Đài Loan dự tính thành lập kho Dự trữ Bitcoin theo mô hình của Mỹ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Bạch Dương
14/11/2025, 07:40
Dù chưa có quyết định chính thức, nhiều nhà lập pháp Đài Loan đã tích cực kiến nghị thành lập kho Dự trữ Bitcoin...
Đài Loan đang xem xét lập kho Dự trữ Bitcoin, biến những đồng tiền điện tử bị tịch thu thành tài sản chiến lược. Mô hình này được hình thành tương tự kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Mỹ được công bố hồi tháng 3 vừa qua.
Đài Loan hiện đang hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng lượng Bitcoin bị tịch thu, dự kiến công bố kết quả trước cuối năm nay. Báo cáo cũng sẽ phân tích lợi ích và rủi ro của việc lập kho dự trữ Bitcoin đối với Đài Loan. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Đài Loan công khai xem Bitcoin là tài sản quan trọng.
Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng Đài Loan sẽ quyết định nên giữ lại các đồng Bitcoin này như một phần dự trữ chiến lược hay sẽ thanh lý.
Nhiều nhà lập pháp Đài Loan đánh giá việc các nhà cầm quyền Đài Loan cam kết “nghiên cứu khả năng đưa Bitcoin vào dự trữ chiến lược và hoàn thiện khung pháp lý thân thiện với tiền điện tử trong 6 tháng tới” là một bước tiến quan trọng cho nền tài chính Đài Loan.
Theo CoinTelegraph, sự quan tâm của Đài Loan với Bitcoin đã tăng mạnh kể từ ngày 7/3, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp khởi động Dự trữ Bitcoin Chiến lược, sử dụng Bitcoin bị tịch thu từ các vụ án hình sự. Ông Joe Burnett, Giám đốc nghiên cứu thị trường tại Unchained, nhận định rằng việc này đánh dấu “bước đi đầu tiên để Bitcoin trở thành tài sản nền tảng cho một hệ thống tiền tệ ổn định và lành mạnh hơn”.
Dù chưa có quyết định chính thức, nhiều nhà lập pháp Đài Loan đã tích cực kiến nghị các nhà cầm quyền Đài Loan thành lập kho Dự trữ Bitcoin.
Tháng 5 vừa qua, một số nhà lập pháp đã đề xuất cơ quan quản lý cân nhắc dành tối đa 5% trong tổng dự trữ 50 tỷ USD để mua Bitcoin, coi đây là hàng rào bảo vệ nền kinh tế trước biến động toàn cầu.
Song song đó, Đài Loan cũng đang xây dựng khung pháp lý thân thiện với tiền điện tử. Tháng 10/2024, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) triển khai thử nghiệm dịch vụ lưu ký tiền điện tử cho các tổ chức tài chính, từng bước hợp pháp hóa và thúc đẩy sử dụng tài sản số trong hệ thống ngân hàng.
Nếu kế hoạch được thông qua, Đài Loan có thể trở thành nền kinh tế châu Á đầu tiên chính thức dự trữ Bitcoin, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược tài chính số và củng cố vị thế của hòn đảo này trong kỷ nguyên tài sản kỹ thuật số toàn cầu.
