Danh mục thông tin mật quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thứ Năm, 22/01/2026
Hạ Chi
21/01/2026, 08:18
Ở cấp độ Tuyệt mật, thông tin bí mật nhà nước bao gồm các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt, hoặc các chương trình quốc gia phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 137/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Ở cấp độ Tuyệt mật, thông tin bao gồm các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt, hoặc các chương trình quốc gia phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh. Những thông tin này có ý nghĩa quyết định đến khả năng tác chiến phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc.
Các tài liệu liên quan bao gồm chương trình, thuyết minh, báo cáo tiến độ, báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả, sản phẩm, báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt, hợp đồng giao nhiệm vụ và các văn bản khác liên quan đến quá trình xây dựng, phê duyệt, tổ chức triển khai, đánh giá kết quả và hiệu quả.
Cấp độ Tối mật bao gồm thông tin về các nhiệm vụ và chương trình có tác động trực tiếp đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, ngoại trừ những nội dung thuộc cấp độ Tuyệt mật. Các tài liệu tương tự như ở cấp độ Tuyệt mật cũng được bảo vệ ở cấp độ này.
Cấp độ Mật bao gồm báo cáo, tờ trình, văn bản xin ý kiến về chủ trương, chính sách mới liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cũng thuộc cấp độ này.
Thông tin về nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, chương trình của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung về quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, kinh tế - xã hội, y tế đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia dân tộc cũng được bảo vệ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (19/01/2026) và thay thế Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
08:17, 17/01/2026
Từ ứng dụng du lịch thông minh Ninhbinhtourisminfo đến số hóa di sản, địa chỉ đỏ, Ninh Bình đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy mềm” cho du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách và gia tăng giá trị kinh tế từ kho tàng văn hóa – thiên nhiên đặc sắc.
Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...
Khoảng cách công nghệ lõi giữa Việt Nam và các “ông lớn” toàn cầu đang dần được thu hẹp. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh trực diện Việt Nam cần tập trung vào các thị trường ngách khả thi, tận dụng lợi thế về nhân lực để tạo ra giá trị cao…
Cuộc đối thoại giữa hai nhà bác học nổi tiếng Norbert Wiener (Mỹ) và Aleksei A. Lyapunov (Liên Xô), đăng trên tạp chí Soviet Mathematical Proceedings, ngoài ý nghĩa khoa học, giúp người đọc biết được về hoạt động học thuật trong lĩnh vực ở Liên Xô vào thời điểm đó, và đã góp phần thúc đẩy phát triển điều khiển học trên toàn thế giới...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: