Đà Nẵng triển khai 81 dự án trọng điểm làm động lực phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2026 -2030

Ban Chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm quy mô lớn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp thứ nhất để nghe báo cáo và cho ý kiến danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, một số văn bản quan trọng của Ban Chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm…

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại phiên họp, qua tổng hợp danh mục các dự án trọng điểm quy mô lớn, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026 – 2030, Đà Nẵng có 81 dự án, gồm 33 dự án sử dụng vốn đầu tư công; 15 dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp (vốn nhà nước, vốn ODA và vốn của nhà đầu tư); 33 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Phiên họp ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của đại diện lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành liên quan. Các ý kiến tập trung vào việc lựa chọn danh mục dự án, xác định thứ tự ưu tiên cũng như số lượng dự án dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phân tích rõ sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của từng dự án, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực của thành phố.

Phiên họp cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nhằm bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải, thất thoát, lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đã tập trung triển khai các dự án, công trình trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Toàn thành phố có 80 dự án trọng điểm, trong đó có 50 dự án đầu tư công từ ngân sách thành phố, 4 dự án đầu tư công từ ngân sách Trung ương và 26 dự án sử dụng vốn của nhà đầu tư. Đến năm 2023, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, HĐND thành phố đã điều chỉnh danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 còn 35 dự án, gồm 22 dự án đầu tư công từ ngân sách thành phố, 4 dự án từ ngân sách Trung ương và 9 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Nhiều dự án lớn đã hoàn thành hoặc đạt tiến độ và tỷ lệ giải ngân cao, tiêu biểu như: Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung; các dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; đường ven biển nối cảng Liên Chiểu; hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ…

Tuy nhiên, một số dự án trọng điểm vẫn chậm triển khai do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, một số dự án hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Quang cảnh phiên họp của lãnh đạo TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan cho ý kiến danh mục các dự án trọng điểm của thành phố giai đoạn 2026-2030.

Tại buổi làm việc, UBND thành phố đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, đối với các dự án có chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng lớn, thành phố kiến nghị tách thành dự án thành phần độc lập; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và bố trí nhân sự thẩm định để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần được đẩy mạnh, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm triển khai dự án theo kế hoạch.

Cùng đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư cam kết tỷ lệ giải ngân, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể; lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu có đủ năng lực nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và quy trình tổ chức họp, bảo đảm theo dõi sát tình hình, kịp thời chỉ đạo và xử lý hiệu quả các vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc ưu tiên các dự án động lực, trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, hạn chế đầu tư dàn trải, manh mún nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đồng thời, cần đổi mới tư duy trong huy động và sử dụng các nguồn lực, theo hướng linh hoạt, sáng tạo hơn để phục vụ mục tiêu phát triển của thành phố. Ông Quang cũng lưu ý đội ngũ cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định và dám đối mặt với khó khăn, thách thức. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ khó, phức tạp, đòi hỏi quyết tâm cao, cách làm bài bản, đồng bộ và kiên quyết nhằm tháo gỡ các vướng mắc.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cũng nhấn mạnh yêu cầu chú trọng tạo động lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khí thế thi đua trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, sớm xây dựng hệ thống tiêu chí cụ thể, rõ ràng để đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.