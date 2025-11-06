Khai mạc những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 06/11, tại Công viên AFEC (Đà Nẵng), Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam (ICHAM) phối hợp Prometeo Group và UBND TP. Đà Nẵng chính thức khai mạc chuỗi sự kiện “Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025”...
"Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025" lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, với sự tham dự của Ngài Marco della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam; Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Ý tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cùng hơn 50 khách mời là lãnh đạo sở, ban, ngành đại diện doanh nghiệp, tổ chức địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Ý.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Michele D’Ercole, Chủ tịch ICHAM, cho biết quyết định chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức Italian Expo không phải là ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn có chủ đích và mang tính chiến lược. Đà Nẵng không chỉ là một thành phố biển xinh đẹp đang phát triển mạnh mẽ; đây còn là cửa ngõ chiến lược then chốt của toàn vùng miền Trung Việt Nam.
Nói về ý nghĩa của chuỗi sự kiện, Ngài Marco della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam, chia sẻ: "Những sự kiện như thế này nhắc chúng ta rằng ngoại giao không chỉ diễn ra qua các kênh chính thức; nó còn được nuôi dưỡng bằng kết nối giữa con người, sự trân quý văn hoá và sự hợp tác giữa doanh nhân, nghệ sĩ và cộng đồng. ‘Italian Days’ chính là ngoại giao được hiện thực hoá: thúc đẩy thương mại, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ đối tác bền vững lâu dài".
Còn Phó Chủ tịch UBND hành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu thì khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng rằng, Những Ngày Ý và Triển lãm sản phẩm Ý tại Đà Nẵng sẽ là bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và đầu tư, vừa tạo không gian giao lưu, hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, vừa giúp công chúng khám phá sâu hơn văn hoá và phong cách sống Ý".
Trong chuỗi sự kiện, hoạt động trọng tâm là triển lãm sản phẩm Ý “Italian Expo” - một triển lãm đa ngành về công nghệ và sản phẩm Ý, kết hợp xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá văn hoá. thu hút hơn 40 doanh nghiệp đến từ Ý, cùng mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp địa phương.
Chuỗi sự kiện “Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025” được thiết kế như một trải nghiệm tổng thể, nơi triển lãm “Italian Expo” giữ vai trò điểm nhấn trung tâm—kết nối liền mạch giữa trưng bày sản phẩm – công nghệ, chương trình kết nối B2B, và các phiên hội thảo chuyên ngành.
Song song là các hoạt động văn hoá – ẩm thực – âm nhạc Ý và triển lãm ảnh về tinh thần hữu nghị Việt – Ý, vừa tạo không gian giao lưu – hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, vừa giúp công chúng khám phá sâu hơn văn hoá và phong cách sống Ý.
Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu Việt – Ý tham quan khu trưng bày của hơn 40 doanh nghiệp Ý, bao gồm 05 nhóm lĩnh vực trọng điểm: Phong cách sống & thiết kế nội thất; Công nghệ năng lượng, điện, nước; Máy móc – thiết bị & giải pháp xây dựng; Thực phẩm & đồ uống; Giáo dục & dịch vụ.
Chuỗi sự kiện mở cửa miễn phí, diễn ra từ 06 – 08/11/2025 tại APEC Park (Đà Nẵng), nhằm phục vụ đông đảo các doanh nghiệp và công chúng.
Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, tọa đàm “Hợp tác Ý – Thành phố Đà Nẵng” trong phiên khai mạc tập trung vào 4 trụ cột hợp tác giữa các địa phương Ý và TP. Đà Nẵng: giáo dục; văn hoá – ngoại giao nhân dân; và hợp tác kinh tế.
Tại đây, Hiệp hội Thương mại Ý tại Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ với Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam – Ý; cũng như hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp Đà Nẵng và các dự án đầu tư tại thị trường Ý.
