Đà tăng duy trì, giá vàng hướng tới mốc 4.200 USD/oz

Giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh dù đã đạt tới những ngưỡng giá chưa từng có trong lịch sử, tiến gần hơn tới mốc chẵn tiếp theo là 4.200 USD/oz...

Nhà đầu tư tiếp tục đặt cược gần như tuyệt đối vào 2 đợt giảm lãi suất nữa của Mỹ trong năm nay và gom mua kim loại quý để tìm kiếm sự trú ẩn giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nóng lên.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thêm một phiên mua ròng nữa.

Lúc hơn 6h sáng nay (15/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 19,3 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba (14/10) tại Mỹ, tương đương tăng 0,47%, giao dịch ở mức 4.162,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 132,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.119 đồng (mua vào) và 26.369 đồng (bán ra), tăng 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Đóng cửa phiên New York đêm qua, giá vàng giao ngay chốt ở mức 4.143,2 USD/oz, tăng 31,7 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương tăng 0,77%. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt khoảng 4.180 USD/oz, cao nhất từ trước đến nay.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,73%, chốt ở mức 4.163,4 USD/oz.

Giá vàng lần đầu vượt qua mốc 4.100 USD/oz vào hôm thứ Hai và đang hướng về mốc 4.200 USD/oz. Năm nay, giá kim loại quý này đã tăng 57% nhờ “hỗn hợp” nhiều yếu tố hỗ trợ gồm bất ổn địa chính trị, kỳ vọng lãi suất giảm, lực mua của các ngân hàng trung ương, và sự trở lại mạnh mẽ của các quỹ ETF vàng.

Trong một bài phát biểu vào ngày 14/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương này sẽ sớm kết thúc chương trình thắt chặt định lượng (QT) và tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, tỷ lệ đặt cược của các nhà giao dịch vào hai đợt giảm lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12, với mức giảm mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, đang ở mức tương ứng là hơn 97% và gần 94%.

Cùng với đó, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại có thêm dấu hiệu tăng nhiệt. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 14/10, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer nói nước này vẫn có thể áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào động thái tiếp theo của Bắc Kinh trong vấn đề đất hiếm.

Tuần trước, căng thẳng bất ngờ tăng nhiệt khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Tổng thống Donald Trump đáp trả bằng lời cảnh báo áp thêm thuế quan 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ.

“Mâu thuẫn thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng, tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ chưa được giải quyết, và kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất - tất cả đều đang hỗ trợ giá vàng”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Hai ngân hàng lớn Bank of America và Societe Generale đang có chung dự báo là giá vàng sẽ đạt mức 5.000 USD/oz vào năm 2026.

Ông Grant đồng tình với quan điểm này, cho rằng thương chiến Mỹ - Trung còn dai dẳng và xu hướng phi đôla hóa trên diện rộng có thể đẩy giá vàng lên mức 5.000 USD/oz trong thời gian từ nay đến giữa năm 2026.

Thị trường đang chờ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ở Hàn Quốc vào cuối tháng này. Kết quả cuộc gặp này có thể quyết định giá vàng có thiết lập được những đỉnh cao mới trong ngắn hạn hay không.

Giá bạc lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Ba ở mức 53,6 USD/oz, sau đó đóng cửa ở mức 51,55 USD/oz.

Một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định thị trường bạc đang quá nóng, nhưng giá bạc sẽ còn được hỗ trợ nếu xu hướng tăng của giá vàng duy trì. Bank of America dự báo giá bạc sẽ đạt 65 USD/oz trong năm 2026 và mức giá bình quân cả năm của bạc sẽ là 56,25 USD/oz.

Theo nhà phân tích Jim Wyckoff của trang Kitco News, biểu đồ kỹ thuật cho thấy các nhà đầu cơ giá lên hợp đồng vàng giao tháng 12 đang có ưu thế trong ngắn hạn, nhưng có thể đang đuối sức sau một đợt tăng dài và liên tục. Mục tiêu của họ là đưa giá vàng đóng cửa vững chắc trên 4.300 USD/oz, trong khi phe đầu cơ giá xuống tìm cách đẩy giá vàng xuống dưới 3.900 USD/oz.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên sẽ là 4.190 USD/oz, tiếp đến là 4.200 USD/oz. Trái lại, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 4.105 USD/oz, tiếp đến là 4.100 USD/oz.

Đồng USD giảm giá trong phiên ngày thứ Ba sau chuỗi phiên phục hồi liên tiếp. Chỉ số Dollar Index giảm 0,24%, đóng cửa ở mức 99,03 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,6 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.021,5 tấn vàng. Trong hai phiên đầu tuần, quỹ đã mua ròng 4,3 tấn vàng.