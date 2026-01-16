Nhà ga hàng hóa mới tại sân bay quốc tế Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược cho logistics miền Trung

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 16/01/2026
Ngô Anh Văn
16/01/2026, 18:47
Sáng 16/01, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Nhà ga hàng hóa mới. Đây là một phần trong tầm nhìn chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Sân bay quốc tế Đà Nẵng, một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đang chuẩn bị cho một bước tiến lớn với việc khởi công xây dựng Nhà ga hàng hóa mới. Dự án này không chỉ là một công trình hạ tầng quan trọng mà còn là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của thành phố Đà Nẵng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
Trong bối cảnh kinh tế Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ngành du lịch và thương mại dịch vụ, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, hạ tầng hiện tại đã trở nên quá tải, không đáp ứng kịp với nhu cầu ngày càng lớn. Nhà ga hàng hóa mới, với tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng và công suất thiết kế 100.000 tấn hàng hóa/năm, sẽ là giải pháp kịp thời và cần thiết để giải quyết vấn đề này.
Việc xây dựng Nhà ga hàng hóa mới không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa hiện tại mà còn mở ra cơ hội lớn cho Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và logistics toàn cầu. Với diện tích xây dựng hơn 2,4 héc-ta, nhà ga sẽ được trang bị hạ tầng hiện đại, bao gồm hệ thống xử lý môi trường và các công trình phụ trợ theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực logistics hàng không mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư và phát triển các khu thương mại tự do.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng hàng không Đà Nẵng. Ông cũng khẳng định rằng, sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, đặc biệt là phát triển nhanh các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Đây là một phần trong tầm nhìn chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Dự án này cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đối tác khai thác, các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Sự hợp tác này không chỉ giúp mở rộng các đường bay, tuyến vận chuyển hàng hóa mà còn góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics hàng không quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước.
Nhà ga hàng hóa mới tại sân bay quốc tế Đà Nẵng không chỉ là một công trình hạ tầng quan trọng mà còn là biểu tượng cho sự phát triển và hội nhập của thành phố. Với sự đầu tư mạnh mẽ và chiến lược phát triển rõ ràng, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ logistics khu vực và toàn cầu. Dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn mở ra những cơ hội lớn cho tương lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố và khu vực.
13:01, 10/01/2026
Sau khi sáp nhập với tỉnh KonTum, để tạo ra sự bứt phá mới, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch và xác định rõ 06 vùng trọng điểm và 05 hành lang kinh tế chiến lược, nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và toàn diện...
Thành phố Huế vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, nhằm thay thế cầu Phú Lưu đã xuống cấp, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực “ốc đảo” giữa sông Hương, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.
9 giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) đang được thúc đẩy thương mại hóa với các đối tác Nhật Bản trong khuôn khổ hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản
Chỉ số CPI được công bố vào ngày mùng 3 hàng tháng có thể mở ra dư địa quan trọng cho điều hành chính sách vĩ mô. Khi thông tin giá cả được cập nhật kịp thời, khả năng phản ứng của chính sách tiền tệ và tài khóa trước áp lực lạm phát sẽ linh hoạt hơn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: