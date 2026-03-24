Hà Tĩnh “làm mới” du lịch để giữ chân du khách

Nguyễn Thuấn

24/03/2026, 09:41

Dù sở hữu nhiều tiềm năng, du lịch Hà Tĩnh vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét trên bản đồ du lịch khu vực. Việc “làm mới” sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới tư duy quản lý đang trở thành yêu cầu cấp bách...

Biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển du lịch Hà Tĩnh”. Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm hướng đi phù hợp cho ngành du lịch trong bối cảnh mới.

NHẬN DIỆN “ĐIỂM NGHẼN” TỪ TƯ DUY ĐẾN SẢN PHẨM

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường, địa phương có lợi thế phát triển du lịch toàn diện. Nằm trên các tuyến du lịch quan trọng như “Tuyến du lịch xuyên Việt”, “Con đường Di sản miền Trung” và thuộc hành lang kinh tế Đông – Tây, Hà Tĩnh có điều kiện thuận lợi để kết nối với các trung tâm du lịch lớn trong cả nước và khu vực.

Cùng với đó, gần 137 km bờ biển với nhiều bãi tắm còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, hệ thống di tích, danh thắng phong phú và bản sắc văn hóa đặc trưng là nền tảng quan trọng để xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các lợi thế này vẫn chưa được chuyển hóa thành sản phẩm có sức cạnh tranh cao.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Hà
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong tổ chức sản phẩm và công tác quảng bá.

Một trong những “điểm nghẽn” lớn là tư duy quản lý chưa theo kịp thị trường. Khi đội ngũ quản lý thiếu tính chuyên nghiệp và khả năng cập nhật xu hướng, các chính sách và sản phẩm đưa ra khó đáp ứng nhu cầu thực tế của du khách. Điều này dẫn đến tình trạng sản phẩm du lịch còn rời rạc, thiếu liên kết và chưa tạo được dấu ấn riêng.

Ở góc độ sản phẩm, việc xâu chuỗi các điểm đến chưa thực sự hiệu quả. Nhiều tour tuyến vẫn mang tính kết nối cơ học, thiếu điểm nhấn, khiến thời gian lưu trú của du khách chưa cao, mức chi tiêu còn hạn chế. Nếu không thay đổi cách tổ chức sản phẩm theo hướng có chiều sâu, du lịch Hà Tĩnh sẽ khó tạo được sức hút bền vững.

Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá vẫn còn dàn trải, thiếu chiến lược rõ ràng. Trong bối cảnh du khách ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số để tìm kiếm thông tin và trải nghiệm, việc chậm đổi mới phương thức truyền thông đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội tiếp cận thị trường.

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ LIÊN KẾT VÙNG MỞ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại hội thảo là chuyển đổi số trong du lịch. GS.TS Nguyễn Văn Đính cho rằng, chuyển đổi số không còn là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành trục phát triển mới của ngành du lịch.

Trong bối cảnh hành vi du khách thay đổi nhanh chóng, từ tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ đến chia sẻ trải nghiệm đều diễn ra trên nền tảng số, việc xây dựng hệ sinh thái du lịch số là yêu cầu cấp thiết. Theo đó, Hà Tĩnh cần đẩy mạnh số hóa tài nguyên, điểm đến, doanh nghiệp và dòng khách để nâng cao năng lực quản lý và dự báo thị trường.

GS.TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh phát biểu tham luận. Ảnh: Thu Hà
Các ứng dụng như bản đồ số, thuyết minh tự động, thực tế ảo hay nền tảng tích hợp dịch vụ không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là nguồn nhân lực khi đội ngũ làm du lịch chưa đáp ứng yêu cầu về tư duy và kỹ năng số.

Ở cấp độ địa phương, đại diện xã Hương Khê cho biết khu vực này có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Xu hướng du lịch hiện nay đang dịch chuyển sang các trải nghiệm gần gũi, đây là lợi thế rõ ràng để Hương Khê khai thác.

Đáng chú ý, việc gắn sản phẩm du lịch với các giá trị lịch sử như phong trào Cần Vương, Hàm Nghi sẽ giúp nâng cao chiều sâu trải nghiệm. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, cần có cách tổ chức nội dung rõ ràng, dễ tiếp cận, tránh dàn trải.

Một vấn đề khác được đặt ra là liên kết vùng. Các chuyên gia cho rằng Hương Khê nói riêng và Hà Tĩnh nói chung cần được đặt trong các tuyến du lịch kết nối với các địa phương lân cận, đặc biệt là Quảng Bình. Khi hình thành được các tuyến điểm cụ thể, hành trình của du khách sẽ thuận tiện hơn và thời gian lưu trú cũng có thể kéo dài.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch cộng đồng được xem là hướng đi bền vững. Khi người dân địa phương tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, qua đó hình thành các sản phẩm du lịch chân thực, hấp dẫn hơn.

Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, giá trị văn hóa và hệ thống giao thông kết nối thuận lợi. Vì vậy, tỉnh cần tập trung thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ; hình thành các sản phẩm du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng, tạo sức hút và giữ chân du khách.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu. Ảnh: Thu Hà
Đẩy mạnh đa dạng hóa các loại hình du lịch như: du lịch trải nghiệm, du lịch đêm, du lịch ẩm thực; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng đó, tăng cường liên kết vùng, kết nối với các trung tâm du lịch lớn, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Ông Khánh cũng đề nghị tỉnh siết chặt công tác quản lý điểm đến, ban hành và thực thi hiệu quả các quy định bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Hội thảo ghi nhận 19 tham luận tập trung phân tích thực trạng, tiềm năng và những hạn chế của du lịch Hà Tĩnh. Trong đó, sản phẩm còn thiếu tính đặc trưng, thời gian lưu trú thấp và thu hút đầu tư chưa tương xứng là những vấn đề nổi bật.

