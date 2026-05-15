“Danh hiệu” bằng cấp được các nhà tuyển dụng quốc tế săn đón

Trong thế giới của các tập đoàn Fortune 500, năng lực của ứng viên thường được nhận diện thông qua những “tín hiệu” mang tính bảo chứng. Giữa hàng nghìn hồ sơ có nền tảng tương đồng, đâu là yếu tố giúp một ứng viên nổi bật và vượt qua các vòng sàng lọc khắt khe của những doanh nghiệp tỷ USD?

Minh Anh (Hà Nội), chuyên viên marketing với ba năm kinh nghiệm, từng cân nhắc ứng tuyển vị trí trưởng nhóm tại một tập đoàn tiêu dùng đa quốc gia. Tuy nhiên, cô chững lại trước một yêu cầu trong mô tả tuyển dụng: “Ưu tiên ứng viên sở hữu bằng Thạc sĩ từ các trường đạt chuẩn kiểm định quốc tế hoặc thuộc nhóm xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng uy tín”.

Yêu cầu này phản ánh xu hướng đang ngày càng rõ nét trên thị trường lao động chất lượng cao.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam hiện có hơn 450 chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Đồng thời, mỗi năm có hàng chục nghìn du học sinh trở về từ các quốc gia có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Australia… gia nhập thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, tấm bằng “mác ngoại” không còn là lợi thế tuyệt đối như trước.

Giữa một “biển” hồ sơ có trình độ tương đồng, các tập đoàn đa quốc gia buộc phải thiết lập những “bộ lọc” chuyên sâu hơn, dựa trên các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhằm xác định nhóm nhân sự tinh hoa.

Ngay tại Việt Nam, nhiều dự án chiến lược cũng đang áp dụng tiêu chí tương tự. Chẳng hạn, Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng ưu tiên ứng viên sở hữu bằng Thạc sĩ từ Top 100 của các bảng xếp hạng uy tín như QS hay Times Higher Education, hoặc có chứng nhận từ các tổ chức nghề nghiệp quốc tế.

Nhà tuyển dụng ngày nay không chỉ tìm kiếm một tấm bằng, họ săn tìm bảo chứng uy tín từ những kiểm định toàn cầu. Ảnh: BUV.

Trong bối cảnh doanh nghiệp toàn cầu gia tăng áp lực tối ưu nhân sự, cuộc cạnh tranh càng trở nên khốc liệt hơn. Theo thống kê của nền tảng Layoffs, hơn 93.000 lao động đã bị cắt giảm trên toàn cầu chỉ trong vài tháng đầu năm 2026. Xu hướng tinh gọn bộ máy khiến các tiêu chí tuyển dụng ngày càng khắt khe.

Nghiên cứu của nền tảng tuyển dụng The Ladders cho thấy, nhà tuyển dụng tại các tập đoàn Fortune 500 chỉ dành trung bình 7,4 giây để rà soát một CV. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, một tấm bằng quốc tế thông thường có thể chưa đủ tạo khác biệt. Điều doanh nghiệp tìm kiếm là một “tín hiệu bảo chứng” đủ mạnh, thể hiện ứng viên đã được đào tạo trong môi trường quản trị đạt chuẩn quốc tế và sẵn sàng thích ứng với những biến động của thị trường.

“TRIPLE CROWN” – THƯỚC ĐO MỚI CỦA NHÂN SỰ TOÀN CẦU

Khi trọng tâm cạnh tranh nhân lực dịch chuyển sang các chuẩn kiểm định quốc tế, chứng nhận “Triple Crown” được xem là một trong những thước đo danh giá nhất hiện nay.

Không đơn thuần là một chứng nhận học thuật, “Triple Crown” là kết quả của quá trình kiểm định nghiêm ngặt bởi đồng thời ba tổ chức uy tín hàng đầu thế giới gồm AACSB (Mỹ), EQUIS (châu Âu) và AMBA (Anh).

Giá trị của “Triple Crown” nằm ở khả năng bảo chứng cho ba năng lực cốt lõi mà các nhà tuyển dụng toàn cầu đặc biệt coi trọng.

Trong đó, AACSB tập trung đánh giá năng lực nghiên cứu, tư duy dữ liệu và hoạch định chiến lược – những yếu tố được xem là “bộ gene” của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Báo cáo AACSB năm 2024 cho thấy 73% CEO thuộc Fortune 100 và 75% CEO có mức thu nhập cao nhất trong nhóm 500 công ty đại chúng lớn nhất tại Mỹ từng theo học tại các trường đạt chuẩn kiểm định này.

