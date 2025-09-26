Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Đà Nẵng thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược

Ngô Anh Văn

26/09/2025, 07:12

Ngày 24/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng…

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng IOC).
Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng IOC).

Theo đó, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (tên viết tắt là DDS) được hình thành trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng; Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam (cũ) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (sau khi chuyển chức năng, nhiệm vụ "Truyền thông" sang Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng).

Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (DDS) là đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định.

Trung tâm (DDS) sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 01/10/2025, với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hạ tầng thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trung tâm DDS là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ về chuyển đổi số, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu, hoạt động sự nghiệp và cung cấp các dịch vụ liên quan đến chuyển đổi số, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thông tin Khu công nghệ thông tin tập trung nhằm phục vụ xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, và xã hội số, chính quyền thông minh theo quy định.

Trung tâm DDS có trách nhiệm kế thừa, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao của các Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng; Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam (trừ chức năng nhiệm vụ “truyền thông”), cho đến khi có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cấp có thẩm quyền.

Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (bên trái)
Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (bên trái)

Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện bàn giao, tiếp nhận nhân lực, tài sản, tài chính, tài liệu, các công việc liên quan; chuyển giao nhiệm vụ “truyền thông” từ Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam sang Trung tâm Thông tin và giám sát điều hành thông minh Đà Nẵng. Việc bàn giao, tiếp nhận hoàn thành trước ngày 30/9/2025.

Trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận và chờ cấp con dấu mới, các trung tâm thuộc diện sáp nhập nói trên được tiếp tục sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để thực hiện các nội dung liên quan đến hồ sơ bàn giao và giải quyết kịp thời, liên tục các nhiệm vụ được giao.

Từ khóa:

công nghệ thông tin Đà Nẵng hạ tầng công nghệ sáp nhập trung tâm Trung tâm Chuyển đổi số

Đọc thêm

Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) không chỉ khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các công cụ quốc tế hiện đại để thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Sắp diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025

Sắp diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025

Chiều ngày 25/9, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) và Cục Đổi mới sáng tạo (SATI, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức buổi công bố thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025...

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...

“Rộng đường” cho doanh nghiệp Blockchain, Web3 Việt Nam

“Rộng đường” cho doanh nghiệp Blockchain, Web3 Việt Nam

Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường tài sản số sôi động nhất thế giới, với 17 triệu người sở hữu tài sản tiền số tính đến cuối năm 2024, đứng thứ bảy toàn cầu.

Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP

Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP

Hơn 90% giao dịch ngân hàng hiện được thực hiện qua kênh số, trong khi trên 87% người trưởng thành đã sở hữu tài khoản ngân hàng. Khối lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh mỗi ngày trở thành nguồn tài nguyên vô giá, giúp các ngân hàng phát triển những sản phẩm và dịch vụ ngày càng thông minh hơn…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

2

Dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường

Chứng khoán

3

Thủ tướng: Tranh thủ "từng ngày, từng giờ" để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Kinh tế số

4

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) chuyển trọng tâm từ “bảo vệ quyền” sang “tài sản hóa, thương mại hóa” quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế số

5

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả mạo trang Facebook của Bộ để lừa đảo

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy