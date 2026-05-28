Mất trụ, tiền ít, VN-Index “tuột” dần xuống mốc 1800 điểm

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục suy yếu do lực cầu quá kém khiến VN-Index không còn yếu tố nâng đỡ. Tuy quán tính giảm không mạnh nhưng chỉ số càng lúc càng bỏ lỡ cơ hội chinh phục lại mốc 1900 điểm.

Chốt phiên sáng, VN-Index mất thêm 15,43 điểm nữa (-0,82%), rơi xuống mức 1859 điểm. Sau gần một tuần nỗ lực quay lại kiểm định ngưỡng trung bình 20 phiên (MA20) quanh 1900 điểm không thành công, dòng tiền có tín hiệu rút ra ngày càng rõ.

Tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay chỉ đạt hơn 6.773 tỷ đồng, giảm 6% so với sáng hôm qua và giảm khoảng 31% so với trung bình các phiên sáng của tuần trước. Đà sụt giảm thanh khoản trước hết là ở nhóm cổ phiếu blue-chips: VN30 sáng nay chỉ giao dịch được 3.710 tỷ đồng (không tính thỏa thuận) và trung bình 4 phiên sáng tuần này giảm mạnh 36% so với tuần trước.

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt suy yếu đã không thể tạo hứng khởi trong giao dịch, khiến độ rộng phản ánh tâm lý phòng thủ một cách rõ ràng. HoSE kết phiên với 97 mã tăng và 192 mã giảm trong khi VN30 cũng chỉ có 6 mã tăng/23 mã giảm.

Nhóm Vin và ngân hàng đang đồng loạt đỏ, nhiều mã giảm sâu: VIC giảm 1,38%, VHM giảm 1,15%, VCB giảm 1,4%, BID giảm 1,15%, TCB giảm 1,19%, VPB giảm 1,43%. Toàn rổ VN30 có 10 cổ phiếu đang rơi quá 1% giá trị. Dầu khí là nhóm duy nhất xanh với BSR tăng 2,48%, GAS tăng 1,96%, PLX tăng 1,39%.

Dù vậy cổ phiếu dầu khí vẫn không thể bù đắp lại tổn thất điểm số từ các mã khác. Nhóm này phục hồi sáng nay cũng chỉ là hồi lại sau biến động mạnh những phiên trước khi giá dầu thế giới phục hồi từ nền thấp quanh 90-92 USD/thùng. Mặt khác khả năng phục hồi ở các cổ phiếu cũng rất khác nhau, đa số mã dầu khí nhỏ vẫn đang giảm, chỉ PVS tăng 1,3% là đáng kể. Ảnh hưởng của nhóm dầu khí vừa hạn chế về mặt vốn hóa, vừa không đủ sức kích thích tâm lý.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Trong 192 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index, 79 mã giảm quá 1% nhưng ảnh hưởng chính đến từ dòng tiền mua yếu. Ngoài các blue-chips truyền thống có thanh khoản cao như VIC, VHM hay vài mã ngân hàng, số còn lại hầu như giảm do thiếu cầu. VIX giảm 3,54% với 638,8 tỷ; FPT giảm 2,72% với 310,8 tỷ; GEX giảm 3,43% với 262,5 tỷ; PDR giảm 2,35% với 68,2 tỷ; GEE giảm 3,13% với 64,6 tỷ là các cổ phiếu đáng kể nhất. So với giao dịch trung bình, các mã này cũng đã sụt giảm thanh khoản rõ rệt.

Hiện tượng phòng thủ tiền mặt không phải là điều bất ngờ trong tình huống thị trường chưa rõ ràng. Về mặt điểm số, VN-Index đã thất bại trong nỗ lực chinh phục vùng đỉnh 1900-1920 điểm. Về mặt trụ, các cổ phiếu dẫn dắt đã suy yếu sau nhịp tăng mạnh vừa rồi. Về mặt tâm lý, thị trường không có yếu tố hỗ trợ nào khi giai đoạn trống vắng thông tin vẫn còn khá dài phía trước.

Trong ngắn hạn thị trường cũng rất ít cơ hội. Những biến động tăng T+ chỉ khuyến khích nhà đầu cơ lướt sóng nhanh và biên lợi nhuận cũng mỏng. Khi cơ hội đầu cơ ít, dòng tiền nóng cũng hạn chế hoạt động. Điều này có thể thấy rõ ở mức suy giảm rất nhiều trong thanh khoản của nhóm Midcap và Smallcap, thậm chí là HNX: Tuần này Midcap trung bình đã giảm 38% thanh khoản so với tuần trước, Smallcap giảm 22%.

Nhóm cổ phiếu tăng giá ngược dòng sáng nay chỉ có 15 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên và có mức tăng giá hơn 1%. Số giao dịch trên 10 tỷ thậm chí chỉ là 9 mã. Ngoài dầu khí, PHR tăng 2,52% với 36,2 tỷ; KDC tăng 5,38% với 28,6 tỷ; MIG tăng 1,37% với 20,6 tỷ; AAN tăng 1,82% với 18,7 tỷ; NLG tăng 1,33% với 14,3 tỷ; VNE tăng 6,87% với 10,1 tỷ… Những cổ phiếu có thanh khoản như vậy không đủ chỗ cho dòng tiền đầu cơ thực sự hoạt động.

Khối ngoại cũng đang giảm cường độ giao dịch xuống rất rõ rệt. Sáng nay mức mua vào đạt 594,9 tỷ, bán ra 968,3 tỷ ở HoSE. Phía mua thấp dưới 1.000 tỷ trong buổi sáng đã kéo sang phiên 7 còn phía bán chỉ từ đầu tuần đến nay cũng có 2 ngày dưới mức 1.000 tỷ. Như vậy trạng thái co hẹp dòng tiền không chỉ đến từ khối nội mà còn cả dòng tiền ngoại.