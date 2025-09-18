Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia
Đỗ Như
18/09/2025, 19:07
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, chiều 18/9, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim...
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhiệt liệt hoan nghênh Chủ
tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam
thăm chính thức Malaysia; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy
quan hệ song phương, nhất là giữa các cơ quan lập pháp.
Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch
Hồ Chí Minh, tình cảm quý mến và ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt
Nam, đặc biệt khâm phục chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định Malaysia coi Việt
Nam là đối tác quan trọng; mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt
Nam.
Thủ tướng Malaysia chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng
Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thăm chính
thức Malaysia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ
46 (AIPA-46); cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Malaysia dành cho
đoàn Việt Nam.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng
Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
tới Thủ tướng Malaysia và các lãnh đạo Malaysia, đồng thời bày tỏ cảm thông,
chia sẻ sâu sắc với người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất
ở bang Sabah, mong người dân sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng trở lại cuộc sống
bình thường.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị
và hợp tác giữa Việt Nam - Malaysia có nhiều bước phát triển tích cực, thực chất
với dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Kim ngạch thương
mại song phương 7 tháng đầu năm 2025 đạt 9,23 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ
2024; giao lưu nhân dân ngày càng chặt chẽ; hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp -
Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia đã trở thành
biểu tượng cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước.
Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong
thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị
thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại - đầu
tư, hướng tới mục tiêu 18 tỷ USD theo hướng cân bằng.
Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu
khí, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo
(AI), đánh bắt cá, công nghiệp Halal, cũng như tích cực tham gia các dự án Mạng
lưới điện ASEAN (APG).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên cần sớm
thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2025-2030, tích cực triển khai các dự án năng lượng
xanh và hợp tác ba bên về xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang
Malaysia, Singapore.
Thủ tướng Anwar Ibrahim cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp tích cực
của Việt Nam dành cho Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và Chủ tịch
AIPA-46; đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian
qua và tin tưởng hợp tác kênh nghị viện sẽ không ngừng được nâng cao.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Anwar
Ibrahim nói riêng và Malaysia nói chung trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 với
nhiều dấu ấn nổi bật. Đại hội đồng AIPA-46 cũng đang được tổ chức rất thành
công với thông điệp xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, tăng trưởng kinh tế cao
và nhiều văn kiện quan trọng sẽ được thông qua.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt
Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Nghị viện Malaysia, nghị viện các nước
tiếp tục phát huy vai trò của AIPA trong việc thúc đẩy liên kết và kết nối khu
vực, nâng cao tiếng nói của người dân, tăng cường giao lưu giữa nhân dân các nước
cũng như thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.
