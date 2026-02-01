Đà Nẵng triển khai 81 dự án trọng điểm làm động lực phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2026 -2030

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 01/02/2026
Ngô Anh Văn
01/02/2026, 09:56
Ban Chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm quy mô lớn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp thứ nhất để nghe báo cáo và cho ý kiến danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, một số văn bản quan trọng của Ban Chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm…
Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại phiên họp, qua tổng hợp danh mục các dự án trọng điểm quy mô lớn, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026 – 2030, Đà Nẵng có 81 dự án, gồm 33 dự án sử dụng vốn đầu tư công; 15 dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp (vốn nhà nước, vốn ODA và vốn của nhà đầu tư); 33 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.
Phiên họp ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của đại diện lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành liên quan. Các ý kiến tập trung vào việc lựa chọn danh mục dự án, xác định thứ tự ưu tiên cũng như số lượng dự án dự kiến triển khai trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phân tích rõ sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của từng dự án, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực của thành phố.
Phiên họp cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nhằm bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải, thất thoát, lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.
Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đã tập trung triển khai các dự án, công trình trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Toàn thành phố có 80 dự án trọng điểm, trong đó có 50 dự án đầu tư công từ ngân sách thành phố, 4 dự án đầu tư công từ ngân sách Trung ương và 26 dự án sử dụng vốn của nhà đầu tư. Đến năm 2023, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, HĐND thành phố đã điều chỉnh danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 còn 35 dự án, gồm 22 dự án đầu tư công từ ngân sách thành phố, 4 dự án từ ngân sách Trung ương và 9 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.
Nhiều dự án lớn đã hoàn thành hoặc đạt tiến độ và tỷ lệ giải ngân cao, tiêu biểu như: Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung; các dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; đường ven biển nối cảng Liên Chiểu; hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ…
Tuy nhiên, một số dự án trọng điểm vẫn chậm triển khai do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, một số dự án hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.
Tại buổi làm việc, UBND thành phố đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, đối với các dự án có chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng lớn, thành phố kiến nghị tách thành dự án thành phần độc lập; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và bố trí nhân sự thẩm định để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần được đẩy mạnh, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm triển khai dự án theo kế hoạch.
Cùng đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư cam kết tỷ lệ giải ngân, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể; lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu có đủ năng lực nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công.
Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo trong thời gian qua.
Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và quy trình tổ chức họp, bảo đảm theo dõi sát tình hình, kịp thời chỉ đạo và xử lý hiệu quả các vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc ưu tiên các dự án động lực, trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, hạn chế đầu tư dàn trải, manh mún nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đồng thời, cần đổi mới tư duy trong huy động và sử dụng các nguồn lực, theo hướng linh hoạt, sáng tạo hơn để phục vụ mục tiêu phát triển của thành phố. Ông Quang cũng lưu ý đội ngũ cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định và dám đối mặt với khó khăn, thách thức. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ khó, phức tạp, đòi hỏi quyết tâm cao, cách làm bài bản, đồng bộ và kiên quyết nhằm tháo gỡ các vướng mắc.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cũng nhấn mạnh yêu cầu chú trọng tạo động lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khí thế thi đua trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, sớm xây dựng hệ thống tiêu chí cụ thể, rõ ràng để đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
09:33, 26/01/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam chậm nhất trong quý 4/2026, triển khai song song các công việc liên quan và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư...
Chiều 30/1, tại họp báo thường kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết việc một số doanh nghiệp xin rút đăng ký đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam là vấn đề cần được nhìn nhận trên nguyên tắc cân bằng trách nhiệm giữa Nhà nước và khu vực tư nhân, bảo đảm tính khả thi của dự án...
Sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn...
Phiên họp rà soát kết quả sau 8 tháng thực hiện, đánh giá tác động bước đầu và xác định nhiệm vụ, giải pháp để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 trong năm 2026 sớm phát huy hiệu quả đầu tư...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: