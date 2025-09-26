Đà Nẵng thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược

Ngày 24/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng…

Theo đó, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (tên viết tắt là DDS) được hình thành trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng; Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam (cũ) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (sau khi chuyển chức năng, nhiệm vụ "Truyền thông" sang Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng).

Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (DDS) là đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định.

Trung tâm (DDS) sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 01/10/2025, với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, hạ tầng thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trung tâm DDS là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ về chuyển đổi số, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu, hoạt động sự nghiệp và cung cấp các dịch vụ liên quan đến chuyển đổi số, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thông tin Khu công nghệ thông tin tập trung nhằm phục vụ xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, và xã hội số, chính quyền thông minh theo quy định.

Trung tâm DDS có trách nhiệm kế thừa, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao của các Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng; Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam (trừ chức năng nhiệm vụ “truyền thông”), cho đến khi có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cấp có thẩm quyền.

Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (bên trái)

Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện bàn giao, tiếp nhận nhân lực, tài sản, tài chính, tài liệu, các công việc liên quan; chuyển giao nhiệm vụ “truyền thông” từ Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam sang Trung tâm Thông tin và giám sát điều hành thông minh Đà Nẵng. Việc bàn giao, tiếp nhận hoàn thành trước ngày 30/9/2025.

Trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận và chờ cấp con dấu mới, các trung tâm thuộc diện sáp nhập nói trên được tiếp tục sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để thực hiện các nội dung liên quan đến hồ sơ bàn giao và giải quyết kịp thời, liên tục các nhiệm vụ được giao.