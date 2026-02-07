Đặc sản vùng miền hút khách tại Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Tham gia Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng phát triển các dòng quà Tết có giá trị gia tăng cao, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, đáp ứng nhu cầu biếu tặng ngày càng khắt khe của người tiêu dùng đô thị...

Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Sắm Tết rộn ràng - Đón Xuân vẹn ý” do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức diễn ra từ ngày 6/2 đến hết 14/2/2026 (tức 19 đến 27 tháng Chạp) tại số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Với quy mô hơn 100 gian hàng đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước, hội chợ trưng bày đa dạng các sản phẩm nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản làng nghề truyền thống, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

ĐẶC SẢN CÔNG NGHỆ CAO LÊN NGÔI

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ ngày 6/2, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết Hội chợ Xuân là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm kết nối cung – cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và đặc sản vùng miền phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

Năm 2026 là năm đầu tiên hội chợ được tổ chức trong khuôn khổ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, dài hạn.

Ông Nguyễn Minh Tiến: "Nhiều doanh nghiệp chú trọng phát triển các dòng quà Tết có giá trị gia tăng cao".

Theo ông Tiến, hội chợ năm nay tập trung giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, nông sản tiêu biểu của các địa phương. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp chú trọng phát triển các dòng quà Tết có giá trị gia tăng cao, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, đáp ứng nhu cầu biếu tặng ngày càng khắt khe của người tiêu dùng đô thị.

Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Ban Tổ chức siết chặt công tác quản lý đầu vào. Các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu tại hội chợ phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và được chứng nhận theo các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, Halal, ISO hoặc đạt chứng nhận OCOP của địa phương. Nhiều sản phẩm thuộc chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, canh tác theo hướng hữu cơ hoặc hữu cơ hoàn toàn.

Ghi nhận tại hội chợ cho thấy, bên cạnh nông sản thô, ngày càng nhiều doanh nghiệp mang đến các sản phẩm chế biến ứng dụng công nghệ hiện đại, góp phần gia tăng giá trị, kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao tính tiện lợi trong sử dụng.

Tiêu biểu là gian hàng của Yến Xào Khánh Hòa, giới thiệu dòng sản phẩm yến sấy thăng hoa ứng dụng công nghệ nhập khẩu. Sản phẩm được thiết kế dạng hộp gồm 6 hũ với nhiều hương vị như gừng tươi, đường phèn, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, yến dành cho trẻ em và yến tứ vị. Người tiêu dùng chỉ cần thêm nước sôi, chờ khoảng 2 phút là có thể sử dụng ngay, thay cho cách chưng truyền thống. Với mẫu mã nhỏ gọn, trọng lượng khoảng 200g/hộp, sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu Tết hoặc mang theo khi đi công tác, du lịch. Ngay trong ngày đầu trưng bày, lượng khách mua sản phẩm khá khả quan.

ĐA DẠNG NÔNG SẢN ĐẶC TRƯNG VÙNG MIỀN

Ở nhóm thực phẩm chế biến, Công ty TNHH Thực phẩm và Nông sản sạch Sóc Sơn mang đến sản phẩm chả cá thát lát Huệ Dương, sử dụng nguyên liệu nhập từ Hậu Giang, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng. Doanh nghiệp cho biết vẫn giữ ổn định giá bán 280.000 đồng/kg trong nhiều năm qua, dù chi phí đầu vào biến động. Sản phẩm hiện đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn và được kỳ vọng sẽ tăng mạnh sức tiêu thụ trong dịp cận Tết.

Quang cảnh một góc hội chợ.

Không chỉ các doanh nghiệp, nhiều hợp tác xã cũng tận dụng hội chợ như một kênh xúc tiến thương mại hiệu quả. Tham gia hội chợ năm nay, Hợp tác xã An Bình (huyện Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) mang đến 13 sản phẩm đặc trưng của địa phương, trong đó nổi bật là bộ sản phẩm trà hoa vàng đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Đại diện Hợp tác xã An Bình cho biết ngay trong ngày đầu trưng bày, gian hàng đã thu hút đông đảo người tiêu dùng Hà Nội nhờ sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, quy trình sản xuất minh bạch, phù hợp nhu cầu quà biếu Tết. Bên cạnh bán hàng trực tiếp, hợp tác xã cũng đẩy mạnh kênh bán online, giúp doanh số tăng đáng kể so với phương thức truyền thống.

Tại gian hàng của Trung tâm giới thiệu đặc sản Lâm Đồng, sản phẩm cá đù một nắng nhanh chóng “cháy hàng” chỉ sau buổi sáng khai mạc. Cá được sơ chế sạch, phơi đúng một nắng, hút chân không, thuận tiện chế biến và bảo quản, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn cho mâm cơm Tết hoặc làm quà biếu.

Bên cạnh khu trưng bày nông sản và thực phẩm, khu hoa, cây cảnh phục vụ Tết cũng là điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan. Với diện tích khoảng 500 m2, khu vực này trưng bày nhiều loại hoa, cây cảnh đặc trưng như mai vàng Bình Định, mai trắng Ba Vì, đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, lan hồ điệp Đà Lạt và các loại lan rừng, đáp ứng nhu cầu chơi hoa, cây cảnh của người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận.