Tăng cường hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong năm 2026

Trong công tác hậu kiểm, cần tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm về chất lượng, an toàn, tập trung vào các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ pha trộn chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc các nhóm sản phẩm hỗ trợ...

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành kế hoạch hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2026.

Về hậu kiểm bảo đảm chất lượng thực phẩm, tập trung kiểm soát chất lượng thực phẩm các khâu: Nguồn gốc nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản; quá trình sản xuất, chế biến; nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hương liệu, phẩm màu trong chế biến thực phẩm; kiểm soát thực phẩm là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, nhập lậu; kiểm soát hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm…

Đồng thời, tăng cường lấy mẫu và kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm, đặc biệt các nhóm thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc cao.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm, hậu kiểm về công bố sản phẩm/công bố hợp quy/công bố tiêu chuẩn áp dụng/tự công bố sản phẩm: Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố hợp quy, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Hậu kiểm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm: hậu kiểm cơ sở thuộc diện cấp và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng hậu kiểm đối với cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Hậu kiểm đối với thực phẩm nhập khẩu: hậu kiểm, lấy mẫu kiểm nghiệm theo thứ tự ưu tiên sau: Các sản phẩm thuộc diện miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu; sản phẩm/lô hàng áp dụng phương thức kiểm tra giảm, sản phẩm/lô hàng áp dụng phương thức kiểm tra thông thường.

Hậu kiểm về ghi nhãn; hậu kiểm về quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; hậu kiểm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm; hậu kiểm về truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố: Hậu kiểm việc chấp hành các quy định chung về bảo đảm an toàn thực phẩm, các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nguyên liệu thực phẩm; kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn và thức ăn đường phố. Kiểm tra sản phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường.

Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường công tác hậu kiểm về quảng cáo thực phẩm, đặc biệt quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi trên các báo, đài; trên internet và môi trường mạng.

Lấy mẫu kiểm nghiệm về chất lượng, an toàn, tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ pha trộn chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc các nhóm sản phẩm hỗ trợ: cải thiện tình trạng huyết áp, hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết, cải thiện tình trạng đau xương khớp, cải thiện tình trạng mỡ máu, cải thiện tình trạng sinh lý nam, giảm nguy cơ béo phì...

Các đoàn hậu kiểm khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả mạnh mẽ, quyết liệt như: đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; tịch thu tang vật, tạm dừng lưu thông, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm; áp dụng thu hồi các loại giấy chứng nhận đã cấp theo thẩm quyền.