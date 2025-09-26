Đà Nẵng thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược
Ngô Anh Văn
26/09/2025, 07:12
Ngày 24/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng…
Theo đó,Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (tên viết
tắt là DDS) được hình thành trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin
và Truyền thông Đà Nẵng; Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng;
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam (cũ) trực thuộc Sở Khoa
học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (sau khi chuyển chức năng, nhiệm vụ
"Truyền thông" sang Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông
minh Đà Nẵng).
Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (DDS)
là đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc
nhà nước, ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định.
Trung tâm (DDS) sẽ bắt đầu hoạt động
từ ngày 01/10/2025, với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hạ tầng thúc đẩy phát triển
chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Trung tâm DDS là đơn vị sự nghiệp
công lập, thực hiện các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ về chuyển đổi số, hạ tầng,
ứng dụng công nghệ thông tin, có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học và công
nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu, hoạt động sự nghiệp và cung cấp các dịch vụ
liên quan đến chuyển đổi số, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác
quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thông tin Khu công nghệ thông tin tập trung nhằm
phục vụ xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, và xã hội số, chính
quyền thông minh theo quy định.
Trung tâm DDS có trách nhiệm kế thừa, tiếp tục thực hiện các
nhiệm vụ được giao của các Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng;
Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng; Trung tâm Công nghệ
thông tin và Truyền thông Quảng Nam (trừ chức năng nhiệm vụ “truyền thông”), cho
đến khi có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của cấp có thẩm quyền.
Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện bàn giao, tiếp nhận nhân lực, tài sản,
tài chính, tài liệu, các công việc liên quan; chuyển giao nhiệm vụ “truyền
thông” từ Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam sang Trung
tâm Thông tin và giám sát điều hành thông minh Đà Nẵng. Việc bàn giao, tiếp nhận
hoàn thành trước ngày 30/9/2025.
Trong quá trình chuyển giao, tiếp
nhận và chờ cấp con dấu mới, các trung tâm thuộc diện sáp nhập nói trên được tiếp
tục sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để thực hiện các nội dung liên quan đến
hồ sơ bàn giao và giải quyết kịp thời, liên tục các nhiệm vụ được giao.
Thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) không chỉ khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các công cụ quốc tế hiện đại để thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ.
Chiều ngày 25/9, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) và Cục Đổi mới sáng tạo (SATI, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức buổi công bố thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025...
Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...
Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường tài sản số sôi động nhất thế giới, với 17 triệu người sở hữu tài sản tiền số tính đến cuối năm 2024, đứng thứ bảy toàn cầu.
Hơn 90% giao dịch ngân hàng hiện được thực hiện qua kênh số, trong khi trên 87% người trưởng thành đã sở hữu tài khoản ngân hàng. Khối lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh mỗi ngày trở thành nguồn tài nguyên vô giá, giúp các ngân hàng phát triển những sản phẩm và dịch vụ ngày càng thông minh hơn…
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: "Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới"...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: