Đại học RMIT đầu tư thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Đại học RMIT vừa công bố khoản đầu tư trị giá 25 triệu đô la Úc (tương đương 430 tỷ đồng) nhằm thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Cam kết này bao gồm việc mở rộng đáng kể chương trình đào tạo tiến sĩ trong nước, đánh dấu bước đi mới trong hành trình 25 năm hợp tác giáo dục xuyên quốc gia giữa Australia và Việt Nam.

Thông tin được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm của bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia, đến thăm đại học RMIT, cơ sở Nam Sài Gòn tại TP.HCM.



Về phía Australia, bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia, nhận định giáo dục là một trong những trụ cột hợp tác song phương. “Thật tuyệt vời khi chứng kiến sự hợp tác ấy hiện diện rõ nét tại khuôn viên trường hôm nay. Những cơ sở giáo dục Australia như RMIT, hoạt động tại cả hai quốc gia, góp phần thúc đẩy kết nối hai chiều ngày càng sâu rộng hơn,” bà Sam Mostyn chia sẻ.

Khoản đầu tư nói trên nằm trong quỹ chiến lược trị giá 250 triệu đô la Úc mà RMIT dành cho Việt Nam, được khởi động từ năm 2023 nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Mục tiêu chính là hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục – khoa học – công nghệ.

Toàn quyền Australia (giữa) cùng bà Peggy O’Neal (phải), Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT và Giáo sư Scott Thompson Whiteside, Tổng giám đốc RMIT Việt Nam . Ảnh: RMIT

Theo kế hoạch, chương trình học bổng tiến sĩ mới sẽ cho phép nghiên cứu sinh tại Việt Nam tiếp cận bằng cấp quốc tế của RMIT mà không cần ra nước ngoài. Các nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực phục vụ mục tiêu phát triển của Việt Nam, từ giáo dục, khoa học, công nghệ đến đổi mới sáng tạo. Đây cũng là một phần trong nỗ lực hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 12 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên mỗi vạn dân.

Bà Peggy O’Neal, Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT, nhấn mạnh: “RMIT tự hào đồng hành cùng Việt Nam suốt 25 năm qua, khoản đầu tư mới thể hiện cam kết tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác bền vững và mở rộng hợp tác nghiên cứu tại Việt Nam.”

GS. Scott Thompson-Whiteside, Tổng Giám đốc RMIT Việt Nam, cho rằng khoản đầu tư này là sự bổ sung quan trọng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia. “Không chỉ tăng cường nghiên cứu trong nước, chương trình còn kết nối chuyên gia Việt Nam với mạng lưới chuyên gia tại Australia, thúc đẩy môi trường chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo,” ông nói.

RMIT là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia, có gần 40 năm hiện diện tại Việt Nam, Singapore và Ấn Độ. Tại Việt Nam, trường hiện có hơn 12.000 sinh viên, 1.300 cán bộ giảng viên và gần 25.500 cựu sinh viên, trở thành cơ sở lớn nhất của một trường đại học Australia ở nước ngoài.

Dấu mốc 25 năm có mặt tại Việt Nam đánh dấu sự chuyển mình quan trọng của RMIT, khi trường mở rộng định hướng từ đào tạo bậc đại học sang nghiên cứu sau đại học, với kỳ vọng đóng góp nhiều hơn vào tiến trình phát triển nhân lực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.