Trong khi đó, EQUIS yêu cầu các trường đại học phải duy trì mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp và môi trường kinh doanh thực tế trên phạm vi toàn cầu.

Riêng AMBA được xem là “chuẩn vàng” dành cho các chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh, tập trung đánh giá năng lực lãnh đạo và hiệu quả nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Nhận định về mức độ khắt khe của các tiêu chuẩn này, Andrew Main Wilson – Giám đốc điều hành AMBA & BGA – cho biết: “Các tổ chức kiểm định không chỉ đánh giá chất lượng giảng dạy, mà còn đánh giá khả năng đào tạo ra những nhà lãnh đạo có thể tạo ra thay đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu”.

Sinh viên tốt nghiệp từ các trường đạt chuẩn Triple Crown không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn, mà còn được rèn luyện tư duy chiến lược, năng lực thích ứng và khả năng vận hành trong môi trường kinh doanh biến động.

Vượt qua hàng ngàn hồ sơ, tấm bằng “Triple Crown” chính là lợi thế cạnh tranh khác biệt giúp ứng viên lọt vào “mắt xanh” của các tập đoàn đa quốc gia. Ảnh: BUV.

Báo cáo của European Foundation for Management Development năm 2025 cho thấy các tập đoàn đa quốc gia ưu tiên tuyển dụng nhóm ứng viên này cao hơn 42%. Đáng chú ý, mức thu nhập của nhân sự tốt nghiệp từ các trường Triple Crown thường cao hơn trung bình thị trường từ 15-25%.

Chứng nhận Triple Crown cũng xuất hiện phổ biến trong hồ sơ học vấn của các lãnh đạo tại nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như JPMorgan Chase, Microsoft hay PepsiCo.

Với việc chỉ khoảng 1% trường kinh doanh toàn cầu đồng thời sở hữu cả ba chứng nhận này, Triple Crown ngày càng được xem là “tín hiệu bảo chứng” có giá trị cao trên thị trường lao động quốc tế.

CƠ HỘI TIẾP CẬN CHUẨN TRIPLE CROWN NGAY TẠI VIỆT NAM

Trước đây, để sở hữu tấm bằng từ các trường đạt chuẩn Triple Crown, nhiều người buộc phải du học với chi phí lớn. Theo ước tính, tổng chi phí cho một chương trình Thạc sĩ tại Anh có thể dao động từ 1,5 đến hơn 2 tỷ đồng, bao gồm học phí và sinh hoạt phí.

Hiện nay, người học tại Việt Nam đã có thêm lựa chọn tiếp cận tiêu chuẩn đào tạo này thông qua chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh Quốc tế (MIBM) của British University Vietnam (BUV). Chương trình được triển khai hợp tác với Manchester Metropolitan University – đơn vị sở hữu trường kinh doanh thuộc nhóm 1% đạt chuẩn Triple Crown toàn cầu.

Kế thừa nền tảng đào tạo quốc tế của BUV – trường có chương trình MBA được QS xếp hạng 43 châu Á năm 2026 – MIBM được thiết kế theo mô hình song bằng, giúp học viên tối ưu hóa lộ trình học tập và phát triển nghề nghiệp trong thời gian 12 tháng.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể đồng thời nhận bằng Thạc sĩ Khoa học (MSc) từ Manchester Metropolitan University và bằng Thạc sĩ Kinh doanh từ BUV.

Chương trình MIBM tạo điều kiện để học viên mở rộng mạng lưới chuyên môn và kết nối với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: BUV.

Theo đại diện chương trình, mô hình này không chỉ mang lại lợi thế về bằng cấp quốc tế mà còn giúp học viên tiếp cận mạng lưới doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, từ đó nâng cao năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh đa quốc gia.

Tính ứng dụng thực tế được xem là trọng tâm của chương trình MIBM thông qua các dự án giải quyết bài toán kinh doanh thực tiễn. Chương trình cũng tích hợp trải nghiệm học tập quốc tế tại các thị trường năng động ở châu Á, giúp học viên tiếp cận xu hướng mới như AI và mô hình quản trị hiện đại.

Kết hợp cùng mạng lưới hơn 500 đối tác doanh nghiệp của BUV, chương trình hướng tới việc xây dựng thế hệ nhân sự có năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế và khả năng dẫn dắt doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

