Quy mô nợ xấu tăng nhưng tỷ lệ giảm nhờ tín dụng mở rộng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Hoàng Lan
01/12/2025, 15:00
Trong quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của 27 ngân hàng niêm yết có dấu hiệu giảm nhẹ, dù quy mô nợ xấu tiếp tục tăng. Kết quả này nhờ tín dụng tăng trưởng tích cực và công tác thu hồi nợ được đẩy mạnh...
Theo tổng hợp báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết, nợ xấu nội bảng quý III đạt khoảng 274.000 tỷ đồng, tăng 7.000 tỷ đồng so với quý trước. Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành giảm nhẹ từ 2,04% trong quý II xuống 2,01% trong quý III/2025.
Trong năm 2025, nợ xấu có xu hướng tăng qua từng quý, song tốc độ tăng dần chậm lại. Quý I/2025 là giai đoạn tăng mạnh nhất, khi nợ xấu tăng 15,4% so với cuối năm 2024, lên hơn 265.500 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu đến từ nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5), đều tăng ở mức hai chữ số.
Sang quý II/2025, nợ xấu chỉ tăng nhẹ 1,2% so với quý trước, trong khi dư nợ cho vay tăng 6,6%, giúp tỷ lệ nợ xấu toàn ngành giảm nhẹ. Đến quý III, dù quy mô nợ xấu tăng thêm 2,3%, nhưng dư nợ tín dụng tăng 4,6%, giúp tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng niêm yết duy trì quanh mức 2%, thấp hơn so với mức 2,2% hồi quý I.
Về cơ cấu, nợ nghi ngờ (nhóm 4) là nhóm có tốc độ tăng nhanh nhất. Tính đến cuối quý III/2025, nợ nhóm 4 đạt 72.407 tỷ đồng, tăng 35,5% so với mức 53.435 tỷ đồng cuối năm 2024. Diễn biến này cho thấy nhiều khoản vay có dấu hiệu chuyển nhóm và đối mặt với rủi ro mất vốn cao hơn.
Trong khi đó, nợ nhóm 5 (các khoản nợ có khả năng mất vốn) tiếp tục tăng 11,7% so với cuối năm 2024 và vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nợ xấu toàn ngành, với hơn 54%.
Đáng lưu ý, trong số 27 ngân hàng niêm yết, có tới 9 ngân hàng có tỷ trọng nợ nhóm 5 chiếm trên 70% tổng nợ xấu, bao gồm cả một số ngân hàng lớn thuộc nhóm “Big 4”. Điều này cho thấy rủi ro mất vốn vẫn ở mức cao và tập trung tại một số tổ chức tín dụng.
Một điểm đáng ghi nhận là tỷ lệ tạo mới nợ xấu vẫn ở mứctthấp, cho thấy việc kiểm soát tín dụng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đà hồi phục chưa thực sự bền vững, bởi nhiều khoản nợ tái cơ cấu hiện vẫn chưa được phản ánh đầy đủ vào bảng cân đối kế toán.
Tỷ lệ nợ cần chú ý (SML) của các ngân hàng niêm yết tăng nhẹ từ 1,2% trong quý II lên 1,4% trong quý III/2025, chủ yếu xảy ra tại một số ngân hàng, thay vì lan rộng toàn hệ thống.
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của toàn ngành trong quý III đạt 84,3%, cải thiện nhẹ so với mức đáy 79,8% của quý II/2025. Dù vậy, chỉ số này có sự phân hóa mạnh giữa các ngân hàng.
Hiện có 4 ngân hàng duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%, gồm: Vietcombank, VietinBank, Techcombank và BacABank.
Vietcombank tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ bao phủ đạt 201,9%, dù giảm 21 điểm phần trăm so với cuối năm 2024.
VietinBank đạt 176,5%, tăng 6 điểm phần trăm so với cuối năm 2024.
Techcombank đạt 119,2%, tăng 5 điểm phần trăm.
BacABank cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ bao phủ vượt 100%.
Tăng trưởng tín dụng hợp nhất của các ngân hàng niêm yết đạt 14,6% trong 9 tháng đầu năm 2025. Mức độ phân hóa giữa các ngân hàng không quá lớn, ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt, phản ánh xu hướng mở rộng tín dụng tương đối đồng đều trên toàn ngành.
Nhóm ngân hàng lớn dần khẳng định lại vai trò dẫn dắt, nhờ nền tảng bảng cân đối vững chắc và triển vọng vĩ mô cải thiện sau các cú sốc liên quan đến thuế nhập khẩu. Với mức độ tự tin cao hơn, các ngân hàng này đã đẩy mạnh giải ngân vào các phân khúc khách hàng cốt lõi đang phục hồi.
Một số cái tên nổi bật gồm: VPBank tăng trưởng tín dụng +28,5% so với năm 2024; MB tăng +18,5%; Techcombank: tăng +17,9%.
Ở chiều ngược lại, HDBank ghi nhận mức tăng trưởng chậm lại, từ 15,5% trong quý II xuống 11,4% trong quý III, chủ yếu do bán lại khoản vay cho Vikki.
Trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, chỉ có VietinBank (CTG) đạt mức tăng trưởng tín dụng +15,6%, tương đương với mức bình quân toàn ngành. Trong khi đó, Vietcombank (VCB) và BIDV (BID) lần lượt tăng +12,4% và +8,8%, phản ánh chiến lược tăng trưởng thận trọng, phù hợp với quy mô bảng cân đối lớn và khả năng thanh khoản ở mức trung bình.
Ngày 1/12, các hệ thống kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng, giảm giá mua/bán vàng miếng và vàng nhẫn, bám sát giá vàng thế giới. Các đơn vị kinh doanh đã điều chỉnh 2 - 3 lần, mỗi nhịp đều lên tới nửa triệu đồng/lượng...
Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn tài chính Manulife sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam…
Sáng 1/12, một số điểm giao dịch ngoại tệ trên địa bàn TP. Hà Nội niêm yết giá USD ở mức 27.600 VND/USD (mua vào) và 27.700 VND/USD (bán ra), giảm lần lượt 50 đồng và 30 đồng so với cuối tuần trước. Đây là phiên giảm thứ sáu liên tiếp trên thị trường tự do…
Một số ngân hàng toàn cầu đã tăng dự báo giá vàng trong thời gian gần đây, cho rằng giá kim loại quý này có khả năng đạt tới mốc 5.000 USD/oz trong năm 2026...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: