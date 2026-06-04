Huế đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch tại Trung Quốc
Nguyễn Thuấn
04/06/2026, 16:23
Trong nỗ lực mở rộng thị trường khách quốc tế và tăng cường hợp tác đầu tư du lịch, thành phố Huế đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tại Trung Quốc, hướng tới mục tiêu xây dựng những đường bay trực tiếp mới, thu hút thêm du khách và nhà đầu tư đến với thành phố di sản...
Ngày 4/6, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), đoàn công tác
thành phố Huế do ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng
đoàn đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch và nhà đầu tư Trung Quốc.
Sự kiện thu hút hơn 30 đơn vị gồm các hiệp hội du lịch, hiệp
hội đầu tư, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư Trung Quốc tham dự để tìm hiểu
cơ hội hợp tác với Huế. Tại hội nghị, đoàn công tác đã giới thiệu những tiềm
năng, lợi thế nổi bật của địa phương, từ giá trị di sản văn hóa, cảnh quan
thiên nhiên, hạ tầng du lịch đến định hướng phát triển đô thị xanh, chuyển đổi
số và các chính sách thu hút đầu tư.
Thông qua các hoạt động kết nối, trao đổi trực tiếp, hội nghị
không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Huế như một điểm đến hấp dẫn của Việt Nam
mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đầu tư giữa
thành phố với các đối tác Trung Quốc.
Trước đó, ngày 1/6, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến du
lịch và phát triển đường bay tại Trung Quốc, đoàn công tác thành phố Huế đã
tham dự Chương trình “Kết nối hàng không và du lịch Việt Nam - Trung Quốc” do Tổng
Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức tại Thượng Hải.
Tại chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận về xu hướng
phục hồi của thị trường du lịch quốc tế, nhu cầu kết nối hàng không giữa Việt
Nam và Trung Quốc cũng như các giải pháp thúc đẩy khai thác hiệu quả các đường
bay mới trong thời gian tới. Đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
cũng giới thiệu năng lực khai thác của hệ thống cảng hàng không Việt Nam, trong
đó có nhiều sân bay địa phương sở hữu tiềm năng lớn để phát triển các đường bay
quốc tế trực tiếp.
Giới thiệu với các đối tác Trung Quốc, ông Trần Hữu Thùy
Giang cho biết Huế sở hữu hệ thống 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh cùng
nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc như vịnh Lăng Cô, hệ đầm phá Tam Giang - Cầu
Hai, kho tàng văn hóa cung đình, nghệ thuật ẩm thực và các sản phẩm du lịch nghỉ
dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
Không chỉ có lợi thế về tài nguyên du lịch, Huế còn đang được
hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với Cảng Hàng
không quốc tế Phú Bài, Cảng Chân Mây cùng vị trí chiến lược trên hành lang kinh
tế Đông - Tây, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với các thị trường quốc tế.
Theo ông Giang, Trung Quốc hiện là một trong
những thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng đối với Huế. Năm 2024, thành phố
đón gần 16.000 lượt khách Trung Quốc; năm 2025 tăng lên 21.154 lượt khách.
Riêng 5 tháng đầu năm 2026, Huế đã đón hơn 11.000 lượt khách Trung Quốc đến
tham quan, trải nghiệm.
Những con số tăng trưởng tích cực này cho thấy dư địa lớn để
Huế tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp
với nhu cầu của du khách Trung Quốc cũng như mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp
lữ hành quốc tế.
Trong những năm gần đây, Huế đã từng khai thác các chuyến
bay charter kết nối với một số địa phương của Trung Quốc như Côn Minh và Thâm
Quyến, góp phần đưa khách du lịch Trung Quốc đến với Cố đô. Trên cơ sở đó,
thành phố đang tiếp tục làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành
và đơn vị khai thác charter để nghiên cứu mở rộng các đường bay trực tiếp giữa
Huế với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Trung Quốc.
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