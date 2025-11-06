Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Khai mạc những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025

Ngô Anh Văn

06/11/2025, 16:30

Ngày 06/11, tại Công viên AFEC (Đà Nẵng), Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam (ICHAM) phối hợp Prometeo Group và UBND TP. Đà Nẵng chính thức khai mạc chuỗi sự kiện “Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025”...

Thực hiện nghi thức khai mạc Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025.
Thực hiện nghi thức khai mạc Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025.

"Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025" lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, với sự tham dự của Ngài Marco della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam; Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Ý tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cùng hơn 50 khách mời là lãnh đạo sở, ban, ngành đại diện doanh nghiệp, tổ chức địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Ý.

Ông Michele D’Ercole, Chủ tịch ICHAM phát biểu tại lễ khai mạc.
Ông Michele D’Ercole, Chủ tịch ICHAM phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Michele D’Ercole, Chủ tịch ICHAM, cho biết quyết định chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức Italian Expo không phải là ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn có chủ đích và mang tính chiến lược. Đà Nẵng không chỉ là một thành phố biển xinh đẹp đang phát triển mạnh mẽ; đây còn là cửa ngõ chiến lược then chốt của toàn vùng miền Trung Việt Nam.

Nói về ý nghĩa của chuỗi sự kiện, Ngài Marco della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam, chia sẻ: "Những sự kiện như thế này nhắc chúng ta rằng ngoại giao không chỉ diễn ra qua các kênh chính thức; nó còn được nuôi dưỡng bằng kết nối giữa con người, sự trân quý văn hoá và sự hợp tác giữa doanh nhân, nghệ sĩ và cộng đồng. ‘Italian Days’ chính là ngoại giao được hiện thực hoá: thúc đẩy thương mại, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ đối tác bền vững lâu dài".

Phó Chủ tichjUBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi khai mạc.
Phó Chủ tichjUBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi khai mạc.

Còn Phó Chủ tịch UBND hành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu thì khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng rằng, Những Ngày Ý và Triển lãm sản phẩm Ý tại Đà Nẵng sẽ là bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và đầu tư, vừa tạo không gian giao lưu, hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, vừa giúp công chúng khám phá sâu hơn văn hoá và phong cách sống Ý".

Trong chuỗi sự kiện, hoạt động trọng tâm là triển lãm sản phẩm Ý “Italian Expo” - một triển lãm đa ngành về công nghệ và sản phẩm Ý, kết hợp xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá văn hoá. thu hút hơn 40 doanh nghiệp đến từ Ý, cùng mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Các đại biểu Ý và Việt Nam tham quan gian trưng bày sản phẩm Ý  tại “Italian Expo”. 
Các đại biểu Ý và Việt Nam tham quan gian trưng bày sản phẩm Ý  tại “Italian Expo”. 

Chuỗi sự kiện “Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025” được thiết kế như một trải nghiệm tổng thể, nơi triển lãm “Italian Expo” giữ vai trò điểm nhấn trung tâm—kết nối liền mạch giữa trưng bày sản phẩm – công nghệ, chương trình kết nối B2B, và các phiên hội thảo chuyên ngành.

Song song là các hoạt động văn hoá – ẩm thực – âm nhạc Ý và triển lãm ảnh về tinh thần hữu nghị Việt – Ý, vừa tạo không gian giao lưu – hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, vừa giúp công chúng khám phá sâu hơn văn hoá và phong cách sống Ý.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu Việt – Ý tham quan khu trưng bày của hơn 40 doanh nghiệp Ý, bao gồm 05 nhóm lĩnh vực trọng điểm: Phong cách sống & thiết kế nội thất; Công nghệ năng lượng, điện, nước; Máy móc – thiết bị & giải pháp xây dựng; Thực phẩm & đồ uống; Giáo dục & dịch vụ.

Chuỗi sự kiện mở cửa miễn phí, diễn ra từ 06 – 08/11/2025 tại APEC Park (Đà Nẵng), nhằm phục vụ đông đảo các doanh nghiệp và công chúng.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, tọa đàm “Hợp tác Ý – Thành phố Đà Nẵng” trong phiên khai mạc tập trung vào 4 trụ cột hợp tác giữa các địa phương Ý và TP. Đà Nẵng: giáo dục; văn hoá – ngoại giao nhân dân; và hợp tác kinh tế. 

Tại đây, Hiệp hội Thương mại Ý tại Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ với Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam – Ý; cũng như hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp Đà Nẵng và các dự án đầu tư tại thị trường Ý.

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc sẽ diễn ra vào tháng 12

14:15, 06/11/2025

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc sẽ diễn ra vào tháng 12

Du lịch xanh là cam kết dài hạn của Đà Nẵng

09:53, 06/11/2025

Du lịch xanh là cam kết dài hạn của Đà Nẵng

Quảng Ninh thành lập Ban quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

16:14, 05/11/2025

Quảng Ninh thành lập Ban quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

Từ khóa:

APEC Park Đà Nẵng Đà Nẵng Những Ngày Ý tại Đà Nẵng 2025 triển lãm sản phẩm Ý Vneconomy

Đọc thêm

1,73 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10

1,73 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10

Lượng khách quốc tế tháng 10 mang đến tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch. Con số này này không chỉ vượt các kỷ lục đã thiết lập trong giai đoạn cùng kỳ trước dịch, mà còn vượt qua nhiều tháng cao điểm hè…

Hải Phòng điều chỉnh phí tham quan danh thắng

Hải Phòng điều chỉnh phí tham quan danh thắng

Phí tham quan đảo Hòn Dấu (Đồ Sơn) được điều chỉnh tăng gấp đôi mức cũ, các di tích danh lam thắng cảnh khác giữ nguyên nhưng điều chỉnh tỷ lệ phân chia cho đơn vị thu phí…

5 sân bay tạm ngừng hoạt động để ứng phó bão Kalmaegi

5 sân bay tạm ngừng hoạt động để ứng phó bão Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu tạm dừng khai thác từ chiều 6/11 đối với 5 cảng hàng không khu vực miền Trung…

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc sẽ diễn ra vào tháng 12

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc sẽ diễn ra vào tháng 12

Ngày 5/11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4214/QĐ–BVTTDL về tổ chức Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. ﻿Ngày hội dự kiến sẽ được tổ chức 3 ngày trong tháng 12/2025 tại Hà Nội…

Du lịch xanh là cam kết dài hạn của Đà Nẵng

Du lịch xanh là cam kết dài hạn của Đà Nẵng

Toàn thành phố Đà nẵng hiện có hơn 50 điểm du lịch xanh và sinh thái, trong đó có 6 khu bảo tồn và vườn quốc gia mang giá trị du lịch cao. Đây là "tài sản xanh" góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch địa phương…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Thế giới

Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng

eMagazine

Phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng

Vai trò quan trọng của đất hiếm trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Vai trò quan trọng của đất hiếm trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Cất cánh” cùng khát vọng Việt Nam - Ấn Độ: Hành trình khởi nghiệp xuyên biên giới

Doanh nghiệp

2

TUTA “bắt tay” với 21 đối tác chiến lược tại dự án biểu tượng

Bất động sản

3

10 tháng năm 2025: Gần 256.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, vốn bổ sung tăng mạnh

Đầu tư

4

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025

Dân sinh

5

5 sân bay tạm ngừng hoạt động để ứng phó bão Kalmaegi

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy