Thủ tướng: Hội chợ Mùa Xuân là “hạt giống ươm mầm thịnh vượng” cho kỷ nguyên mới

Sáng ngày 02/02/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”, sự kiện được kỳ vọng là “đòn bẩy” chiến lược thúc đẩy kinh tế ngay từ những ngày đầu năm mới.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mở đầu cho chuỗi hội chợ thường niên, được tổ chức theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng và quảng bá thương hiệu Việt. Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng.

Trên diện tích lên tới 130.000 m2, với sự tham gia của 3.000 gian hàng từ khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hội chợ được cấu trúc như một “hành trình du xuân xuyên Việt” qua 8 phân khu đặc sắc. Đây không chỉ là hoạt động thương mại đơn thuần, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm kết nối chuỗi cung ứng nội địa và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội chợ Mùa Xuân 2026 chính là một “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng, một “xung lực” mới khơi dậy khí thế sản xuất và một “đòn bẩy” chiến lược cho sự phát triển bứt phá.

Thủ tướng khẳng định: "Sự kiện này là minh chứng sinh động cho tinh thần Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh - Nhân dân hạnh phúc”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 giá trị cốt lõi mà Hội chợ lần này mang lại.

Một là, Hội chợ của bản sắc và khát vọng, nơi giao thoa giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại, giúp lan tỏa lợi ích của các địa phương và doanh nghiệp.

Hai là, Hội chợ hướng về nhân dân, cung cấp hàng hóa theo tiêu chí “6 nhất” (tinh túy, chất lượng, dồi dào, an toàn, hiện đại và ưu đãi nhất), đồng thời thúc đẩy niềm tự hào hàng Việt.

Ba là, Hội chợ gắn kết giao thương, khơi thông dòng chảy thương mại, kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“3 KỲ VỌNG LỚN” VÀ TẦM NHÌN VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

Để khẳng định thương hiệu của Hội chợ trong tương lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt ra “3 kỳ vọng lớn” mang tính chiến lược.

Kỳ vọng thứ nhất là trở thành điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu thành công của Hội chợ không chỉ đo bằng doanh thu, mà phải là giá trị hội tụ của sản phẩm, đối tác và cơ hội. Hội chợ cần tích hợp công nghệ số, trở thành sàn giao dịch hiện đại giúp doanh nghiệp Việt kết nối nhanh nhất với thị trường quốc tế, đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại toàn cầu.

Kỳ vọng thứ hai là nơi “thổi hồn” vào sản phẩm Việt.

Thủ tướng mong muốn mỗi sản phẩm hàng hóa tại đây phải là một “đại sứ văn hóa”, mỗi gian hàng là một “không gian di sản” quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động và tự tin. Hội chợ phải phản ánh được trình độ kinh tế và năng lực sản xuất của quốc gia, chắp cánh cho thương hiệu Việt bay xa.

Kỳ vọng thứ ba là khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế. Hội chợ phải là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động, đổi mới sáng tạo, tạo sức bật mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới.

Thủ tướng ví Hội chợ như một “hạt giống ươm mầm thịnh vượng” được gieo xuống trong những ngày đầu năm mới, để từ đó thu hoạch sự phát triển lâu bền bằng tinh thần đoàn kết và chung sức đồng lòng.

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT

Để đạt được các mục tiêu trên, Thủ tướng đã đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể cho các bên liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại diện bộ ban ngành thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ.

Thứ nhất: Bộ Công Thương cần coi đây là “bước đệm” chiến lược để xây dựng mô hình hội chợ quốc gia tiêu chuẩn quốc tế, đưa thương hiệu này lên bản đồ thương mại thế giới ngay trong năm 2026.

Thứ hai: Các bộ, ngành, địa phương phải đổi mới tư duy từ “trưng bày hàng hóa” sang “quảng bá giá trị”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tổ chức các hoạt động văn hóa vì nhân dân.

Thứ ba: UBND Thành phố Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường ở mức cao nhất để người dân tận hưởng không khí Tết văn minh, an lành.

Thứ tư: Cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần tiên phong, dẫn dắt sự phát triển bứt phá và chinh phục thế giới bằng bản sắc văn hóa cùng trách nhiệm cộng đồng.

Thứ năm: Đối tác quốc tế, Thủ tướng kỳ vọng các đối tác không chỉ là khách mời, mà còn là cầu nối đưa công nghệ nguồn, dòng vốn chất lượng cao vào Việt Nam và đưa hàng hóa Việt ra thế giới.

Thứ sáu: Cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục lan tỏa khí thế mùa xuân và khát vọng vươn mình của dân tộc thông qua các sản phẩm và giá trị văn hóa Việt.

Khép lại bài phát biểu, Thủ tướng dùng hình ảnh đầy ý nghĩa: “Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính là một hạt giống ươm mầm thịnh vượng mà chúng ta cùng nhau gieo xuống trong những ngày đầu năm mới”.

Thủ tướng tin tưởng rằng thành công của Hội chợ sẽ tạo khí thế, truyền cảm hứng để toàn Đảng, toàn dân vững vàng tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Ngay sau bài phát biểu, Thủ tướng cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc và tham quan các gian hàng tiêu biểu.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 13/02/2026 (tức 26 Tết Bính Ngọ). Với sự khởi đầu rực rỡ này, sự kiện hứa hẹn sẽ đạt được mục tiêu đón hàng triệu lượt khách và tạo ra cú hích lớn cho kinh tế – xã hội đất nước trong năm mới.