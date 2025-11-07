Đại sứ Anh: “Khung pháp lý Common Law sẽ tạo nền tảng niềm tin cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam”

Sự hỗ trợ của Anh trong việc xây dựng khung pháp lý tài chính và áp dụng “common law” cho IFC sẽ là yếu tố thu hút dòng vốn và tạo niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam…

Chia sẻ với VnEconomy bên lề Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc - Việt Nam, Ngài Ian Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam, cho biết thỏa thuận nâng cấp quan hệ giữa Thủ tướng Anh và Tổng Bí thư Việt Nam tuần qua là dấu mốc quan trọng, đặt nền tảng cho hợp tác sâu rộng trên sáu trụ cột – trong đó thương mại và đầu tư tiếp tục là trọng tâm.

“Việc chúng ta có mặt ở sự kiện thương mại cấp cao đầu tiên ngay sau khi ký kết thỏa thuận là để hiện thực hóa lộ trình đối tác chiến lược toàn diện (CSP) giữa hai nước,” Đại sứ chia sẻ.

Một trong những lĩnh vực nổi bật được hai bên quan tâm là xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP. Hồ Chí Minh, nơi được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa mới cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thu nhập cao.

Theo Đại sứ, các doanh nghiệp của Anh hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, tư vấn và pháp lý tại Việt Nam đang quan tâm đặc biệt đến dự án IFC, xem đây là cơ hội thúc đẩy phát triển ngành tài chính được xem là yếu tố then chốt giúp Việt Nam hướng tới nền kinh tế thu nhập trung bình và cao.

“Một IFC được phát triển đúng cách không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm nhà đầu tư quốc tế, mà còn khơi thông dòng vốn trong nước và toàn cầu vào các lĩnh vực ưu tiên như tài chính xanh, hạ tầng quốc gia hay thị trường carbon,” đại diện IFC nhận định.

Một trong những thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong các đề xuất về IFC trong thời gian vừa qua là “common law” (hay còn gọi là thông luật), Đại sứ Anh cho biết trong hai năm qua, Chính phủ Anh đã hỗ trợ tổ chức City UK tư vấn cho các cơ quan Việt Nam về mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

“Quốc hội Việt Nam đã vạch ra lộ trình phát triển IFC tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong nghị quyết và các đề xuất này, có nhiều yếu tố quan trọng được đưa vào, trong đó “common law” là một phần của khung pháp lý rộng hơn”, ông nhấn mạnh.

Một IFC được xây dựng trên nền tảng “common law” sẽ nâng cao tính minh bạch và khả năng dự đoán trong các hoạt động đầu tư, từ đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Nhiều trung tâm tài chính lớn như London, Dubai, Kazakhstan hay Singapore đều áp dụng “common law”. “Điều đó sẽ giúp bạn biết nếu đầu tư tại đây, hợp đồng sẽ được thực thi ra sao và tranh chấp sẽ được giải quyết thế nào,” Đại sứ phân tích.

Mục tiêu của IFC của Việt Nam là tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn, đáng tin cậy, thu hút nhà đầu tư quốc tế. Việt Nam hiện đã xây dựng được uy tín trong lĩnh vực sản xuất, nhưng thị trường dịch vụ tài chính còn non trẻ. “Tại Anh, London đã phát triển lĩnh vực này qua hàng thế kỷ. Việt Nam có thể đi nhanh hơn nhờ học hỏi kinh nghiệm trong hợp tác với các nước đã triển khai trước”, ông nói.

Ngoài ra, phát triển trung tâm tài chính quốc tế là một hành trình nhiều giai đoạn, đòi hỏi sự tham gia của cả nhà nước và khu vực tư nhân.

Với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, nên chủ động tham gia đối thoại chính sách, đóng góp ý kiến về mô hình, sản phẩm và dịch vụ mà họ kỳ vọng ở một IFC.

Với giới trẻ, Đại sứ khuyến khích tư duy linh hoạt và đầu tư vào kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn và dịch vụ pháp lý. “AI sẽ thay đổi nhiều ngành, nhưng không thể thay thế hoàn toàn những kỹ năng chuyên sâu này trong tương lai gần. IFC sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp chất lượng cao cho người Việt trẻ,” ông nhận định.

Đại sứ Anh đánh giá, việc các cơ quan Việt Nam cân nhắc nghiêm túc và tích hợp các yếu tố quan trọng vào IFC là bước đi khôn ngoan, giúp tạo nền tảng và củng cố niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, để một IFC thành công cần kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và một khung pháp lý cùng cơ quan điều tiết toàn diện đang dần hình thành.

“Khung pháp lý minh bạch, dễ dự đoán và tiệm cận chuẩn quốc tế là điều kiện tiên quyết để xây dựng niềm tin – nền tảng cho sự thành công của mọi trung tâm tài chính,” Đại sứ Anh khẳng định.