Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 14-20/9/2025: Fed hạ lãi suất, đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Tuần qua ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng như một số ngân hàng trung ương lớn ra quyết định mới nhất về lãi suất, đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp nhà nước tới Anh…

Dưới đây là một số thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 14-20/9/2025 do VnEconomy điểm lại:

Mỹ, Canada, Anh đồng loạt có quyết định lãi suất

Sự kiện đáng chú ý nhất và cũng được mong chờ nhất trong tuần vừa qua là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau cuộc họp kéo dài hai ngày, ngày 17/9, Fed thông báo quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Đây là lần hạ lãi suất đầu tiên của cơ này trong năm 2025 và là lần thứ 4 kể từ đợt giảm đầu tiên vào tháng 9/2024.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) cũng hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ tháng 3/2025 trong bối cảnh quốc gia này nỗ lực kích thích nền kinh tế đang suy yếu.

Một ngày sau đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng kết thúc cuộc họp chính sách của Hộ đồng Chính sách Tiền tệ (MPC) và quyết đinh giữ nguyên lãi suất ở mức hiện hành. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Anh vẫn duy trì ở mức cao gần gấp đôi so với mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).

Mỹ và Trung Quốc đàm phán thương mại vòng 4, duyệt thỏa thuận TikTok

Một sự kiện cũng thu hút sự chú ý lớn trong tuần qua là vòng đàm phán thứ tư của Mỹ và Trung Quốc, diễn ra tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Một kết quả quan trọng của vòng đàm phán này là hai bên duyệt thỏa thuận khung về việc công ty ByteDance của Trung Quốc chuyển nhượng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok tại Mỹ cho chủ sở hữu Mỹ.

Sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày thứ Sáu (19/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã duyệt thỏa thuận TikTok và bước tiếp theo sẽ là ký thỏa thuận.

Mỹ kêu gọi NATO, EU và G7 tăng sức ép với Nga

Ông Trump kêu gọi tất cả các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu (EU) và khối 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tham gia cùng Mỹ để gây sức ép với Nga, bằng cách áp thuế quan trừng phạt với các nước mua dầu Nga, đồng thời chấm dứt mua dầu của quốc gia này.

Tổng thống Mỹ khẳng định chỉ khi các khối này làm vậy, Washington mới áp các biện pháp trừng phạt mới về năng lượng đối với Nga.

Về phần mình, EU đang xem xét các phương án để sử dụng một phần trong khối tài sản khoảng 300 tỷ USD đang bị đóng băng của Nga tại châu Âu để hỗ trợ Ukraine. Khối này cũng đang muốn đẩy nhanh tiến trình dừng nhập khẩu hoàn toàn dầu Nga.

Mỹ - Anh ký nhiều thỏa thuận hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Anh tuần này, hai nước đã nhất trí về một thỏa thuận công nghệ được gọi là "Thỏathuận thịnh vượng công nghệ” nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân sự.

Trong chuyến thăm, các doanh nghiệp Mỹ công bố cam kết đầu tư trị giá tổng cộng 150 tỷ bảng Anh (tương đương 203 tỷ USD) vào lĩnh vực công nghệ, tài chính và năng lượng của Anh.

Trung Quốc điều tra tập đoàn chip Mỹ Nvidia

Đầu tuần này, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành mở rộng một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia, sau khi điều tra sơ bộ đưa ra kết luận công ty này vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc.

Theo nhà chức trách Trung Quốc, Nvidia đã vi phạm các điều khoản trong giấy phép được Bắc Kinh cấp để thực hiện thương vụ mua lại công ty thiết kế chip Mellanox Technologies của Israel vào năm 2020.

Ngoài ra, theo nguồn tin của tờ báo Financial Times, Trung Quốc đã ra lệnh cấm các công ty công nghệ lớn trong nước, bao gồm ByteDance và Alibaba, mua chip trí tuệ nhân tạo RTX Pro 6000D của Nvidia.

Mỹ khởi động rà soát thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

Chính quyền Tổng thống Trump tuần qua thông báo đã bắt đầu việc rà soát lại thỏa thuận thương mại lớn nhất của Mỹ, thỏa thuận mang tên USMCA giữa nước này với Canada và Mexico.

Thông báo được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa Mỹ và Canada và Mexico sau khi ông Trump áp thuế quan mạnh tay lên hai nước.

Indonesia và EU đạt thỏa thuận thương mại

EU và Indonesia đã hoàn tất tiến trình đàm phán thương mại và dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận vào ngày 23/9, trong bối cảnh hai nền kinh tế này đẩy nhanh các nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và Mỹ. Đây là kết quả của các cuộc đàm phán kéo dài 9 năm.

Indonesia công bố gói kích thích kinh tế mới

Chính phủ Indonesia ngày 15/9 công bố chương trình kíchthích kinh tế với quy mô 16,23 nghìn tỷ rupiah, tương đương 989 triệu USD. Chương trình được đưa ra trong bối cảnhmột số nhà hoạch định chính sách nước này cho rằng đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng sẽ giảm tốc trong những quý sắp tới.

Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Ấn ĐộNarendra Modi vào ngày 16/9 trong không khí thân thiện và cởi mở. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai nước đã nối lại đàm phán thương mại trong tuần này.

Ông Trump muốn bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp niêm yết báo cáo quý

Tổng thống Mỹ đề xuất rằng các công ty nên chỉ cần báo cáo kếtquả tài chính mỗi 6 tháng một lần, thay vì hàng quý như hiện nay. Nếu được thực hiện, việc này có thể tạo ra những thay đổi lớn trong cách thức hoạt động của các doanh nghiệp đại chúng tại Mỹ.

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu giảm tốc

Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố ngày 15/9 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận nhiều dấu hiệu giảm tốc như doanh thu bán lẻ tăng chậm hơn dự báo, tăng trưởng sản xuất công nghiệp suy yếu, tăng trưởng đầu tư cố định giảm… Nguyên nhân chính bắt nguồn từ áp lực thuế quan Mỹ cùng sự kém hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh.