Thực thi thỏa thuận thương mại, Mỹ giảm một số thuế quan với hàng hóa Đài Loan

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp dỡ bỏ một số thuế quan đối với hàng hóa Đài Loan, qua đó thực hiện một phần thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Đài Loan đã ký hồi tháng 2...

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang Mỹ, Washington sẽ miễn trừ thuế quan đối với thép, nhôm và đồng áp lên linh kiện máy bay nhập khẩu từ Đài Loan.

Mỹ cũng điều chỉnh thuế với một số nhóm hàng khác của Đài Loan, gồm phụ tùng ô tô, gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ. Với các mặt hàng thuộc diện điều chỉnh này, Mỹ sẽ giới hạn tổng mức thuế áp dụng ở 15%.

Các mức thuế này trước đó được áp dụng theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Điều khoản này cho phép Tổng thống Mỹ hạn chế nhập khẩu hoặc áp thuế bổ sung nếu Bộ Thương mại kết luận mặt hàng nhập khẩu có thể đe dọa an ninh quốc gia.

Động thái điều chỉnh thuế quan của Washington nhằm thực hiện một phần thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Đài Loan. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh vấn đề Đài Loan tiếp tục là một điểm căng thẳng lớn trong quan hệ Mỹ - Trung, nhất là sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng này.

Tại cuộc gặp, ông Tập cảnh báo ông Trump rằng quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể rơi vào xung đột nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý thận trọng. Theo các nhà phân tích, căng thẳng có thể gia tăng nếu phía Mỹ xúc tiến thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 14 tỷ USD cho Đài Loan.

Ngoài vấn đề địa chính trị, Đài Loan còn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Hòn đảo này là nơi đặt trụ sở của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), nhà sản xuất chip tiên tiến lớn nhất thế giới, đồng thời là mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp Mỹ.

Theo thỏa thuận thương mại ký với Washington hồi tháng 2, Đài Loan đồng ý dỡ bỏ hoặc giảm 99% rào cản thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Ngoài ra, Đài Loan cũng cam kết đầu tư 250 tỷ USD vào nhiều lĩnh vực tại Mỹ, trong đó có bán dẫn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng, đồng thời hỗ trợ thêm tối đa 250 tỷ USD bảo lãnh tín dụng để giúp các doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào Mỹ.

Thỏa thuận được ký trong bối cảnh Mỹ vẫn phụ thuộc nhiều vào Đài Loan trong sản xuất chip máy tính. Theo cơ quan thống kê Census Bureau của Mỹ, hoạt động xuất khẩu con chip của Đài Loan sang Mỹ góp phần khiến thâm hụt thương mại của Mỹ với hòn đảo này lên gần 147 tỷ USD trong năm 2025.

Đổi lại các cam kết đầu tư này, Mỹ sẽ dành cho Đài Loan cơ chế ưu tiên nếu Washington áp thuế hoặc biện pháp hạn chế mới sau cuộc điều tra theo Điều 232 đối với chip và thiết bị sản xuất bán dẫn nhập khẩu.

TSMC được kỳ vọng là nhà đầu tư chủ chốt trong cam kết đầu tư vào Mỹ của Đài Loan. Công ty này trước đó cam kết đầu tư 165 tỷ USD tại Mỹ, không chỉ vào các nhà máy sản xuất con chip mà còn vào một trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn. Dự án này được kỳ vọng góp phần xây dựng chuỗi cung ứng phục vụ tham vọng AI của Mỹ.

Mức thuế 15% với hàng hóa nhập khẩu từ Đài Loan tương đương mức Mỹ áp với một số đối tác thương mại khác tại châu Á - Thái Bình Dương, như Nhật Bản và Hàn Quốc. Mức này cũng thấp hơn đáng kể so với phương án ban đầu có thể lên tới 32% của chính quyền ông Trump.