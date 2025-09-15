Thứ Hai, 15/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà đầu tư

Đại học RMIT đầu tư thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Như Quỳnh

15/09/2025, 07:50

Đại học RMIT vừa công bố khoản đầu tư trị giá 25 triệu đô la Úc (tương đương 430 tỷ đồng) nhằm thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Cam kết này bao gồm việc mở rộng đáng kể chương trình đào tạo tiến sĩ trong nước, đánh dấu bước đi mới trong hành trình 25 năm hợp tác giáo dục xuyên quốc gia giữa Australia và Việt Nam.

Toàn quyền Australia cùng đại diện Đại học RMIT và các cơ quan chính phủ của Australia và Việt Nam. Ảnh: RMIT
Toàn quyền Australia cùng đại diện Đại học RMIT và các cơ quan chính phủ của Australia và Việt Nam. Ảnh: RMIT

Thông tin được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm của bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia, đến thăm đại học RMIT, cơ sở Nam Sài Gòn tại TP.HCM.

Về phía Australia, bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia, nhận định giáo dục là một trong những trụ cột hợp tác song phương. “Thật tuyệt vời khi chứng kiến sự hợp tác ấy hiện diện rõ nét tại khuôn viên trường hôm nay. Những cơ sở giáo dục Australia như RMIT, hoạt động tại cả hai quốc gia, góp phần thúc đẩy kết nối hai chiều ngày càng sâu rộng hơn,” bà Sam Mostyn chia sẻ.

Khoản đầu tư nói trên nằm trong quỹ chiến lược trị giá 250 triệu đô la Úc mà RMIT dành cho Việt Nam, được khởi động từ năm 2023 nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Mục tiêu chính là hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục – khoa học – công nghệ.

Toàn quyền Australia (giữa) cùng bà Peggy O’Neal (phải), Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT và Giáo sư Scott Thompson Whiteside, Tổng giám đốc RMIT Việt Nam . Ảnh: RMIT
Toàn quyền Australia (giữa) cùng bà Peggy O’Neal (phải), Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT và Giáo sư Scott Thompson Whiteside, Tổng giám đốc RMIT Việt Nam . Ảnh: RMIT

Theo kế hoạch, chương trình học bổng tiến sĩ mới sẽ cho phép nghiên cứu sinh tại Việt Nam tiếp cận bằng cấp quốc tế của RMIT mà không cần ra nước ngoài. Các nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực phục vụ mục tiêu phát triển của Việt Nam, từ giáo dục, khoa học, công nghệ đến đổi mới sáng tạo. Đây cũng là một phần trong nỗ lực hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 12 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên mỗi vạn dân.

Bà Peggy O’Neal, Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT, nhấn mạnh: “RMIT tự hào đồng hành cùng Việt Nam suốt 25 năm qua, khoản đầu tư mới thể hiện cam kết tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác bền vững và mở rộng hợp tác nghiên cứu tại Việt Nam.”

GS. Scott Thompson-Whiteside, Tổng Giám đốc RMIT Việt Nam, cho rằng khoản đầu tư này là sự bổ sung quan trọng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia. “Không chỉ tăng cường nghiên cứu trong nước, chương trình còn kết nối chuyên gia Việt Nam với mạng lưới chuyên gia tại Australia, thúc đẩy môi trường chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo,” ông nói.

RMIT là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia, có gần 40 năm hiện diện tại Việt Nam, Singapore và Ấn Độ. Tại Việt Nam, trường hiện có hơn 12.000 sinh viên, 1.300 cán bộ giảng viên và gần 25.500 cựu sinh viên, trở thành cơ sở lớn nhất của một trường đại học Australia ở nước ngoài.

Dấu mốc 25 năm có mặt tại Việt Nam đánh dấu sự chuyển mình quan trọng của RMIT, khi trường mở rộng định hướng từ đào tạo bậc đại học sang nghiên cứu sau đại học, với kỳ vọng đóng góp nhiều hơn vào tiến trình phát triển nhân lực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Toàn quyền Australia sẽ thăm chính thức Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

16:56, 05/09/2025

Toàn quyền Australia sẽ thăm chính thức Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

23:06, 12/09/2025

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

Chính phủ Australia cam kết đầu tư vào bốn dự án nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

07:37, 10/05/2025

Chính phủ Australia cam kết đầu tư vào bốn dự án nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Từ khóa:

Giáo dục quan hệ Việt Nam - Australia RMIT toàn quyền australia

Đọc thêm

Bước tiến mới trong quản lý dự án PPP tại Việt Nam

Bước tiến mới trong quản lý dự án PPP tại Việt Nam

Nghị định số 243/NĐ-CP không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và phê duyệt các dự án PPP mà còn thể hiện sự nỗ lực của Chính phủ trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả đầu tư công và thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân…

Xây dựng định hướng thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Xây dựng định hướng thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các đối tác phát triển ở Việt Nam xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho giai đoạn 2026-2030, trình Chính phủ ban hành trong quý 4/2025...

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

Tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn, ông Trần Lưu Quang, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với tư cách là trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam, thành phố sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia...

LEGO mở trung tâm phân phối khu vực đầu tiên tại Đông Nam Á, đặt ở Đồng Nai

LEGO mở trung tâm phân phối khu vực đầu tiên tại Đông Nam Á, đặt ở Đồng Nai

Cơ sở tại Đồng Nai là trung tâm phân phối khu vực thứ 5 của LEGO trên toàn cầu. Hàng hóa tại trung tâm sẽ được phân phối đến các thị trường Úc, New Zealand, Malaysia, Singapore và Nhật Bản...

Metro số 2 TP.HCM chọn được nhà thầu tư vấn

Metro số 2 TP.HCM chọn được nhà thầu tư vấn

Dự án Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương vừa được “khởi động lại” khi lựa chọn được nhà thầu tư vấn, kỳ vọng giúp tuyến metro có vốn đầu tư hơn 47.900 tỷ đồng có thể khởi công vào cuối năm 2025…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 5.000 tỷ tuần qua, cá nhân không còn mặn mà mua

Chứng khoán

2

Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, đáp ứng đủ tiêu chí FTSE năm 2025

Chứng khoán

3

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh đạt trên 63% kế hoạch

Tài chính

4

Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

Tiêu điểm

5

Đối tác của Apple, Huawei dự kiến tăng vốn đầu tư tại Bắc Ninh lên hơn 126 triệu USD

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: