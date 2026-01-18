Đà Nẵng: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E “lụt” tiến độ

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 18/01/2026
Ngô Anh Văn
18/01/2026, 22:09
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700 được Bộ Xây dựng điều chỉnh thời gian thực hiện kéo dài đến tháng 10/2026 thay vì phải về đích trong năm 2025 như kế hoạch.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 đến Km89+700 đi qua địa bàn các (huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ), có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng hơn 74Km. Đây là dự án thuộc nhóm B, có tổng vốn đầu tư theo dự toán được duyệt là 1.848 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án 4 là đơn vị quản lý dự án; thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
Nguyên nhân dự án “lụt” tiến độ, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 4, lý do chính, đó là do vướng mắc, chậm giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của mưa lũ, nên không thể về đích trong năm 2025 như kế hoạch. Đến cuối tháng 11/2025, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đạt 98,53%, tương đương việc tiếp nhận 70,33/71,38km. Cùng với đó là liên tiếp trong 2 tháng 10 và 11/2025 đã xảy ra đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung nói chung và địa bàn Quảng Nam cũ nói riêng.
Đáng chú ý, “điểm nghẽn” nữa của Dự án làm chậm tiến độ thi công là tại một số vị trí cục bộ do vướng hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời, đó là công tác thi công khu vực cầu vượt đường sắt (thuộc xã Thăng Bình mới) và tuyến đường tránh thị trấn Việt An chưa hoàn thành.
Từ tình hình thực tiễn nói trên, ngày 28/11/2025, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 2180/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án kéo dài đến tháng 10/2026.
Ngay sau đó, ngày 02/12/2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án 4 và UBND các xã liên quan (Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức) bằng mọi cách phải đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vướng mắc mặt bằng. Cụ thể, Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết để tháo gỡ khó khăn và phải hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại cho chủ đầu tư trước ngày 31/01/2026. Đảy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành dự án theo mốc thời gian mới tháng 10/2026.
