Chuẩn bị nguồn lực triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm từ 16/4

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị hỗ trợ, giải đáp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu...

Bộ Y tế cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Để đảm bảo nguồn lực triển khai Nghị định và Nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13. Theo đó, Điều 1 tạm ngưng hiệu lực của Nghị định và Nghị quyết đến hết ngày 15/4/2026.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, và để đảm bảo nguồn lực cho triển khai Nghị định và Nghị quyết khi có hiệu lực, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố khẩn trương thực hiện việc giao nhiệm vụ cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Việc chỉ định hoặc giao nhiệm vụ kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm phải đáp ứng được tình hình thực tế tại địa phương, bao gồm cả hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Các địa phương công khai thông tin về cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, và cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

Bộ Y tế đã công khai danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được Bộ này giao và chỉ định, 27 cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được Bộ chỉ định trên trang thông tin của Bộ.

Cùng với đó, các địa phương cần kịp thời thông tin về danh sách các tổ chức thử nghiệm có đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với các sản phẩm thực phẩm đã cấp, đình chỉ, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, đã bị xử lý vi phạm cho các Bộ quản lý chuyên ngành.

Rà soát kỹ, xây dựng danh mục các nhiệm vụ, công việc cụ thể theo lĩnh vực phải thực hiện, và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13.

Quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng các biện pháp cần thiết hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước, thực hiện đầy đủ, kịp thời hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm đối với thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bị ách tắc, ùn ứ trên địa bàn (nếu có), bảo đảm thông quan nhanh nhất.

Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hỗ trợ, giải đáp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) của doanh nghiệp trong việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm kịp thời, hiệu quả đồng thời không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, các địa phương phân công, phân cấp các đơn vị chuyên môn ban hành các thủ tục hành chính, tổ chức tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu; tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với các sản phẩm thực phẩm; kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP); tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS); tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC); chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC) hoặc tương đương tại Việt Nam.

Hằng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ; kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu đối với lĩnh vực được phân công quản lý.

Liên quan đến việc rà soát các kiến nghị liên quan đến đề xuất sửa đổi Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 25/2/2026, Thường trực Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã nhận được văn bản phản hồi từ 16 Bộ, ngành/địa phương và 11 hiệp hội/doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân, sau khi tổng hợp ý kiến, Bộ Y tế sẽ phối hợp các Bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ những nội dung hướng dẫn chung, hướng dẫn chuyên ngành, bảo đảm Nghị định 46, Nghị quyết 66.13 được thực hiện thông suốt, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp cùng siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.