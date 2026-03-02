Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Chuẩn bị nguồn lực triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm từ 16/4

Phúc Minh

02/03/2026, 09:55

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị hỗ trợ, giải đáp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Để đảm bảo nguồn lực triển khai Nghị định và Nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13. Theo đó, Điều 1 tạm ngưng hiệu lực của Nghị định và Nghị quyết đến hết ngày 15/4/2026.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, và để đảm bảo nguồn lực cho triển khai Nghị định và Nghị quyết khi có hiệu lực, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố khẩn trương thực hiện việc giao nhiệm vụ cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Việc chỉ định hoặc giao nhiệm vụ kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm phải đáp ứng được tình hình thực tế tại địa phương, bao gồm cả hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Các địa phương công khai thông tin về cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, và cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

Bộ Y tế đã công khai danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được Bộ này giao và chỉ định, 27 cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được Bộ chỉ định trên trang thông tin của Bộ.

Cùng với đó, các địa phương cần kịp thời thông tin về danh sách các tổ chức thử nghiệm có đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với các sản phẩm thực phẩm đã cấp, đình chỉ, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, đã bị xử lý vi phạm cho các Bộ quản lý chuyên ngành.

Rà soát kỹ, xây dựng danh mục các nhiệm vụ, công việc cụ thể theo lĩnh vực phải thực hiện, và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13.

Quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng các biện pháp cần thiết hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước, thực hiện đầy đủ, kịp thời hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm đối với thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bị ách tắc, ùn ứ trên địa bàn (nếu có), bảo đảm thông quan nhanh nhất.

Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hỗ trợ, giải đáp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) của doanh nghiệp trong việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm kịp thời, hiệu quả đồng thời không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, các địa phương phân công, phân cấp các đơn vị chuyên môn ban hành các thủ tục hành chính, tổ chức tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu; tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với các sản phẩm thực phẩm; kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP); tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS); tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC); chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC) hoặc tương đương tại Việt Nam.

Hằng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ; kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu đối với lĩnh vực được phân công quản lý.

Liên quan đến việc rà soát các kiến nghị liên quan đến đề xuất sửa đổi Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 25/2/2026, Thường trực Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã nhận được văn bản phản hồi từ 16 Bộ, ngành/địa phương và 11 hiệp hội/doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân, sau khi tổng hợp ý kiến, Bộ Y tế sẽ phối hợp các Bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ những nội dung hướng dẫn chung, hướng dẫn chuyên ngành, bảo đảm Nghị định 46, Nghị quyết 66.13 được thực hiện thông suốt, đồng bộ trên phạm vi cả nước. 

Đồng thời, các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp cùng siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế công bố 27 cơ sở kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm

20:53, 08/02/2026

Bộ Y tế công bố 27 cơ sở kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm

Đình chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng dịp Tết

10:13, 09/02/2026

Đình chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng dịp Tết

Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm

10:24, 29/01/2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm

Từ khóa:

An toàn thực phẩm cơ sở kiểm nghiệm Nghị định số 46/2026/NĐ-CP Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP thực phẩm nhập khẩu

Đọc thêm

Đại học Quốc Gia TP. HCM

Đại học Quốc Gia TP. HCM "chốt" phương thức xét tuyển 2026

Các thí sinh sẽ sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM, học bạ và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển, thang điểm sẽ được quy đổi về 100 điểm...

Kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy toàn bộ đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy toàn bộ đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung toàn lực khắc phục hậu quả vụ cháy tàu du lịch; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy...

Lễ hội Rước lợn làng La Phù: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo giữa lòng Thủ đô

Lễ hội Rước lợn làng La Phù: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo giữa lòng Thủ đô

Lễ hội Rước lợn làng La Phù năm nay để lại dấu ấn đặc biệt, vì đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2025...

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Phiên họp thứ 55 phải chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tăng cường hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong năm 2026

Tăng cường hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong năm 2026

Trong công tác hậu kiểm, cần tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm về chất lượng, an toàn, tập trung vào các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ pha trộn chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc các nhóm sản phẩm hỗ trợ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Chứng khoán

2

Thanh tra Chính phủ kiến nghị một tập đoàn Nhà nước nộp bổ sung gần 900 tỷ đồng tiền thuê đất

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Tiêu điểm

4

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Chứng khoán

5

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Xuất nhập khẩu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy