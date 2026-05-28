Cho vay margin dự báo có thể tăng 50% trong năm nay, công ty nào hưởng lợi?

Chứng khoán Quốc gia (NSI) vừa có cập nhật triển vọng ngành chứng khoán trong năm 2026 trong đó nhấn mạnh: Trong kịch bản cơ sở, với GDP 2026 tăng 8,0% – 8,5% đi kèm với mục tiêu tăng trưởng tín dụng tối thiểu 15%, NSI dự báo tổng nợ vay ngành chứng khoán có thể tăng ít nhất 40% trong năm nay.

Ở kịch bản tích cực, nếu GDP vượt 8,5% và tín dụng tăng trên 15%, nợ vay toàn ngành có thể tăng tối thiểu 50%, tạo nguồn vốn ổn định hỗ trợ thanh khoản và VN-Index.

Tuy nhiên, tăng trưởng thị trường có thể chậm lại trong nửa đầu 2026 do áp lực lãi suất và tỷ giá, trước khi tăng tốc vào nửa cuối năm nhờ đầu tư công và dòng vốn ngoại cải thiện.

NSI cho rằng những công ty có lợi thế về chi phí vốn vay thấp và có sự hậu thuẫn bởi các ngân hàng mẹ như TCX, VPX, SSI,... sẽ hưởng lợi đáng kể từ điều này. Mức nợ vay của các công ty này kỳ vọng sẽ tăng tốc vào nửa cuối năm 2026 để tài trợ cho các hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh dựa trên bối cảnh nền kinh tế Việt Nam sẽ bứt tốc vào thời điểm này.

Tính đến quý 1/2026, giá trị giao dịch bình quân thị trường đạt khoảng 35.000 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh 92% so với cùng kỳ và 18,6% so với quý trước. Dù VN-Index biến động kém tích cực vào cuối tháng 3, thị trường nhanh chóng phục hồi về vùng đỉnh 1.900 điểm nhờ diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup.

NSI cho rằng VN-Index có thể đối mặt với biến động bất lợi trong quý 3/2026 khi áp lực lạm phát dần thẩm thấu vào nền kinh tế, trước khi phục hồi trở lại trong quý 4/2026 nhờ đẩy mạnh đầu tư công và kỳ vọng dòng vốn ngoại quay trở lại Việt Nam.

Đối với triển vọng ngành chứng khoán, NSI điều chỉnh giảm dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 lần lượt 3,8% và 5,4% so với dự báo trước đó, do hiệu quả sinh lời ngành suy giảm trong bối cảnh chi phí vốn tăng và lợi nhuận từ mảng đầu tư suy giảm.

Tuy nhiên, lợi nhuận toàn ngành vẫn được kỳ vọng tăng trưởng khả quan trong nửa đầu năm nhờ thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, trước khi chậm lại vào nửa cuối năm do hiệu ứng nền cao của giai đoạn 2 quý cuối của năm 2025.

Ngày 3/2/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2026/TT- BTC, cho phép cơ chế Non-pre-funding đối với nhà đầu tư nước ngoài và siết chặt nghĩa vụ thanh toán. Điều này đã góp phần đáng kể giúp Việt Nam đáp ứng tiêu chí cho kỳ đánh giá lại của FTSE vào tháng 3/2026. Theo đó, cổ phiếu Việt Nam sẽ bắt đầu được đưa vào rổ chỉ số FTSE kể từ tháng 9/2026.

Dựa trên bối cảnh này, NSI dự kiến thị trường có thể thu hút 800 triệu – 4 tỷ USD vốn thụ động, kéo theo 5 – 10 tỷ USD tổng dòng vốn ngoại trong 1–2 năm. Đồng thời, giá trị giao dịch của cá nhà đầu tư trong 2026 có thể tăng 15% – 20%, với tỷ trọng giao dịch khối ngoại cải thiện lên mức 15% so với mức 10,6% cùng kỳ.

Các công ty chứng khoán vốn lớn (SSI, TCX, VPX) và có thị phần môi giới tổ chức cao (HCM, VCI) có thể hưởng lợi doanh thu môi giới, cho vay margin tăng 20% – 30%, nhưng phải trích lập dự phòng 3% – 5% vốn điều lệ theo quy định mới.

Hiện tại, VN-Index đang tiếp cận lại vùng 1.900 điểm, định giá PE và PB của ngành đều đã điều chỉnh về lại vùng trung bình ngành 5 năm gần nhất. NSI nhận định ngành chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình định giá lại khi đã được FTSE chính thức công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp cũng như nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục bứt tốc trong 2026 trong thập kỷ vươn mình với mục tiêu tăng trưởng GDP là 10%.

Với vai trò là một kênh luân chuyển nguồn vốn quan trọng của nền kinh tế, NSI cho rằng định giá ngành chứng khoán năm 2026 sẽ được củng cố và tiếp tục gia tăng dựa trên bối cảnh vĩ mô tích cực. Do đó, định giá VN-Index vào thời điểm hiện tại là tương đối hấp dẫn.