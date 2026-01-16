Thứ Sáu, 16/01/2026

Nhà ga hàng hóa mới tại sân bay quốc tế Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược cho logistics miền Trung

Ngô Anh Văn

16/01/2026, 18:47

Sáng 16/01, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Nhà ga hàng hóa mới. Đây là một phần trong tầm nhìn chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Ngành hàng không thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đang chuẩn bị cho một bước tiến lớn với việc khởi công xây dựng Nhà ga hàng hóa mới. Dự án này không chỉ là một công trình hạ tầng quan trọng mà còn là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của thành phố Đà Nẵng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ngành du lịch và thương mại dịch vụ, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, hạ tầng hiện tại đã trở nên quá tải, không đáp ứng kịp với nhu cầu ngày càng lớn. Nhà ga hàng hóa mới, với tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng và công suất thiết kế 100.000 tấn hàng hóa/năm, sẽ là giải pháp kịp thời và cần thiết để giải quyết vấn đề này.

Việc xây dựng Nhà ga hàng hóa mới không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa hiện tại mà còn mở ra cơ hội lớn cho Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và logistics toàn cầu. Với diện tích xây dựng hơn 2,4 héc-ta, nhà ga sẽ được trang bị hạ tầng hiện đại, bao gồm hệ thống xử lý môi trường và các công trình phụ trợ theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực logistics hàng không mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư và phát triển các khu thương mại tự do.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh Ngô Anh Văn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng hàng không Đà Nẵng. Ông cũng khẳng định rằng, sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, đặc biệt là phát triển nhanh các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Đây là một phần trong tầm nhìn chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Dự án này cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đối tác khai thác, các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Sự hợp tác này không chỉ giúp mở rộng các đường bay, tuyến vận chuyển hàng hóa mà còn góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics hàng không quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước.

Thiết bị thi công  trong ngày khởi công dự án. Ảnh Ngô Anh Văn

Nhà ga hàng hóa mới tại sân bay quốc tế Đà Nẵng không chỉ là một công trình hạ tầng quan trọng mà còn là biểu tượng cho sự phát triển và hội nhập của thành phố. Với sự đầu tư mạnh mẽ và chiến lược phát triển rõ ràng, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ logistics khu vực và toàn cầu. Dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn mở ra những cơ hội lớn cho tương lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố và khu vực.

