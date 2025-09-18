Thứ Năm, 18/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia

Đỗ Như

18/09/2025, 19:07

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, chiều 18/9, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là giữa các cơ quan lập pháp.

Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm quý mến và ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam, đặc biệt khâm phục chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng; mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Malaysia chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thăm chính thức Malaysia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46); cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Malaysia dành cho đoàn Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Malaysia và các lãnh đạo Malaysia, đồng thời bày tỏ cảm thông, chia sẻ sâu sắc với người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất ở bang Sabah, mong người dân sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Malaysia có nhiều bước phát triển tích cực, thực chất với dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2025 đạt 9,23 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ 2024; giao lưu nhân dân ngày càng chặt chẽ; hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia đã trở thành biểu tượng cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, hướng tới mục tiêu 18 tỷ USD theo hướng cân bằng.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), đánh bắt cá, công nghiệp Halal, cũng như tích cực tham gia các dự án Mạng lưới điện ASEAN (APG).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên cần sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2025-2030, tích cực triển khai các dự án năng lượng xanh và hợp tác ba bên về xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia, Singapore.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp tích cực của Việt Nam dành cho Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và Chủ tịch AIPA-46; đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua và tin tưởng hợp tác kênh nghị viện sẽ không ngừng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Anwar Ibrahim nói riêng và Malaysia nói chung trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật. Đại hội đồng AIPA-46 cũng đang được tổ chức rất thành công với thông điệp xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, tăng trưởng kinh tế cao và nhiều văn kiện quan trọng sẽ được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Nghị viện Malaysia, nghị viện các nước tiếp tục phát huy vai trò của AIPA trong việc thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao tiếng nói của người dân, tăng cường giao lưu giữa nhân dân các nước cũng như thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp song phương các nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng AIPA-46

14:54, 17/09/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp song phương các nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng AIPA-46

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia

14:02, 15/09/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)

23:07, 12/09/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi)

Đọc thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật

Sáng 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của bốn dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.

Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: Lương lãnh đạo doanh nghiệp linh hoạt, gắn chặt với hiệu quả

Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: Lương lãnh đạo doanh nghiệp linh hoạt, gắn chặt với hiệu quả

Ngày 15/9/2025, Nghị định số 248/2025/NĐ-CP của Chính phủ ra đời. Đây là bước đột phá trong cơ chế trả lương, thù lao cho người quản lý doanh nghiệp nhà nước, gắn thu nhập với hiệu quả và trách nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân là trung tâm, chủ thể của phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân là trung tâm, chủ thể của phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I diễn ra vào ngày 22 - 23/9

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I diễn ra vào ngày 22 - 23/9

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 - 23/9/2025 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

VnEconomy