Trang chủ Kinh tế số

Công nghiệp bán dẫn Đài Loan đứng trước cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu

Bạch Dương

18/03/2026, 10:18

Đài Loan, trung tâm sản xuất các dòng chip tiên tiến hàng đầu thế giới, đang đứng trước nguy cơ hứng chịu cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu...

Ảnh minh hoạ.

Căng thẳng hiện nay tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu, khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) qua khu vực bị gián đoạn, càng làm gia tăng nguy cơ đứt gãy dòng chảy năng lượng. 

Trong bối cảnh đó, theo Bloomberg, Đài Loan, hòn đảo phụ thuộc chủ yếu vào bên ngoài để duy trì hệ thống năng lượng, cũng là trung tâm sản xuất các dòng chip tiên tiến hàng đầu thế giới, đang đứng trước nguy cơ hứng chịu cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu. 

Theo Tom's Hardware, khoảng 97% nhu cầu năng lượng của Đài Loan hiện phải nhập khẩu. Trong đó, Trung Đông cung cấp tới 37% nhiên liệu cho lưới điện hòn đảo, chủ yếu dưới dạng LNG.

Trong bối cảnh rủi ro ngày càng hiện hữu, các nhà máy sản xuất chip tại Đài Loan, trong đó có TSMC - trụ cột của nền kinh tế hòn đảo vẫn đang tiêu thụ lượng điện khổng lồ đồng thời đòi hỏi nguồn cung năng lượng ổn định, liên tục gần như tuyệt đối. 

Không chỉ năng lượng, chuỗi sản xuất chip Đài Loan còn phụ thuộc vào những nguyên liệu khó thay thế, trong đó có khí helium - sử dụng trong các công đoạn làm mát và in thạch bản. Trong khi, thực tế, hòn đảo này lại không có khả năng tự sản xuất loại khí này.

Dù vậy, rủi ro từ nguồn cung helium được cho là không nghiêm trọng do Đài Loan hiện có thể đa dạng hóa nguồn nhập khẩu. Các doanh nghiệp tại đây cho biết, ngoài Trung Đông, Hoa Kỳ và Australia đều có thể đóng vai trò nguồn cung thay thế khi cần thiết.

Bên cạnh đó, giới chức Đài Loan khẳng định nguồn cung LNG và dầu mỏ đã được bảo đảm cho tháng Ba, tháng Tư và nửa đầu tháng Năm, đồng thời hòn đảo cũng đang thúc đẩy đàm phán với Hoa Kỳ nhằm củng cố lượng dự trữ cho tháng Sáu.

Tuy nhiên, trong kịch bản khẩn cấp, lượng LNG dự trữ hiện tại của hòn đảo chỉ đủ duy trì khoảng 11 ngày, hiển nhiên cho thấy mức độ dễ tổn thương đáng kể trước các cú sốc gián đoạn đột ngột.

Morgan Stanley ước tính lượng LNG tương đương vài tuần tiêu thụ đang trên đường tới Đài Loan để bổ sung cho kho dự trữ. Tuy vậy, trong bối cảnh bất định gia tăng, nhiều khả năng hòn đảo đã phải chấp nhận mức giá cao hơn. Theo các đánh giá, dù trước mắt nguồn cung dầu và helium vẫn được duy trì, rủi ro thực sự nằm ở kịch bản xung đột leo thang.

Theo nhà phân tích Michael Deng của Bloomberg Economics, nếu nguồn cung helium bị thắt chặt, các nhà sản xuất bán dẫn có thể phải điều chỉnh chiến lược, ưu tiên các dòng chip có biên lợi nhuận cao, nhất là chip phục vụ trí tuệ nhân tạo thay vì phục vụ đồ điện tử phổ thông.

Thực tế cho thấy điều này không phải là giả định xa vời. TSMC hiện là đối tác sản xuất toàn bộ GPU cho Nvidia, bao gồm các bộ tăng tốc AI đang vận hành phần lớn trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. So với các dòng GPU tiêu dùng, những sản phẩm này mang lại lợi nhuận vượt trội, khiến nguồn lực sản xuất có xu hướng dồn về phân khúc AI, từ đó làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt các dòng chip phổ thông. Giá các bộ nhớ vì thế có khả năng sẽ leo thang trong thời gian tới.

Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp, bất kỳ biến động nào tại khu vực vùng Vịnh đều có thể gây rủi ro đối với ngành bán dẫn toàn cầu. Khi nguồn cung năng lượng và nguyên liệu đầu vào bị siết chặt, chuỗi cung ứng chip vốn đã mong manh sau hàng loạt cú sốc trong những năm gần đây sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực ngày càng lớn.

