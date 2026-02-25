Thứ Tư, 25/02/2026

Trang chủ Thế giới

Mỹ dự kiến áp thuế quan 126% lên tấm pin năng lượng mặt trời Ấn Độ

Đức Anh

25/02/2026, 12:06

Ngoài ra, tấm pin năng lượng mặt trời từ Indonesia và Lào vào Mỹ có thể bị áp thuế quan từ 81-143%...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Theo một thông cáo vào ngày thứ Ba (24/2), Bộ Thương mại Mỹ kết luận sơ bộ rằng các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện mặt trời tại Ấn Độ được hưởng trợ cấp mà phía Mỹ cho là không công bằng. Cơ quan này xác định biên độ trợ cấp sơ bộ ở mức khoảng 126%.

Với tấm pin năng lượng mặt trời Indonesia, mức trợ cấp được xác định trong khoảng 86%-143%, còn Lào là 81%.

Thông thường, Bộ Thương mại Mỹ sẽ dựa trên các mức trợ cấp sơ bộ này để tính thuế quan đối với hàng nhập khẩu liên quan.

Việc tăng thuế quan có thể giúp các nhà sản xuất tấm pin điện mặt trời tại Mỹ cải thiện sức cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ đẩy chi phí điện mặt trời lên cao hơn đối với người tiêu dùng Mỹ.

Tuy nhiên, kết luận trên có thể khiến ngành điện mặt trời Mỹ chịu thêm áp lực về chi phí và đối mặt rủi ro chính sách lớn hơn, trong bối cảnh lĩnh vực này vốn đã gặp nhiều khó khăn.

Dù điện mặt trời chiếm 72% tổng công suất điện bổ sung của Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2025, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn liên tiếp có các động thái làm chậm đà tăng trưởng của ngành này, đồng thời ưu tiên các nhiên liệu hóa thạch như khí tự nhiên.

Theo dữ liệu từ BloombergNEF, bộ phận nghiên cứu năng lượng mới của hãng tin Bloomberg, Ấn Độ, Indonesia và Lào chiếm 57% lượng mô-đun điện mặt trời nhập khẩu vào Mỹ trong nửa đầu năm 2025.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hoạt động sản xuất sang 3 nước này sau khi Mỹ áp thuế quan cao với tấm năng lượng mặt trời từ 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam - nhóm từng chiếm phần lớn lượng mô-đun điện mặt trời nhập khẩu vào Mỹ.

Kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra do Bộ Thương mại Mỹ tiến hành theo đơn kiến nghị của Liên minh Vì ngành sản xuất và thương mại điện mặt trời Mỹ (AASMT), một tổ chức đại diện cho quyền lợi của các nhà sản xuất điện mặt trời tại Mỹ. AASMT cho rằng cuộc điều tra là cần thiết để bảo vệ năng lực sản xuất trong nước.

“Kết luận hôm nay là một bước quan trọng để khôi phục cạnh tranh công bằng trên thị trường điện mặt trời Mỹ. Các nhà sản xuất trong nước đang đầu tư hàng tỷ USD nhằm khôi phục năng lực sản xuất và tạo thêm việc làm thu nhập tốt. Tuy nhiên, những khoản đầu tư này sẽ khó phát huy hiệu quả nếu hàng nhập khẩu được trợ cấp không công bằng tiếp tục làm méo mó thị trường”, ông Tim Brightbill, đồng Chủ tịch bộ phận thương mại quốc tế của hãng luật Wiley Rein và là luật sư chính đại diện cho AASMT, phát biểu trong một thông cáo ngày 24/2.

Các mức thuế quan được dự kiến áp lên tấm pin điện mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào là biện pháp riêng, khác với thuế quan toàn cầu 10% của chính quyền ông Trump bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/2.

Tuần trước, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan đối ứng, ông Trump nhanh chóng ban hành mức thuế quan toàn cầu 10% và cho biết mức này có thể được nâng lên 15%.

Hồi đầu tháng 2, chính quyền ông Trump cũng đạt thỏa thuận thương mại song phương với Ấn Độ nhằm giảm căng thẳng kinh tế giữa hai nước.

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, kim ngạch nhập khẩu tấm pin điện mặt trời từ Ấn Độ vào Mỹ đạt 792,6 triệu USD trong năm 2024, cao gấp hơn 9 lần so với năm 2022.

Trong báo cáo công bố ngày 24/2, ông Vikram Bagri, nhà phân tích của ngân hàng Citi, nhận định các mức thuế quan mới ở mức tương đối cao đối với tấm pin điện mặt trời có thể khiến các nhà sản xuất Ấn Độ gần như mất khả năng tiếp cận thị trường Mỹ.

