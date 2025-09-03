Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng...

Sáng 3/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì Lễ đón đoàn Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, do Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Chào mừng Thượng tướng Álvaro López Miera cùng các thành viên đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba có ý nghĩa đặc biệt hơn khi diễn ra vào Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025), qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh ngày 2/9/1945 là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.

Khẳng định sự “trong sáng, thủy chung, bền chặt” của mối quan hệ Việt Nam - Cuba, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi thời điểm.

Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: QĐND.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có hiện nay, Việt Nam chia sẻ sâu sắc, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với Cuba trong khả năng của mình.

Trong thời gian qua, từ tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Các hoạt động hợp tác quân sự - quốc phòng giữa hai nước ngày càng được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả, nổi bật trên một số nội dung. Trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên...

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước. Trao đổi tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba - Thượng tướng Álvaro López Miera, cho biết những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em, đồng thời luôn sẵn sàng thúc đẩy, củng cố mối quan hệ giữa quân đội hai nước, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cu ba.

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã được ký kết, hai bên tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm, như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì giao lưu sĩ quan trẻ, đoàn nghỉ dưỡng, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn về các lĩnh vực cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, trong đó chủ động tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và thế hệ trẻ, cũng như bạn bè quốc tế về quan hệ hai nước, hai quân đội nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam - Cuba; phối hợp chặt chẽ trong quá trình sản xuất tập 6 phim tài liệu “Hai trái tim, chung nhịp đập"; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết Kế hoạch hợp tác 3 năm giai đoạn 2026-2028.