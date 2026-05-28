Mất trụ, tiền ít, VN-Index “tuột” dần xuống mốc 1800 điểm

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục suy yếu do lực cầu quá kém khiến VN-Index không còn yếu tố nâng đỡ. Tuy quán tính giảm không mạnh nhưng chỉ số càng lúc càng bỏ lỡ cơ hội chinh phục lại mốc 1900 điểm.
Chốt phiên sáng, VN-Index mất thêm 15,43 điểm nữa (-0,82%), rơi
xuống mức 1859 điểm. Sau gần một tuần nỗ lực quay lại kiểm định ngưỡng trung bình
20 phiên (MA20) quanh 1900 điểm không thành công, dòng tiền có tín hiệu rút ra
ngày càng rõ.
Tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay chỉ đạt hơn
6.773 tỷ đồng, giảm 6% so với sáng hôm qua và giảm khoảng 31% so với trung bình
các phiên sáng của tuần trước. Đà sụt giảm thanh khoản trước hết là ở nhóm cổ
phiếu blue-chips: VN30 sáng nay chỉ giao dịch được 3.710 tỷ đồng (không tính thỏa
thuận) và trung bình 4 phiên sáng tuần này giảm mạnh 36% so với tuần trước.
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt suy yếu đã không thể tạo hứng khởi
trong giao dịch, khiến độ rộng phản ánh tâm lý phòng thủ một cách rõ ràng. HoSE
kết phiên với 97 mã tăng và 192 mã giảm trong khi VN30 cũng chỉ có 6 mã tăng/23
mã giảm.
Nhóm Vin và ngân hàng đang đồng loạt đỏ, nhiều mã giảm sâu:
VIC giảm 1,38%, VHM giảm 1,15%, VCB giảm 1,4%, BID giảm 1,15%, TCB giảm 1,19%,
VPB giảm 1,43%. Toàn rổ VN30 có 10 cổ phiếu đang rơi quá 1% giá trị. Dầu khí là
nhóm duy nhất xanh với BSR tăng 2,48%, GAS tăng 1,96%, PLX tăng 1,39%.
Dù vậy cổ phiếu dầu khí vẫn không thể bù đắp lại tổn thất điểm
số từ các mã khác. Nhóm này phục hồi sáng nay cũng chỉ là hồi lại sau biến động
mạnh những phiên trước khi giá dầu thế giới phục hồi từ nền thấp quanh 90-92 USD/thùng.
Mặt khác khả năng phục hồi ở các cổ phiếu cũng rất khác nhau, đa số mã dầu khí
nhỏ vẫn đang giảm, chỉ PVS tăng 1,3% là đáng kể. Ảnh hưởng của nhóm dầu khí vừa
hạn chế về mặt vốn hóa, vừa không đủ sức kích thích tâm lý.
Trong 192 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index, 79 mã giảm quá 1%
nhưng ảnh hưởng chính đến từ dòng tiền mua yếu. Ngoài các blue-chips truyền thống
có thanh khoản cao như VIC, VHM hay vài mã ngân hàng, số còn lại hầu như giảm
do thiếu cầu. VIX giảm 3,54% với 638,8 tỷ; FPT giảm 2,72% với 310,8 tỷ; GEX giảm
3,43% với 262,5 tỷ; PDR giảm 2,35% với 68,2 tỷ; GEE giảm 3,13% với 64,6 tỷ là các
cổ phiếu đáng kể nhất. So với giao dịch trung bình, các mã này cũng đã sụt giảm
thanh khoản rõ rệt.
Hiện tượng phòng thủ tiền mặt không phải là điều bất ngờ
trong tình huống thị trường chưa rõ ràng. Về mặt điểm số, VN-Index đã thất bại
trong nỗ lực chinh phục vùng đỉnh 1900-1920 điểm. Về mặt trụ, các cổ phiếu dẫn
dắt đã suy yếu sau nhịp tăng mạnh vừa rồi. Về mặt tâm lý, thị trường không có yếu
tố hỗ trợ nào khi giai đoạn trống vắng thông tin vẫn còn khá dài phía trước.
Trong ngắn hạn thị trường cũng rất ít cơ hội. Những biến động
tăng T+ chỉ khuyến khích nhà đầu cơ lướt sóng nhanh và biên lợi nhuận cũng mỏng.
Khi cơ hội đầu cơ ít, dòng tiền nóng cũng hạn chế hoạt động. Điều này có thể thấy
rõ ở mức suy giảm rất nhiều trong thanh khoản của nhóm Midcap và Smallcap, thậm
chí là HNX: Tuần này Midcap trung bình đã giảm 38% thanh khoản so với tuần trước,
Smallcap giảm 22%.
Nhóm cổ phiếu tăng giá ngược dòng sáng nay chỉ có 15 cổ phiếu
đạt thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên và có mức tăng giá hơn 1%. Số giao dịch trên
10 tỷ thậm chí chỉ là 9 mã. Ngoài dầu khí, PHR tăng 2,52% với 36,2 tỷ; KDC tăng
5,38% với 28,6 tỷ; MIG tăng 1,37% với 20,6 tỷ; AAN tăng 1,82% với 18,7 tỷ; NLG
tăng 1,33% với 14,3 tỷ; VNE tăng 6,87% với 10,1 tỷ… Những cổ phiếu có thanh khoản
như vậy không đủ chỗ cho dòng tiền đầu cơ thực sự hoạt động.
Khối ngoại cũng đang giảm cường độ giao dịch xuống rất rõ rệt.
Sáng nay mức mua vào đạt 594,9 tỷ, bán ra 968,3 tỷ ở HoSE. Phía mua thấp dưới
1.000 tỷ trong buổi sáng đã kéo sang phiên 7 còn phía bán chỉ từ đầu tuần đến
nay cũng có 2 ngày dưới mức 1.000 tỷ. Như vậy trạng thái co hẹp dòng tiền không
chỉ đến từ khối nội mà còn cả dòng tiền ngoại.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.500 tỷ, chủ yếu qua thỏa thuận
22:24, 27/05/2026
Rất khó để lãi suất hạ trong vòng 2-3 tháng tới?
18:56, 27/05/2026
Nỗ lực phục hồi từ cổ phiếu ngân hàng duy trì biên độ hẹp của VN-Index
Điện Máy Xanh IPO giá cổ phiếu 80.000 đồng, ông Đoàn Văn Hiểu Em nói "mức định giá quá hời"
"Nếu kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì tích cực như hiện nay, mức P/E thực tế của doanh nghiệp có thể giảm xuống quanh 10 lần. Mức định giá này quá hấp dẫn, quá hời...", Tổng giám đốc Điện Máy Xanh nhấn mạnh.
Hồng Kông vượt Thụy Sỹ thành trung tâm quản lý tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới
Hồng Kông đã lần đầu tiên chính thức vượt qua Thụy Sỹ để trở thành trung tâm quản lý tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới, nhờ vào dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ Trung Quốc đại lục...
ECB: Chiến tranh ở Vùng Vịnh có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo căng thẳng địa chính trị hiện nay tại Vùng Vịnh có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu...
Tân Chủ tịch Fed và “bài kiểm tra” khắc nghiệt từ thị trường trái phiếu
Vừa trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Kevin Warsh đã đối mặt với một “bài kiểm tra” không dễ dàng từ thị trường trái phiếu...
Dow Jones cao chưa từng thấy, giá dầu sụt 5%
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (27/5) khi giá dầu sụt giảm mạnh sau tín hiệu khả quan về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: