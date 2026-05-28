Trang chủ Thị trường

Shopee hoãn áp phí mới sau yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Song Hà

28/05/2026, 19:05

Trước những phản ánh liên quan đến việc các nền tảng thương mại điện tử điều chỉnh và áp dụng các loại phí mới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã khẩn trương làm việc với các bên liên quan, qua đó ghi nhận việc Shopee chủ động đề xuất hoãn triển khai Chương trình "Duy trì hiển thị" dự kiến áp dụng từ ngày 29/5/2026...

Shopee chủ động đề xuất hoãn triển khai Chương trình Duy trì hiển thị dự kiến áp dụng từ ngày 29/5/2026. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trong tháng 5/2026, cơ quan này đã ghi nhận nhiều thông tin và phản ánh liên quan đến việc một số nền tảng thương mại điện tử tiến hành áp dụng các chính sách phí mới và/hoặc điều chỉnh các mức phí cũ.

Điều này có thể gây ảnh hưởng đến chi phí vận hành chung của các nhà bán hàng trên nền tảng, từ đó gián tiếp tác động đến giá bán dành cho người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh chung trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong thời gian qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tổ chức làm việc với một số người bán hàng trên các nền tảng Shopee và TikTok Shop nhằm tìm hiểu, ghi nhận những khó khăn, bất cập của họ khi đối mặt với việc điều chỉnh các loại phí.

Đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã gửi văn bản yêu cầu cung cấp tài liệu, thông tin và tổ chức làm việc với đại diện một số nền tảng số trung gian bán lẻ, trong đó có sàn thương mại điện tử Shopee. Hoạt động này nhằm làm rõ cơ sở xây dựng, lý do điều chỉnh, phương thức áp dụng cũng như tác động của các chính sách phí mới này đối với người bán hàng và môi trường cạnh tranh.

Trong số các chính sách mới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đặc biệt lưu ý đối với việc Shopee dự kiến áp dụng loại phí mới thông qua Chương trình "Duy trì hiển thị" từ nạp tiền tự động trích từ doanh thu đơn hàng, dự kiến triển khai từ ngày 29/5/2026.

Chương trình "Duy trì hiển thị" mà Shopee dự kiến áp dụng này vận hành theo cơ chế tự động trích một tỷ lệ nhất định từ doanh thu đơn hàng thành công của người bán để nạp vào tài khoản dịch vụ hiển thị trên nền tảng nhằm duy trì hoạt động hiển thị, quảng bá sản phẩm.

Theo đó, mức duy trì hiển thị tiêu chuẩn được áp dụng ở mức 1% doanh thu đơn hàng thành công (chưa bao gồm thuế GTGT), đồng thời người bán có thể tự thiết lập mức linh hoạt từ 1% đến 50% theo nhu cầu cá nhân. Khoản tiền này sẽ được khấu trừ trực tiếp trước khi doanh thu được chuyển vào tài khoản của Người bán.

Qua quá trình làm việc và rà soát thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Shopee phải rà soát kỹ lưỡng cơ sở áp dụng và các tác động có thể phát sinh của chương trình nêu trên đối với cộng đồng nhà bán hàng trên nền tảng.

Trước đó, vào ngày 27/5/2026, Công ty TNHH Shopee đã có báo cáo gửi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về kết quả rà soát và chủ động đề xuất hoãn triển khai chính sách phí mới thông qua Chương trình "Duy trì hiển thị" này, đồng thời cho biết sẽ gửi thông báo chính thức đến người bán hàng trong ngày 28/5/2026.

Đối với việc điều chỉnh các loại phí hiện đang được các nền tảng số trung gian bán lẻ áp dụng đối với người bán hàng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc xây dựng, điều chỉnh và áp dụng chính sách phí trên thị trường.

Cơ quan quản lý đồng thời yêu cầu 2 nền tảng này và các doanh nghiệp liên quan tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và giải trình về cơ sở xây dựng, căn cứ điều chỉnh, phương thức áp dụng, cơ chế thu phí cũng như tính hợp lý, minh bạch và tác động của các chính sách phí này đối với hoạt động kinh doanh của nhà bán hàng, nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh và quyền lợi người tiêu dùng.

Để hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát thị trường, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị các nhà bán hàng, tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, phản ánh một cách khách quan về tình hình thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động trên các nền tảng số trung gian bán lẻ. Đặc biệt là đối với các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, áp dụng các loại phí và chính sách mới có khả năng tác động đến hoạt động kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đề nghị các nền tảng số trung gian bán lẻ khi điều chỉnh chính sách phí cần bảo đảm tính minh bạch, hợp lý, không tạo ra gánh nặng bất hợp lý cho nhà bán hàng, không làm méo mó cạnh tranh hoặc gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng.

