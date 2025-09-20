Thứ Bảy, 20/09/2025

Cần khung pháp lý hoàn chỉnh để phát triển Trung tâm Tài chính TP.HCM

Hồng Vinh

20/09/2025, 19:27

Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để trung tâm tài chính phát triển...

Hội thảo “Khung pháp lý về Trung tâm Tài chính Quốc tế Kinh nghiệm nước ngoài và tham khảo cho TP.HCM”, sáng 20/9.
Hội thảo “Khung pháp lý về Trung tâm Tài chính Quốc tế Kinh nghiệm nước ngoài và tham khảo cho TP.HCM”, sáng 20/9.

Ngày 20/9, hội thảo với chủ đề: “Khung pháp lý về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC): Kinh nghiệm nước ngoài và tham khảo cho TP.HCM” đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tài chính và pháp lý.

Đây là hội thảo khoa học quốc tế do Báo Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW), Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố (HIDS) phối hợp tổ chức nhằm thảo luận về các vấn đề như định vị, chiến lược phát triển, mô hình tổ chức và quản lý, cách giải quyết tranh chấp, khung pháp lý huy động vốn… cho Trung tâm Tài chính quốc tế. 

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hình thành Trung tâm Tài chính tại TP.HCM mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/9 đã mở ra khung pháp lý quan trọng cho việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đã có những chỉ đạo để từng bước xây dựng và hình thành tại TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó, TP.HCM với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đang nỗ lực triển khai các bước cần thiết để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh rằng việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ đơn thuần là một dự án phát triển kinh tế mà còn là một chiến lược dài hạn nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế. Để đạt được điều này, TP.HCM cần có một khung pháp lý hoàn chỉnh, nguồn nhân lực chất lượng cao và kinh nghiệm quốc tế.

Chia sẻ tại hội thảo, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, cho rằng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi huy động và phân bổ vốn mà còn là động lực cho đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro. Ông nhấn mạnh rằng TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành một Trung tâm Tài chính quốc tế nếu có chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp. Các mô hình thành công từ các trung tâm tài chính quốc tế như Singapore, Dubai và Hong Kong sẽ là những bài học quý giá cho Việt Nam.

Ông Richard D. McClellan, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đã đề xuất áp dụng cơ chế ba bên, bao gồm trung tâm tài chính quốc tế, tòa án quốc tế và các cơ quan trong nước, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Ông khẳng định sự minh bạch và nhất quán trong chính sách là điều cần thiết để xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư. Điều này không chỉ giúp thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước.

Một trong những thách thức lớn nhất mà TP.HCM phải đối mặt là việc xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ông Olivier Vigna, Phó Tổng giám đốc điều hành Paris Europlace, đã chỉ ra rằng tính hấp dẫn của Trung tâm Tài chính quốc tế phụ thuộc vào quy mô thị trường tiêu dùng và sự phát triển của nền kinh tế. Việt Nam cần có các chính sách thu hút nguồn vốn lâu dài và quản lý tài sản hiệu quả để tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn.

Tại hội thảo, GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), khuyến nghị khung pháp lý cần bao gồm mô hình quản trị phù hợp, luật áp dụng rõ ràng và cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch. Kinh nghiệm từ Dubai và Astana cho thấy các trung tâm này đều có quyền ban hành luật riêng và có hệ thống pháp luật đặc thù tách biệt với quốc gia, điều này giúp họ thu hút được nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, việc xây dựng Trung tâm Tài chính tại TP.HCM không chỉ là một dự án phát triển kinh tế mà còn là một cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên bản đồ tài chính thế giới. Tuy nhiên, để đạt được điều này, TP.HCM cần phải chuẩn bị từ sớm về cơ chế và nguồn nhân lực, không nên chờ đến sát thời điểm vận hành mới bắt đầu. Việc xây dựng một Trung tâm Tài chính quốc tế đòi hỏi sự đầu tư lớn về trí tuệ và đổi mới sáng tạo, cũng như việc tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ không chỉ giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà còn tạo ra động lực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Các chuyên gia đều đồng tình rằng, nếu TP.HCM có thể xây dựng được một khung pháp lý đồng bộ, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, thì việc trở thành một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại là hoàn toàn khả thi.

1

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Bất động sản

2

Thanh Hóa phê duyệt hơn 1.800 tỷ đồng hỗ trợ sắp xếp bộ máy chính trị

Tài chính

3

Thanh Hóa tái cấu trúc 5 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Doanh nghiệp

4

Phấn đấu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Đầu tư

5

TP.HCM bố trí các làn xe rẽ phải liên tục

Đầu tư

