Giá lợn hơi "leo thang" sát Tết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cuộc bảo đảm nguồn cung

Giá lợn hơi xuất chuồng thời gian gần đây tăng rất mạnh, tăng thêm 6-7 nghìn đồng/kg so với cuối tháng 12/2025. Điều này dấy lên sự lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thịt cho Tết Nguyên đán.

Chỉ trong vòng 2 tuần qua, giá lợn hơi xuất chuồng đã tăng rất mạnh, từ mức 68 nghìn đồng/kg vào cuối tháng 12/2025, hiện đã vọt lên ngưỡng 72-75 nghìn đồng/kg, miền Bắc đang giữ đỉnh 76.000 đồng/kg. Thị trường lợn hơi ngày 17/1/2026 tiếp tục ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt giữa các vùng. Trong khi miền Bắc tạm dừng đà tăng nóng và giữ vững mức giá cao nhất cả nước, thì miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn tăng, phản ánh sự dịch chuyển dần của mặt bằng giá.

GIÁ LỢN HƠI ĐANG CAO

Tại miền Bắc, giá lợn hơi mặc dù đã chững lại sau giai đoạn tăng mạnh, nhưng vẫn đang ở “đỉnh giá” 74.000 – 76.000 đồng/kg. Dù không tiếp tục đi lên, khu vực này vẫn duy trì mức giá cao nhất cả nước, cho thấy nhu cầu thu mua vẫn ở mức lớn. Lai Châu là địa phương có giá thấp nhất khu vực, đạt 74.000 đồng/kg, trong khi nhiều tỉnh, thành khác phổ biến ở mức 75.000 – 76.000 đồng/kg. Theo giới chuyên gia, ngưỡng 76.000 đồng/kg đang đóng vai trò như một “mức trần” ngắn hạn, buộc thị trường bước vào giai đoạn đi ngang để chờ tín hiệu mới.

Trái ngược với miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vẫn ghi nhận xu hướng tăng giá. Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng tăng lên 72.000 đồng/kg. Diễn biến này được xem là phản ứng tự nhiên của thị trường nhằm thu hẹp khoảng cách giá với miền Bắc. Hiện giá lợn hơi toàn khu vực dao động trong khoảng 70.000 – 74.000 đồng/kg, trong đó Thanh Hóa và Nghệ An dẫn đầu với 74.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất ở mức 70.000 đồng/kg.

Kho lạnh NECS. Ảnh Trần Trung.

Ở miền Nam, thị trường ghi nhận biến động mạnh nhất trong ngày 17/1 khi nhiều địa phương đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg so với ngày 16/1. Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh đã chạm mốc 71.000 đồng/kg, xác lập mặt bằng giá cao nhất khu vực phía Nam. Một số địa phương khác như Đồng Tháp, Vĩnh Long đạt 70.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau tăng lên 68.000 đồng/kg. Dù vẫn là vùng có giá thấp nhất cả nước, nhưng theo quy luật, miền Nam thường có độ trễ so với miền Bắc. Việc giá lợn miền Bắc neo cao ở mức 75.000 – 76.000 đồng/kg đang tạo lực đẩy, khiến giá heo hơi miền Nam khó đứng yên, đặc biệt tại các trung tâm giết mổ và vùng chăn nuôi lớn.

Nhận định về thời gian tới, các chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn, miền Bắc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang ở vùng giá cao, trong khi miền Nam vẫn còn dư địa tăng thêm tại một số địa phương. Thị trường lợn hơi hiện bước vào giai đoạn giằng co và phân hóa trước khi bước vào mùa tiêu thụ mạnh trong năm, dấy lên sự lo ngại về nguy cơ giá thịt lợn sẽ còn tăng cao hơn vào Tết Nguyên đán.

CHỦ ĐỘNG NGUỒN CUNG THỰC PHẨM CHO TẾT

Ngày 17/1/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi, chế biến và logistics lạnh nhằm đánh giá công tác chuẩn bị nguồn cung thực phẩm, bảo đảm thị trường ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại buổi làm việc với Công ty TNHH San Hà, đại diện doanh nghiệp cho biết, trước dự báo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng mạnh vào dịp cuối năm, San Hà đã sớm xây dựng phương án sản xuất, cung ứng chủ động.

