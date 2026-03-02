Thứ Hai, 02/03/2026

Kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy toàn bộ đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Châu Anh

02/03/2026, 15:35

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung toàn lực khắc phục hậu quả vụ cháy tàu du lịch; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy...

Vụ cháy tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long ngày 27/2
Vụ cháy tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long ngày 27/2

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1760/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về sự cố cháy tàu du lịch xảy ra ngày 27/02/2026 trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung toàn lực khắc phục hậu quả vụ cháy; bảo đảm tuyệt đối an toàn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ kịp thời về tâm lý, tài sản cho du khách (nếu có); khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và an toàn giao thông đường thủy.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn, kỹ thuật của toàn bộ đội tàu du lịch đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long, kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động của các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong ngày 03/3/2026.

Rà soát, đánh giá tổng thể công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch, có báo cáo trước ngày 10/3

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương rà soát, đánh giá tổng thể công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch, nhất là đối với loại hình du lịch đường thủy; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn, quy trình phục vụ khách du lịch, công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn; kịp thời đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, phòng ngừa rủi ro, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp và du khách; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/3/2026.

Trước đó, chiều 27/2, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra cháy tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long. Đây là tàu vỏ gỗ, sức chứa 48 chỗ, thuộc Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Kỳ quan Hạ Long.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 41 người, gồm 28 khách nước ngoài (quốc tịch Mỹ, Pháp, Hà Lan, Anh, Đức, Ấn Độ, Bồ Đào Nha) và 2 khách Việt Nam, cùng 11 thuyền viên.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, thuyền trưởng và thuyền viên đã nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn. Toàn bộ hành khách và thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp doanh nghiệp chủ tàu liên hệ đại sứ quán các nước có công dân đi trên tàu nhằm hỗ trợ cấp lại hộ chiếu đối với những trường hợp bị mất giấy tờ.

Đồng thời, phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp giấy thông hành trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện để du khách tiếp tục tham quan tại Việt Nam hoặc làm thủ tục xuất cảnh theo nguyện vọng.

Doanh nghiệp quản lý tàu cam kết hỗ trợ tư trang và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt trước mắt; chi hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng mỗi người. Đối với du khách có bệnh nền hoặc cần chăm sóc y tế, địa phương đã bố trí khám, điều trị tại cơ sở y tế; toàn bộ chi phí do doanh nghiệp phối hợp chi trả.

Ngày 28/2, đại diện Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết các hoạt động du lịch, gồm lưu trú và tham quan trên vịnh Hạ Long, vẫn diễn ra bình thường sau sự cố cháy tàu du lịch chiều 27/2.

VnEconomy