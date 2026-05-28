Thứ Năm, 28/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thực thi thỏa thuận thương mại, Mỹ giảm một số thuế quan với hàng hóa Đài Loan

Đức Anh

28/05/2026, 13:48

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp dỡ bỏ một số thuế quan đối với hàng hóa Đài Loan, qua đó thực hiện một phần thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Đài Loan đã ký hồi tháng 2...

Cảng Đài Trung, thành phố Đài Trung, Đài Loan - Ảnh: Bloomberg
Cảng Đài Trung, thành phố Đài Trung, Đài Loan - Ảnh: Bloomberg

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang Mỹ, Washington sẽ miễn trừ thuế quan đối với thép, nhôm và đồng áp lên linh kiện máy bay nhập khẩu từ Đài Loan.

Mỹ cũng điều chỉnh thuế với một số nhóm hàng khác của Đài Loan, gồm phụ tùng ô tô, gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ. Với các mặt hàng thuộc diện điều chỉnh này, Mỹ sẽ giới hạn tổng mức thuế áp dụng ở 15%.

Các mức thuế này trước đó được áp dụng theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Điều khoản này cho phép Tổng thống Mỹ hạn chế nhập khẩu hoặc áp thuế bổ sung nếu Bộ Thương mại kết luận mặt hàng nhập khẩu có thể đe dọa an ninh quốc gia.

Động thái điều chỉnh thuế quan của Washington nhằm thực hiện một phần thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Đài Loan. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh vấn đề Đài Loan tiếp tục là một điểm căng thẳng lớn trong quan hệ Mỹ - Trung, nhất là sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng này.

Tại cuộc gặp, ông Tập cảnh báo ông Trump rằng quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể rơi vào xung đột nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý thận trọng. Theo các nhà phân tích, căng thẳng có thể gia tăng nếu phía Mỹ xúc tiến thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 14 tỷ USD cho Đài Loan.

Ngoài vấn đề địa chính trị, Đài Loan còn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Hòn đảo này là nơi đặt trụ sở của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), nhà sản xuất chip tiên tiến lớn nhất thế giới, đồng thời là mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp Mỹ.

Theo thỏa thuận thương mại ký với Washington hồi tháng 2, Đài Loan đồng ý dỡ bỏ hoặc giảm 99% rào cản thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Ngoài ra, Đài Loan cũng cam kết đầu tư 250 tỷ USD vào nhiều lĩnh vực tại Mỹ, trong đó có bán dẫn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng, đồng thời hỗ trợ thêm tối đa 250 tỷ USD bảo lãnh tín dụng để giúp các doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào Mỹ.

Thỏa thuận được ký trong bối cảnh Mỹ vẫn phụ thuộc nhiều vào Đài Loan trong sản xuất chip máy tính. Theo cơ quan thống kê Census Bureau của Mỹ, hoạt động xuất khẩu con chip của Đài Loan sang Mỹ góp phần khiến thâm hụt thương mại của Mỹ với hòn đảo này lên gần 147 tỷ USD trong năm 2025.

Đổi lại các cam kết đầu tư này, Mỹ sẽ dành cho Đài Loan cơ chế ưu tiên nếu Washington áp thuế hoặc biện pháp hạn chế mới sau cuộc điều tra theo Điều 232 đối với chip và thiết bị sản xuất bán dẫn nhập khẩu.

TSMC được kỳ vọng là nhà đầu tư chủ chốt trong cam kết đầu tư vào Mỹ của Đài Loan. Công ty này trước đó cam kết đầu tư 165 tỷ USD tại Mỹ, không chỉ vào các nhà máy sản xuất con chip mà còn vào một trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn. Dự án này được kỳ vọng góp phần xây dựng chuỗi cung ứng phục vụ tham vọng AI của Mỹ.

Mức thuế 15% với hàng hóa nhập khẩu từ Đài Loan tương đương mức Mỹ áp với một số đối tác thương mại khác tại châu Á - Thái Bình Dương, như Nhật Bản và Hàn Quốc. Mức này cũng thấp hơn đáng kể so với phương án ban đầu có thể lên tới 32% của chính quyền ông Trump.

GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

11:33, 01/05/2026

GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

Đài Loan vượt Anh về vốn hóa thị trường chứng khoán, đứng thứ 7 toàn cầu

08:20, 17/04/2026

Đài Loan vượt Anh về vốn hóa thị trường chứng khoán, đứng thứ 7 toàn cầu

Ngành chip Đài Loan kêu gọi tích trữ helium, LNG

19:44, 09/04/2026

Ngành chip Đài Loan kêu gọi tích trữ helium, LNG

Từ khóa:

Đài Loan Mỹ thế giới

Đọc thêm

ECB: Chiến tranh ở Vùng Vịnh có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính

ECB: Chiến tranh ở Vùng Vịnh có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo căng thẳng địa chính trị hiện nay tại Vùng Vịnh có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu...

Tân Chủ tịch Fed và “bài kiểm tra” khắc nghiệt từ thị trường trái phiếu

Tân Chủ tịch Fed và “bài kiểm tra” khắc nghiệt từ thị trường trái phiếu

Vừa trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Kevin Warsh đã đối mặt với một “bài kiểm tra” không dễ dàng từ thị trường trái phiếu...

Lưu trữ điện xanh: Nhiệm vụ cấp bách để phát triển năng lượng sạch của châu Âu

Lưu trữ điện xanh: Nhiệm vụ cấp bách để phát triển năng lượng sạch của châu Âu

Trong hơn một thập kỷ, châu Âu đã dẫn đầu thế giới về phát triển năng lượng sạch. Nhưng khi điện gió và điện mặt trời tăng mạnh, một thách thức mới đang nổi lên: châu Âu không còn thiếu điện xanh, mà thiếu khả năng lưu trữ điện để ổn định hệ thống năng lượng…

Lần đầu tiên sau hơn 100 năm, năng lượng tái tạo vượt than đá trong sản lượng điện toàn cầu

Lần đầu tiên sau hơn 100 năm, năng lượng tái tạo vượt than đá trong sản lượng điện toàn cầu

Than đá giữ vai trò trụ cột trong hệ thống phát điện toàn cầu trong phần lớn thế kỷ qua. Tuy nhiên, đến năm 2025, năng lượng tái tạo vượt than đá về tỷ trọng trong sản lượng điện toàn cầu - lần đầu tiên kể từ năm 1919...

Trump bác bỏ khả năng Iran và Oman kiểm soát eo biển Hormuz, thỏa thuận vẫn bế tắc

Trump bác bỏ khả năng Iran và Oman kiểm soát eo biển Hormuz, thỏa thuận vẫn bế tắc

Phát biểu này cho thấy hai bên vẫn còn nhiều bất đồng và triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình vẫn chưa rõ ràng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khoảng cách hiệu quả vận hành giữa các ngân hàng ngày càng nới rộng

Tài chính

2

Mất trụ, tiền ít, VN-Index “tuột” dần xuống mốc 1800 điểm

Chứng khoán

3

Giá vàng trong nước giảm tới 4 triệu đồng/lượng trong 3 phiên

Tài chính

4

Việt Nam đã thiết lập cơ chế pháp lý cho sandbox công nghệ

Kinh tế số

5

Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy