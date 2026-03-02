Đại học Quốc Gia TP. HCM "chốt" phương thức xét tuyển 2026

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa chính
thức triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp, áp dụng đồng bộ cho tất cả các
trường đại học thành viên.
Theo đó, 8 trường thành viên thuộc
hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, bao gồm: Trường Đại học Khoa học xã hội &
Nhân văn, trường Đại học Tự nhiên, trường Đại học Quốc tế, trường Đại học Công
nghệ thông tin, trường Đại học Kinh tế - Luật, trường Đại học Khoa học Sức khỏe,
trường Đại học Bách khoa, trường Đại học An Giang đồng loạt chuyển sang ưu tiên
xét tuyển tổng hợp tuyển sinh trình độ đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm
non.
Cụ thể, các thí sinh sẽ sử dụng kết
quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM,
học bạ và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển, thang điểm sẽ được
quy đổi về 100 điểm.
Công thức xét tuyển tổng hợp năm
2026 được Đại học Quốc gia TP. HCM tính như sau:
Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm
thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi Đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm
cộng/điểm thưởng (nếu có).
Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số
của từng tiêu chí, các hệ số này đều lớn hơn 0. Tùy từng trường đại học thành
viên, các hệ số w₁, w₂, w₃ có thể khác nhau được xác định dựa trên tỷ lệ nhập học
theo các phương thức trong 03 năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập
với các tiêu chí xét tuyển (sinh viên nhập học các năm trước).
Về chế độ ưu tiên, mức điểm cộng
tối đa dành cho thí sinh sẽ không vượt quá 10% tổng điểm xét tuyển (tương đương
tối đa 10 điểm), tuân thủ nghiêm ngặt theo Quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Đáng chú ý, các sĩ tử thuộc 149
trường THPT trong danh sách ưu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được hưởng lợi
thế khi đăng ký vào các trường thành viên thuộc hệ thống này. Cụ thể, nhóm thí
sinh trên sẽ được xem xét cộng điểm với mức ưu tiên tối đa đạt 5/100 điểm.
Trong giai đoạn 2026-2028, điểm cộng
áp dụng đối với thí sinh thuộc 149 trường THPT phải có đủ hai điều kiện: học tối
thiểu 2 năm tại trường và có học lực trung bình cả 3 năm THPT đạt từ loại Tốt
trở lên. Từ năm 2029 trở đi, chính sách này sẽ chỉ còn áp dụng đối với thí sinh
học tại các trường THPT chuyên.
Chính sách cộng điểm ưu tiên sắp
tới sẽ có những điều chỉnh quan trọng theo lộ trình cụ thể. Trong giai đoạn
2026-2028, học sinh thuộc danh sách 149 trường THPT được hưởng lợi phải đảm bảo
đủ hai tiêu chí: có thời gian học tập tại trường tối thiểu 2 năm và duy trì học
lực loại Tốt trong suốt bậc THPT. Kể từ năm 2029, quyền lợi này sẽ chính thức
thu hẹp, chỉ còn áp dụng đối với nhóm thí sinh thuộc khối trường THPT chuyên.
Việc ưu tiên phương thức xét tuyển
tổng hợp đang tạo ra bước ngoặt trong tuyển sinh đại học. Cách tiếp cận này
không chỉ giúp siết chặt tình trạng “lạm phát” điểm học bạ mà còn cho phép các
trường đánh giá chính xác năng lực thực tế của thí sinh qua cả quá trình. Đây
được xem là giải pháp hữu hiệu để đảm bảo tính khách quan và công bằng trong
mùa tuyển sinh đại học.