Thứ Tư, 22/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đại hội cổ đông EVG: Tín hiệu lạc quan và tăng trưởng bền vững

Tuấn Sơn

22/04/2026, 08:00

Ngày 24/4 tới đây, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (EVG) sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đây là kỳ đại hội thu hút sự quan tâm của các cổ đông khi kết quả kinh doanh năm 2025 của EVG khá ấn tượng, Hội đồng Quản trị sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức 5% và nhiều chủ trương quan trọng tạo tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Năm 2025, Tập đoàn Everland ghi nhận sự tăng trưởng tích cực và tạo dư địa tài chính an toàn cho chu kỳ phát triển mới. Ảnh: Internet.

NĂM 2025: NHIỀU TÍN HIỆU LẠC QUAN

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của EVG ghi nhận đa số các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh quan trọng đều xấp xỉ đạt và vượt kế hoạch đề ra, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với năm 2024. Trong đó, lợi nhuận sau thuế đạt 98,9 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ 2024; tổng tài sản hợp nhất đạt 6.385 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Ban điều hành EVG, kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy sự gia tăng cả về quy mô lẫn chất lượng tăng trưởng khi các nền tảng tài chính cốt lõi của Tập đoàn không ngừng được cải thiện. Tại đại hội, Hội đồng Quản trị dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu.

Một điểm sáng trong bức tranh tài chính của EVG là việc kiểm soát dư nợ tín dụng và đòn bẩy tài chính. Tính đến cuối năm 2025, tổng dư nợ tín dụng của Tập đoàn ở mức 1.097 tỷ đồng, ghi nhận giảm so với cuối năm 2024. Tình hình lưu chuyển dòng tiền ổn định, hoạt động tín dụng và thanh toán diễn ra bình thường, không có nợ xấu và nợ trái phiếu.

Song song với đó, việc mở rộng quy mô nhân sự với mức tăng trưởng 157% trong năm qua cho thấy sự sẵn sàng về nguồn nhân lực cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh và vận hành các khu nghỉ dưỡng trong tương lai. Những yếu tố này đang tạo nền tảng để doanh nghiệp bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo, kết hợp giữa đầu tư mới và vận hành, khai thác các dự án bền vững.

BẤT ĐỘNG SẢN GHI NHÂN NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG TÍCH CỰC

Trong bức tranh chung của EVG thì bất động sản là trục kinh doanh xương sống cũng ghi nhận những chuyển động tích cực trong năm 2025. Trong đó phải kể đến việc Tập đoàn tổ chức khánh thành và chuẩn bị đưa vào vận hành giai đoạn 1 Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn với quy mô gần 1.000 phòng khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao.

Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ tạo dòng tiền bền vững từ vận hành khi được đưa vào khai thác trong mùa hè 2026. Ảnh: Everland Group.

Việc dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đi vào vận hành đúng thời điểm thị trường du lịch đang phục hồi được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu công suất khai thác lưu trú và công năng của khu nghỉ dưỡng. Cùng với đó là việc kết hợp khai thác hệ sinh thái dịch vụ du lịch phong phú trên Vịnh Bái Tử Long sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu trên mỗi du khách và nâng cao hiệu quả khai thác tổng thể của dự án.

Xét dưới góc độ tài chính, việc giai đoạn 1 của dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đi vào vận hành không chỉ giúp chuyển hóa giá trị tài sản thành doanh thu thực, mà còn góp phần cải thiện dòng tiền và các chỉ số hiệu quả như EPS của doanh nghiệp trong những năm tới.

Ngoài dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, năm 2025 hoạt động đầu tư bất động sản của Everland tiếp tục ghi nhận những chuyển động tích cực tại nhiều dự án khác. Tại tỉnh Đăk Lăk, dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay đang được đẩy nhanh thi công hạ tầng và cảnh quan để chuyển sang xây dựng và hoàn thiện công trình lưu trú và dịch vụ. Tại Quảng Ngãi, Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn đã hoàn thành việc giao đất và các thủ tục pháp lý để chuẩn bị khởi công.

Dự án Tổ hợp du lịch - văn hóa di sản Lý Sơn dự kiến sẽ khởi công trong quý 2/2026. Ảnh: Everland Group.

Cũng trong năm 2025, Tập đoàn Everland đã đầy mạnh xúc tiến thủ tục đầu tư các dự án khu đô thị mới tại Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Đồng Tháp,… là những khu vực có tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp cao, nhằm hình thành danh mục dự án gối đầu trong trung và dài hạn.

TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG TRONG DÀI HẠN

Tại đại hội, Ban điều hành EVG sẽ trình cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu tổng hợp và hợp nhất khá ấn tượng. Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 96,57% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 170,5 tỷ đồng, tăng 72,43%; tổng tài sản đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 25,3%.

Trong đó, tổng doanh thu của Công ty mẹ Everland dự kiến đạt 730 tỷ đồng, tăng 19,51% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 66,8 tỷ đồng, tăng 77,55%; tổng tài sản đạt 3.115 tỷ đồng, tăng 26,2%; tỷ lệ cổ tức dự kiến 5%.

Theo đó, trong giai đoạn 2026 - 2030, Tập đoàn xác định các trục kinh doanh chính gồm bất động sản và du lịch. Các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ gồm: thương mại, dịch vụ, xây dựng và tài chính. Các cực tăng trưởng chủ lực gồm doanh thu và lợi nhuận từ bán và cho thuê sản phẩm bất động sản (nghỉ dưỡng, đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội...), cung ứng dịch vụ du lịch và kinh doanh thương mại. Từng bước xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng du lịch và bất động sản.

Trong giai đoạn 2031 - 2035, các trục kinh doanh chính của Tập đoàn gồm bất động sản, sản xuất, du lịch, tài chính. Các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ gồm: xây dựng, thương mại, dịch vụ. Các cực tăng trưởng chủ lực gồm doanh thu và lợi nhuận từ bán và cho thuê sản phẩm bất động sản, sản xuất, đầu tư tài chính, cung ứng dịch vụ du lịch.

Hoàn thiện và vận hành các chuỗi cung ứng du lịch, bất động sản; đồng thời bước đầu hình thành chuỗi sản xuất và xuất khẩu. Tập đoàn cũng xác định các động lực tăng trưởng trong giai đoạn từ nay đến năm 2035 là dựa trên nguồn lực con người, quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo và hội nhập, chuyển đổi số, phát triển bền vững theo định hướng thực thi ESG.

Từ khóa:

Tập đoàn Everland

Đọc thêm

Sống giữa tầng không tại LUMIÈRE Essence Peak: Nghệ thuật sống cho gia đình đa thế hệ

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quảng Ninh đón cao điểm hè bằng hạ tầng du lịch đồng bộ

Du lịch

2

Làng nghề truyền thống “tỏa sáng” nhờ du lịch trải nghiệm

Du lịch

3

Thuduc House được gỡ lệnh cưỡng chế thuế, khôi phục hoạt động

Doanh nghiệp niêm yết

4

Quý 1/2026, HPA báo lãi sau thuế 345 tỷ đồng, dự kiến chia nốt cổ tức tiền mặt

Doanh nghiệp niêm yết

5

Xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành trung tâm chuyển đổi xanh khu vực Đông Nam Á

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy