư Trung Quốc trao đổi tại hội nghị

Giới thiệu với các đối tác Trung Quốc, ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết Huế sở hữu hệ thống 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh cùng nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc như vịnh Lăng Cô, hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, kho tàng văn hóa cung đình, nghệ thuật ẩm thực và các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ có lợi thế về tài nguyên du lịch, Huế còn đang được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng Chân Mây cùng vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với các thị trường quốc tế.

Theo ông Giang, Trung Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng đối với Huế. Năm 2024, thành phố đón gần 16.000 lượt khách Trung Quốc; năm 2025 tăng lên 21.154 lượt khách. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, Huế đã đón hơn 11.000 lượt khách Trung Quốc đến tham quan, trải nghiệm.

Những con số tăng trưởng tích cực này cho thấy dư địa lớn để Huế tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách Trung Quốc cũng như mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Trong những năm gần đây, Huế đã từng khai thác các chuyến bay charter kết nối với một số địa phương của Trung Quốc như Côn Minh và Thâm Quyến, góp phần đưa khách du lịch Trung Quốc đến với Cố đô. Trên cơ sở đó, thành phố đang tiếp tục làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị khai thác charter để nghiên cứu mở rộng các đường bay trực tiếp giữa Huế với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Trung Quốc.