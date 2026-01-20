Giá lợn hơi đồng loạt tăng mạnh, lập đỉnh 77.000 đồng/kg tại miền Bắc

Giá lợn hơi trên cả nước sáng 20/1/2026 đồng loạt tăng mạnh từ 1.000 –2.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Hiện giá thu mua lợn hơi tại chuồng trại ở nhiều tỉnh miền Bắc như Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh… đã vọt lên đỉnh 77.000 đồng/kg...

Năm 2025 khép lại với nhiều biến động khó lường của ngành chăn nuôi lợn. Sang đầu năm 2026, thị trường bất ngờ nóng lên nhanh chóng khi giá lợn hơi liên tục tăng mạnh trên phạm vi cả nước. Đà tăng này không chỉ phản ánh sự phục hồi của cung - cầu sau một năm nhiều thăng trầm, mà còn cho thấy áp lực lớn từ nhu cầu tiêu thụ dịp cận Tết Bính Ngọ 2026.

Theo ghi nhận, tại miền Bắc, từ tháng 1 đến tháng 7/2025, giá lợn hơi bình quân duy trì ở mức khoảng 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10/2025, thị trường bất ngờ lao dốc, giá có thời điểm chỉ còn 48.000 – 50.000 đồng/kg, khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ nặng, thậm chí phải treo chuồng. Đến cuối năm, khi nguồn cung sụt giảm rõ rệt, giá lợn hơi bắt đầu phục hồi và tăng mạnh trở lại, đạt khoảng 68.000 đồng/kg vào cuối tháng 12/2025.

MIỀN BẮC LẬP ĐỈNH 77.000 ĐỒNG/KG

Bước sang tháng 1/2026, đà tăng không chững lại mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ trong nửa đầu tháng 1, giá lợn hơi xuất chuồng tại nhiều địa phương đã thiết lập mặt bằng mới 72.000 - 74.000 đồng/kg. Đặc biệt, trong ngày 20/1/2026, giá tăng nhanh trên diện rộng, mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày 19/1, cho thấy thị trường đang bước vào cao điểm tiêu thụ. Hiện nay, thương lái trên cả nước thu mua lợn hơi trong khoảng 68.000 - 76.000 đồng/kg, tùy khu vực và chất lượng đàn lợn.

Miền Bắc tiếp tục là khu vực dẫn đầu về giá lợn hơi, với mặt bằng cao nhất cả nước. Cụ thể, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang và Quảng Ninh đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó, đưa giá lên ngưỡng 77.000 đồng/kg.

Khảo sát giá lợn hơi xuất chuồng trên cả nước ngày 20/1, do Bộ phận nghiên cứu thị trường của Công ty ANOVA Feed (chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi) thực hiện.

Tại các tỉnh khu vực Tây Bắc như Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, giá lợn hơi xuất chuồng cũng đã chạm mốc 76.000 đồng/kg. Đây là mức giá được xem là rất cao so với trung bình nhiều năm trở lại đây, tạo động lực lớn cho người chăn nuôi tái đàn, song cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nếu thị trường đảo chiều sau Tết.

Tương tự, khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng ghi nhận mức tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước tại nhiều tỉnh, thành. Mặt bằng giá chung hiện dao động trong khoảng 73.000 - 74.000 đồng/kg. Một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk đang dẫn đầu khu vực với mức giá 75.000 - 76.000 đồng/kg.

Các tỉnh, thành khác gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa giao dịch phổ biến quanh mức 74.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng, dù đã tăng thêm 1.000 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, ở mức 73.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận sự bứt phá đáng chú ý, với giá thu mua dao động từ 69.000 - 73.000 đồng/kg. Trong đó, thành phố Cần Thơ ghi nhận mức tăng mạnh nhất cả nước, tăng thêm 2.000 đồng/kg, đưa giá lên mức 71.000 đồng/kg.

Tại các địa phương chăn nuôi trọng điểm như Đồng Nai, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long, giá lợn hơi cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 73.000 đồng/kg – mức cao nhất khu vực phía Nam. An Giang và Cà Mau cũng điều chỉnh tăng nhẹ, lần lượt đạt 69.000 đồng/kg và 70.000 đồng/kg. Tây Ninh là địa phương hiếm hoi không ghi nhận biến động, tiếp tục giữ ở mức 72.000 đồng/kg.

NGƯỜI CHĂN NUÔI “TRÚNG ĐẬM”, NGUỒN CUNG KHAN HIẾM

Tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Bối Cầu (Ninh Bình), thường được gọi là “chợ lợn” lớn nhất miền Bắc, không khí mua bán những ngày này đặc biệt sôi động. Mỗi ngày, khoảng 1.500 – 1.700 con lợn từ miền Trung và vùng Đồng bằng Bắc Bộ được tập kết về đây trước khi phân phối cho các lò mổ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hiện giá lợn hơi bán tại chợ Bối Cầu được giao dịch quanh mức 77.000 – 78.000 đồng/kg đối với lợn xuống xe từ miền Trung, miền Nam.

Theo ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc Công ty Chăn nuôi Lộc Phát, thị trường hiện nay đang ở giai đoạn “có bao nhiêu lợn, thương lái mua hết bấy nhiêu”. Thậm chí, nhiều trang trại không đủ hàng để bán, trái ngược hoàn toàn với thời điểm trước đây khi giá cao nhưng tiêu thụ chậm.

Với mức giá 74.000 - 75.000 đồng/kg, trang trại của Công ty Lộc Phát đang lãi khoảng 17.000 - 18.000 đồng/kg. Trung bình mỗi con lợn xuất chuồng nặng khoảng 120 kg, người chăn nuôi có thể thu lãi gần 2 triệu đồng/con. Dự kiến, trong dịp cận Tết Bính Ngọ, doanh nghiệp này sẽ xuất bán khoảng 2.000 con lợn.

Ông Bắc nhận định những ngày tới, giá lợn hơi có khả năng chạm mốc 80.000 đồng/kg khi các doanh nghiệp đẩy mạnh gom mua để sản xuất hàng phục vụ Tết. Theo đó, giá lợn có thể duy trì đà tăng cho đến trước ngày 20 tháng Chạp.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhu cầu thịt lợn phục vụ sản xuất thực phẩm Tết tăng mạnh trong khi nguồn cung bị thu hẹp là nguyên nhân chính đẩy giá lên cao. Trước đó, dịch tả lợn châu Phi bùng phát khiến hàng triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Bên cạnh đó, lũ lụt tại miền Bắc và miền Trung cuối năm qua cũng gây thiệt hại lớn cho đàn lợn.

Ngoài ra, hoạt động nuôi lợn “gột” (nuôi vỗ béo ngắn hạn trước khi xuất chuồng) cũng góp phần làm thị trường thêm khan hiếm. Nhiều trang trại đã gom mua lợn trọng lượng 95 - 105 kg/con với số lượng lớn, thậm chí lên tới hàng nghìn con, để nuôi vỗ béo chờ bán dịp cận Tết. Điều này khiến nguồn cung lợn thịt trên thị trường giảm mạnh trong ngắn hạn.

Các chuyên gia nhận định, nếu nguồn cung không sớm được cải thiện, giá lợn hơi sẽ tiếp tục neo cao và có thể kéo dài đến sau Tết Nguyên đán 2026. Thậm chí, ngay trong những ngày Tết, giá lợn hơi hoàn toàn có khả năng chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg, lập mặt bằng giá mới cho ngành chăn nuôi lợn.