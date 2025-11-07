Chủ Nhật, 09/11/2025

Du lịch

Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của du khách châu Á

Ngô Anh Văn

07/11/2025, 09:41

Thành phố Đà Nẵng, với vẻ đẹp tự nhiên và sự phát triển ấn trượng không ngừng, đang trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các quốc gia châu Á...

Đoàn Famtrip Đài Loan (Trung Quốc) khảo sát một sân golf tại Đà Nẵng.
Đoàn Famtrip Đài Loan (Trung Quốc) khảo sát một sân golf tại Đà Nẵng.

Với bờ biển dài tuyệt đẹp, các di sản văn hóa thế giới và cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại, Đà Nẵng không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách mà còn là cầu nối quan trọng trong việc phát triển du lịch khu vực.

Trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về lượng khách du lịch quốc tế, đặc biệt là từ các nước Châu Á như Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia, Thái Lan...

Sự kiện đón đoàn famtrip từ Đài Loan đến tham quan, khảo sát Đà Nẵng từ ngày 02 đến 07/11/2025 vừa qua là một minh chứng rõ ràng cho thấy sức hút của thành phố này. Đoàn gồm 21 đại diện từ các công ty lữ hành Đài Loan đã có cơ hội trải nghiệm những điểm đến nổi tiếng như Sun World Bà Nà Hills, Bảo tàng Đà Nẵng, và danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Những hoạt động này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh Đà Nẵng mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác du lịch giữa hai bên. Hiện các đường bay quốc tế từ Đài Bắc, Cao Hùng đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế đến với Đà Nẵng.

Đặc biệt, thị trường Đài Loan hiện đứng thứ hai trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng, chiếm 7,45% tổng lượng khách quốc tế, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường này.

Đoàn Famtrip Đài Loan (Trung Quốc) thực tế các dịch vụ tại một cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng.
Đoàn Famtrip Đài Loan (Trung Quốc) thực tế các dịch vụ tại một cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Đà Nẵng còn là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động nghỉ dưỡng và giải trí. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, cùng với các chương trình nghệ thuật đặc sắc như “Charming Show” và “After Glow”, đã góp phần tạo nên một bức tranh du lịch đa dạng và phong phú.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến du lịch trong khu vực, Đà Nẵng đã và đang khẳng định vị thế của mình bằng cách không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhờ đó, trong những tháng gần đây, Đà Nẵng liên tiếp được các đoàn Famtrip đến tham quan, khảo sát, ký kết các hợp tác trong hoạt động du lịch, dịch vụ.

Trước đó, sự kiện đón đoàn famtrip từ Malaysia vào tháng 10/2025 là một bước đi chiến lược nhằm mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác du lịch giữa Đà Nẵng và Kuala Lumpur. Với sự hỗ trợ của các hãng hàng không như Vietjet Air, việc kết nối giữa hai thành phố trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành du lịch Đà Nẵng.

Đoàn Famtrip Philipin khảo sát tại cơ sở làm sản phẩm mộc cao cấp bằng công nghệ thủ công tại Đà Nẵng.
Đoàn Famtrip Philipin khảo sát tại cơ sở làm sản phẩm mộc cao cấp bằng công nghệ thủ công tại Đà Nẵng.

Tương lai của du lịch Đà Nẵng hứa hẹn sẽ còn nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là khi thành phố này tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với sự quan tâm ngày càng lớn từ các nước châu Á, Đà Nẵng không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn là biểu tượng của sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên, di sản văn hóa và sự hiện đại đã tạo nên một Đà Nẵng đầy sức sống, sẵn sàng chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Từ khóa:

du lịch du lịch đà nẵng đường bay quốc tế Đà Nẵng famtrip Đài Loan Vneconomy

Du lịch Đà Nẵng: Bứt phá mạnh mẽ không còn mùa thấp điểm

Du lịch Đà Nẵng: Bứt phá mạnh mẽ không còn mùa thấp điểm

Du lịch Đà Nẵng đang chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ, phá vỡ thường lệ về mùa thấp điểm nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thu hút khách du lịch quốc tế.

Mùa vàng Bắc Sơn: Niềm tự hào nhân đôi với danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”

Mùa vàng Bắc Sơn: Niềm tự hào nhân đôi với danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”

Thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) rực sắc vàng mùa lúa chín đã trở thành tâm điểm của Lễ hội Mùa vàng 2025. Trong không khí trang trọng, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được công bố danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” - một dấu mốc khẳng định vẻ đẹp, bản sắc và sức hút đặc biệt của vùng đất cách mạng…

Du lịch Cát Bà dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ 2 tháng cuối năm

Du lịch Cát Bà dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ 2 tháng cuối năm

Du khách tới Cát Bà hiện nay có thể tận hưởng các chiều không gian rộng lớn ở các mùa. Từ môi trường, khí hậu của cả vùng vịnh Lan Hạ, Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà, cho tới tới các show diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới…

Khai mạc những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025

Khai mạc những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025

Ngày 06/11, tại Công viên AFEC (Đà Nẵng), Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam (ICHAM) phối hợp Prometeo Group và UBND TP. Đà Nẵng chính thức khai mạc chuỗi sự kiện “Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025”...

1,73 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10

1,73 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10

Lượng khách quốc tế tháng 10 mang đến tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch. Con số này này không chỉ vượt các kỷ lục đã thiết lập trong giai đoạn cùng kỳ trước dịch, mà còn vượt qua nhiều tháng cao điểm hè…

