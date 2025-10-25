Thứ Hai, 27/10/2025

Trang chủ Kinh tế số

Ngân hàng JPMorgan dự kiến chấp thuận Bitcoin và ETH làm tài sản thế chấp

Hạ Chi

25/10/2025, 10:27

JPMorgan đã bắt đầu nghiên cứu mô hình cho vay dựa trên tiền mã hóa từ tháng 7, nhưng việc áp dụng rộng rãi có thể chưa diễn ra trước năm 2026...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo Financial Times, Ngân hàng đầu tư hàng đầu nước Mỹ JPMorgan Chase được cho là đang lên kế hoạch cho phép khách hàng sử dụng Bitcoin và ETH làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Động thái cho thấy Phố Wall đang ngày càng tiến sâu hơn vào thế giới tài sản số.

Trong khi Bloomberg cho biết sáng kiến này sẽ cho phép khách hàng toàn cầu của JPMorgan vay tiền bằng cách thế chấp Bitcoin hoặc ETH mà họ đang nắm giữ, với tài sản được lưu trữ an toàn thông qua một đơn vị giám sát bên thứ ba.

Nếu được triển khai, đây sẽ là bước tiến đáng chú ý, giúp hai đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư tổ chức – tương tự cú hích từ việc Mỹ phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên vào tháng 1/2024.

Động thái mới nối tiếp nhiều tháng đồn đoán rằng ngân hàng có thể chấp nhận Bitcoin và ETH làm tài sản thế chấp.

Theo Financial Times, JPMorgan đã bắt đầu nghiên cứu mô hình cho vay dựa trên tiền mã hóa từ tháng 7, nhưng việc áp dụng rộng rãi có thể chưa diễn ra trước năm 2026.

Mặc dù Giám đốc điều hành Jamie Dimon từng chỉ trích gay gắt tiền điện tử, thậm chí gọi đó là “kế hoạch Ponzi phi tập trung”, JPMorgan vẫn là một trong những ngân hàng Mỹ tiên phong trong lĩnh vực này.

Năm 2020, ngân hàng ra mắt JPM Coin, một stablecoin neo theo USD, và đến năm 2024, họ đã nắm giữ cổ phần trong nhiều quỹ ETF Bitcoin giao ngay.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 7 vừa qua, ông Dimon cũng tiết lộ JPMorgan đang nghiên cứu stablecoin nhằm “hiểu rõ hơn” về loại tài sản đang phát triển nhanh này.

Nếu kế hoạch mới được thực hiện, JPMorgan có thể trở thành ngân hàng lớn đầu tiên trên Phố Wall chính thức cho vay bằng tài sản thế chấp là tiền điện tử. Bước ngoặt có thể mở ra chương mới cho sự hòa nhập giữa tài chính truyền thống và tài sản số.

bitcoin eth jpmorgan chase kinh tế số quỹ etf stablecoin tài sản số tiền điện tử

VnEconomy