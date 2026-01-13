Chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu thịt, giá lợn hơi trong nước vẫn tăng mạnh

Dù Việt Nam đã chi gần 2 tỷ USD để nhập khẩu thịt và các phụ phẩm động vật trong năm 2025 nhằm bổ sung nguồn cung, song thị trường thịt lợn trong nước vẫn ghi nhận giá lợn hơi tăng nhanh và duy trì ở mức cao khi nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán đến gần...

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025 kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt khoảng 628 triệu USD, tăng 17,4% so với năm 2024. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn rơi vào tình trạng nhập siêu hơn 1,3 tỷ USD do kim ngạch nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt vẫn rất lớn.

NHẬP KHẨU THỊT NHIỀU, NHƯNG KHÔNG DƯ THỪA

Cụ thể, trong năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 1,95 tỷ USD thịt, các sản phẩm từ thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, tăng 11,6% so với năm trước. Lượng thịt nhập khẩu này được kỳ vọng góp phần ổn định thị trường nội địa trong bối cảnh chăn nuôi trong nước gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi.

Về cơ cấu mặt hàng, thịt trâu chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 31% tổng kim ngạch nhập khẩu. Thịt lợn đứng thứ hai, chiếm gần 21,6%, tiếp theo là thịt và phụ phẩm gia cầm (18,06%), thịt bò (13,7%) và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò (12,8%). Phần còn lại là các sản phẩm thịt khác, phản ánh nhu cầu tiêu dùng đa dạng và mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào nguồn cung từ bên ngoài.

Xét theo thị trường cung ứng, Ấn Độ tiếp tục là đối tác lớn nhất, chiếm gần 18,9% tổng lượng thịt và sản phẩm từ thịt nhập khẩu, với hơn 168 nghìn tấn, trị giá khoảng 601,8 triệu USD. Dù lượng nhập khẩu từ thị trường này giảm nhẹ so với năm 2024, giá trị vẫn tăng. Bên cạnh đó, Nga, Brazil, Mỹ và Úc cũng là những nguồn cung quan trọng, trong đó nhập khẩu từ Nga và Brazil tăng mạnh cả về lượng và giá trị.

Tuy vậy, bất chấp lượng thịt nhập khẩu lớn, giá lợn hơi trong nước vẫn leo thang rõ rệt từ cuối năm 2025. Chỉ trong vòng một tháng, giá tại nhiều địa phương đã tăng từ 10.000 – 14.000 đồng/kg, có thời điểm vượt mốc 70.000 đồng/kg. Sang đầu năm 2026, giá có điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, phổ biến từ 62.000 – 69.000 đồng/kg tùy khu vực.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do nguồn cung trong nước chưa phục hồi hoàn toàn sau thời gian dài chịu tác động của dịch bệnh và thiên tai. Trong 11 tháng năm 2025, hơn 1,23 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi. Ở nhiều tỉnh miền Trung, mưa lũ kéo dài khiến việc tái đàn diễn ra chậm, quy mô chăn nuôi bị thu hẹp, làm gia tăng áp lực lên nguồn cung thịt lợn trong nước.

THỜI ĐIỂM THUẬN LỢI ĐỂ TÁI ĐÀN

Tại TP. Hồ Chí Minh, những ngày giữa tháng 1/2026, giá thịt heo bắt đầu nhích lên ở nhiều mặt hàng, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán tăng dần. Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị và chợ đầu mối cho thấy nguồn cung vẫn dồi dào, song giá bán đã điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường lợn hơi.

Tại các hệ thống bán lẻ như Co.opmart, Big C, WinMart, Bách Hóa Xanh…, quầy thịt heo được bổ sung hàng đều đặn. Trong đó, ba rọi heo có giá cao nhất với 164.000 đồng/kg, tiếp đến là nạc dăm 158.000 đồng/kg. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo mảnh về chợ ngày 12/1 đạt 385 tấn, tăng 22 tấn so với hôm trước. Do giá lợn hơi tăng, giá heo mảnh cũng tăng 6.000 đồng/kg, lên mức 83.000 – 90.000 đồng/kg.

Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh cho biết giá thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường đã điều chỉnh tăng 2.000 - 12.000 đồng/kg, tương đương mức tăng 1 – 15%, song vẫn thấp hơn giá thị trường từ 5 - 30%. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định: nguồn cung thịt heo trên địa bàn vẫn tương đối ổn định, các trang trại đã chủ động tăng đàn và dự trữ hàng, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi cần thiết.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, đối với người chăn nuôi, thời điểm này lợi nhuận chăn nuôi đạt trên 2 triệu đồng mỗi con nếu chủ động được con giống và kiểm soát tốt chi phí thức ăn, không bị dịch bệnh. Không chỉ các hộ nhỏ lẻ, doanh nghiệp quy mô lớn cũng tận dụng thời điểm thuận lợi để tăng sản lượng. Nhiều trang trại duy trì đàn ở quy mô lớn và dự kiến tăng lượng xuất bán phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, việc tái đàn được thực hiện theo hướng thận trọng, gắn với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.Hồ Chí Minh, cho biết đến cuối năm 2025 tổng đàn lợn trên địa bàn đạt trên 1,3 triệu con. Mỗi ngày thành phố giết mổ và cung ứng ra thị trường hơn 750 tấn thịt gia súc, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa. Tuy vậy, khoảng 40 – 45% lượng lợn giết mổ vẫn phải nhập từ các tỉnh khác, tạo áp lực về chi phí vận chuyển và kiểm soát dịch bệnh.

Trước bối cảnh nhu cầu tăng cao dịp cận Tết, ngành chức năng đang đẩy mạnh giám sát dịch bệnh, kiểm tra vận chuyển, xử lý vi phạm và tuyên truyền áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Về lâu dài, ngành nông nghiệp định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, an toàn dịch bệnh, gắn với chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm ổn định thị trường và nâng cao giá trị bền vững.

Trước diễn biến này, cơ quan quản lý đã khuyến cáo doanh nghiệp và người chăn nuôi chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết.

Các chuyên gia nhận định giá thịt lợn khó tránh khỏi xu hướng tăng trong ngắn hạn, song khả năng xảy ra tình trạng “sốt giá” trên diện rộng là thấp, do nguồn thịt nhập khẩu vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp thiếu hụt cục bộ của thị trường trong nước.