Nhu cầu tiêu thụ thịt, trứng, sữa trong dịp Tết Nguyên đán 2026 dự kiến tăng khoảng 10-15% so với thời điểm bình thường. Muốn nông nghiệp phát triển bền vững, đảm bảo nguồn cung thực phẩm, phải đi từ giảm thất thoát, nâng chất lượng, tăng chế biến sâu và tổ chức lại chuỗi giá trị. Doanh nghiệp chính là lực lượng nòng cốt trong quá trình này". Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Năm nay, thị trường nông sản, thực phẩm chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố như biến động kinh tế, chi phí đầu vào tăng, cùng ảnh hưởng của thời tiết và thiên tai tại một số vùng chăn nuôi. Trước bối cảnh đó, San Hà điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo hướng linh hoạt, chuẩn bị khoảng 65% sản lượng so với các năm trước, đồng thời tập trung tối ưu chuỗi giá trị để giữ ổn định nguồn cung và hạn chế biến động giá.

Lợi thế nổi bật của San Hà là mô hình chuỗi giá trị khép kín từ chăn nuôi - giết mổ - chế biến - phân phối. Doanh nghiệp hiện vận hành hệ thống trang trại, nhà máy và mạng lưới liên kết chăn nuôi tại nhiều địa phương, với các cơ sở sản xuất đạt các chứng nhận về an toàn thực phẩm như Chuỗi thực phẩm an toàn, HACCP, ISO. Nhờ đó, sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tốt nhu cầu của các kênh phân phối từ truyền thống đến hiện đại.

Trong mùa cao điểm Tết, San Hà đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu trong nước. Đáng chú ý, doanh nghiệp đưa ra thị trường sản phẩm gà nguyên con kích cỡ nhỏ khoảng 1 kg, phù hợp xu hướng tiêu dùng tiết kiệm, linh hoạt của nhiều hộ gia đình. Dòng sản phẩm gà ta thảo mộc tiếp tục được duy trì sản lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết nhu cầu tiêu thụ thịt, trứng, sữa trong dịp Tết Nguyên đán 2026 dự kiến tăng khoảng 10-15%. Ngành chăn nuôi đang đẩy mạnh tái đàn có kiểm soát, ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường liên kết chuỗi nhằm bảo đảm nguồn cung an toàn, ổn định giá cả và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, điều hành thị trường và quản lý an toàn thực phẩm.

Cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Công ty CP Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới (NECS) - đơn vị logistics lạnh thế hệ mới. Đại diện NECS cho biết, sau hai giai đoạn đầu tư, trong đó giai đoạn hai vừa hoàn thành vào tháng 12/2025, tổng công suất kho lạnh của doanh nghiệp đạt khoảng 110.300 pallet, đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng hóa ngày càng tăng của thị trường xuất nhập khẩu.

Kho lạnh NECS có khả năng lưu trữ hàng hóa trong dải nhiệt độ từ âm 22 độ C đến dương 25 độ C, phù hợp nhiều nhóm sản phẩm. Đây là kho đầu tiên được Cục Hải quan chấp thuận áp dụng mô hình kho ngoại quan lạnh số, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, Edge, MSC/ASC, EU Code. Hiện kho tập trung lưu trữ thủy sản, trái cây đông lạnh và một số mặt hàng thực phẩm, dược phẩm.

Điểm nổi bật của NECS là mô hình kho ngoại quan ứng dụng công nghệ số hóa toàn diện, với hệ thống robot tự động hóa xuất - nhập kho, vận hành liên tục 24/7, giúp duy trì nhiệt độ ổn định, bảo đảm chất lượng hàng hóa và nâng cao năng suất.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý rằng đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản hiện đại và logistics lạnh là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị gia tăng, giảm tổn thất và tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh cần được coi là trụ cột trong phát triển nông nghiệp bền vững, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức lại chuỗi giá trị.