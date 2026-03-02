Thứ Hai, 02/03/2026

Trang chủ Dân sinh

Đại học Quốc Gia TP. HCM "chốt" phương thức xét tuyển 2026

Bảo Châu

02/03/2026, 15:35

Các thí sinh sẽ sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM, học bạ và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển, thang điểm sẽ được quy đổi về 100 điểm...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa chính thức triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp, áp dụng đồng bộ cho tất cả các trường đại học thành viên.

Theo đó, 8 trường thành viên thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, bao gồm: Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, trường Đại học Tự nhiên, trường Đại học Quốc tế, trường Đại học Công nghệ thông tin, trường Đại học Kinh tế - Luật, trường Đại học Khoa học Sức khỏe, trường Đại học Bách khoa, trường Đại học An Giang đồng loạt chuyển sang ưu tiên xét tuyển tổng hợp tuyển sinh trình độ đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Cụ thể, các thí sinh sẽ sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM, học bạ và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển, thang điểm sẽ được quy đổi về 100 điểm.

Công thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 được Đại học Quốc gia TP. HCM tính như sau:

Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi Đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có).

Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số của từng tiêu chí, các hệ số này đều lớn hơn 0. Tùy từng trường đại học thành viên, các hệ số w₁, w₂, w₃ có thể khác nhau được xác định dựa trên tỷ lệ nhập học theo các phương thức trong 03 năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập với các tiêu chí xét tuyển (sinh viên nhập học các năm trước).

Về chế độ ưu tiên, mức điểm cộng tối đa dành cho thí sinh sẽ không vượt quá 10% tổng điểm xét tuyển (tương đương tối đa 10 điểm), tuân thủ nghiêm ngặt theo Quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đáng chú ý, các sĩ tử thuộc 149 trường THPT trong danh sách ưu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được hưởng lợi thế khi đăng ký vào các trường thành viên thuộc hệ thống này. Cụ thể, nhóm thí sinh trên sẽ được xem xét cộng điểm với mức ưu tiên tối đa đạt 5/100 điểm.

Trong giai đoạn 2026-2028, điểm cộng áp dụng đối với thí sinh thuộc 149 trường THPT phải có đủ hai điều kiện: học tối thiểu 2 năm tại trường và có học lực trung bình cả 3 năm THPT đạt từ loại Tốt trở lên. Từ năm 2029 trở đi, chính sách này sẽ chỉ còn áp dụng đối với thí sinh học tại các trường THPT chuyên.

Chính sách cộng điểm ưu tiên sắp tới sẽ có những điều chỉnh quan trọng theo lộ trình cụ thể. Trong giai đoạn 2026-2028, học sinh thuộc danh sách 149 trường THPT được hưởng lợi phải đảm bảo đủ hai tiêu chí: có thời gian học tập tại trường tối thiểu 2 năm và duy trì học lực loại Tốt trong suốt bậc THPT. Kể từ năm 2029, quyền lợi này sẽ chính thức thu hẹp, chỉ còn áp dụng đối với nhóm thí sinh thuộc khối trường THPT chuyên.

Việc ưu tiên phương thức xét tuyển tổng hợp đang tạo ra bước ngoặt trong tuyển sinh đại học. Cách tiếp cận này không chỉ giúp siết chặt tình trạng “lạm phát” điểm học bạ mà còn cho phép các trường đánh giá chính xác năng lực thực tế của thí sinh qua cả quá trình. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu để đảm bảo tính khách quan và công bằng trong mùa tuyển sinh đại học.

