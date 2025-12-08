Du lịch Việt Nam đã vượt qua mốc 18 triệu lượt của năm 2019

Theo báo cáo của UN Tourism, tốc độ phục hồi của du lịch Việt Nam được đánh giá đặc biệt ấn tượng, thuộc nhóm cao nhất thế giới cùng với Nhật Bản. Điều này diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á -Thái Bình Dương mới phục hồi được 90% so với trước đại dịch…

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,98 triệu lượt, tăng 14% so với tháng trước và tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng có lượng khách quốc tế cao thứ 3 tính từ đầu năm (tháng 1 và tháng 3 đạt trên 2 triệu lượt).

Đáng chú ý trong tháng 11/2025 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh đến từ các thị trường Bắc Mỹ, trong đó Mỹ tăng 30,5% so với tháng trước, Canada tăng 55,9%... Tính chung 11 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,15 triệu người, tăng 21% so với cùng kỳ 2024, vượt ngưỡng đón khách 18 triệu lượt kỷ lục của năm 2019.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 với gần 4,8 triệu lượt. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 3,9 triệu lượt. Đông Bắc Á là khu vực gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, khi 4 thị trường trọng điểm gồm Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan chiếm 76% thị trường khách, với tổng gần 10,5 triệu lượt.

Về động lực tăng trưởng, trong 11 tháng đầu năm 2025, thị trường Trung Quốc tăng mạnh 43,1% so với cùng kỳ năm 2024. Nhật Bản và Mỹ tăng tốt (+15,0% và +8,4%). Thị trường Hàn Quốc giảm nhẹ (-4,6%). Các thị trường gần ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng cao. Thị trường Ấn Độ đạt mức tăng cao 47,2% và Úc tăng tốt 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường ở châu Âu tiếp tục tăng trưởng tốt, cho thấy hiệu quả của chính sách miễn visa nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó có: Ba Lan tăng 41,7%, Anh (+20,7%), Pháp (+21,4%), Đức (+16,6%), Italia (+21,3%), Na Uy (+19,6%), Thụy Sỹ tăng 17,1%...

Đặc biệt, lượng khách Nga đạt 593 nghìn lượt, tăng 190,9% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định vị trí là thị trường lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và cũng là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực này.

Cũng theo Cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm 2025 ước đạt 767,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2025 ước đạt 85,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế, mùa cao điểm cuối năm luôn là thời điểm được ngành du lịch chờ đợi nhất. Năm nay, kỳ vọng ấy càng lớn hơn khi thị trường ghi nhận dấu hiệu phục hồi rõ ràng cả ở nội địa lẫn quốc tế. Nắm bắt cơ hội ấy, Việt Nam vừa bổ sung 41 cửa khẩu cho phép nhập cảnh bằng thị thực điện tử, nâng tổng số lên 83 điểm, với kỳ vọng mở đường đón dòng khách chi tiêu cao bằng đường biển, đường bộ.

Cụ thể, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 389, bổ sung 41 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng e-visa. Danh sách này bao gồm 4 cửa khẩu đường hàng không, 11 cửa khẩu đường bộ và 26 cửa khẩu đường biển. Điểm nhấn của nghị quyết lần này là sự xuất hiện của các sân bay mang tính chiến lược và mạng lưới cảng biển trải dài từ Bắc vào Nam, tạo thành vành đai khép kín đón khách quốc tế.

Trong 4 cửa khẩu hàng không mới, sân bay Long Thành (Đồng Nai) và Gia Bình (Bắc Ninh) gây chú ý vì tính chất "đón đầu". Sân bay quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn nước rút để dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên vào năm 2026, được quy hoạch là "siêu sân bay" giảm tải cho Tân Sơn Nhất.

Trong khi đó, sân bay Gia Bình dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Sân bay có mô hình phục vụ các nhiệm vụ của Trung đoàn Không quân Công an, đảm bảo an ninh kết hợp phát triển kinh tế xã hội, tương tự mô hình của Cảng hàng không Phan Thiết.

Hai sân bay còn lại là Vinh (Nghệ An) và Chu Lai (Quảng Nam cũ) giúp kết nối trực tiếp du khách đến các di sản miền Trung mà không cần trung chuyển qua Nội Bài hay Tân Sơn Nhất. Ông Vũ Văn Tuyên, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Travelogy, nhận định chính sách này là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang hiện đại hóa hạ tầng để "trải thảm đỏ" đón khách.

Việt Nam vừa bổ sung 41 cửa khẩu cho phép nhập cảnh bằng thị thực điện tử, nâng tổng số lên 83 điểm.

Theo ông Tuyên, việc bổ sung sân bay Chu Lai hay Vinh vào danh sách e-visa sẽ giúp các công ty lữ hành dễ dàng thiết kế các tour bay thẳng (charter) đưa khách từ Đông Bắc Á hoặc Đông Nam Á đến thẳng các khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Nghệ An. Điều này giúp du khách tiết kiệm từ 3 đến 5 tiếng chờ đợi nối chuyến, giảm mệt mỏi và gia tăng thời gian trải nghiệm dịch vụ.

Ngoài hàng không, mở rộng e-visa lớn nhất lần này nằm ở hệ thống 26 cửa khẩu đường biển. Theo Cục Du lịch Quốc gia, đây là bước đi chiến lược để đón đầu làn sóng du lịch tàu biển đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Khách du lịch tàu biển thường đến từ Mỹ, châu Âu, Australia với mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú ngắn nhưng yêu cầu thủ tục nhanh gọn.

Việc e-visa được chấp nhận rộng rãi tại các cảng biển địa phương thay vì chỉ tập trung ở một vài cảng lớn như trước đây sẽ giúp các hãng tàu tự tin đưa thêm nhiều điểm dừng chân mới vào hải trình xuyên Việt. Còn nhóm 11 cửa khẩu đường bộ mới được bổ sung được giới chuyên môn đánh giá sẽ kích cầu mạnh mẽ loại hình du lịch caravan (tự lái xe) và phượt xuyên biên giới.

Danh sách cửa khẩu bổ sung bao gồm 4 cửa khẩu đường hàng không, 11 cửa khẩu đường bộ và 26 cửa khẩu đường biển.

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á, cho rằng các cửa khẩu này phần lớn nằm ở các tỉnh biên giới phía Bắc và miền Trung, nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nhưng trước đây ít khách quốc tế do thủ tục xin visa tại cửa khẩu (visa on arrival) phức tạp hoặc chưa áp dụng e-visa. Chính sách mới giúp khơi thông dòng khách từ Lào, Thái Lan và Trung Quốc đi đường bộ sang Việt Nam, thúc đẩy kinh tế vùng biên.

Nghị quyết 389 được xem là mảnh ghép hoàn thiện cho chính sách thị thực thông thoáng mà Việt Nam theo đuổi từ sau đại dịch. Trước đó, từ tháng 8/2023, Việt Nam đã áp dụng chính sách cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, với thời gian lưu trú lên đến 90 ngày và cho phép xuất nhập cảnh nhiều lần.

Với việc mở rộng lên 83 cửa khẩu, Việt Nam đang sở hữu chính sách visa cởi mở bậc nhất khu vực, cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan hay Malaysia, theo Cục Du lịch Quốc gia.