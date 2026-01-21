Danh mục thông tin mật quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ở cấp độ Tuyệt mật, thông tin bí mật nhà nước bao gồm các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt, hoặc các chương trình quốc gia phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 137/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ở cấp độ Tuyệt mật, thông tin bao gồm các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt, hoặc các chương trình quốc gia phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh. Những thông tin này có ý nghĩa quyết định đến khả năng tác chiến phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc.

Các tài liệu liên quan bao gồm chương trình, thuyết minh, báo cáo tiến độ, báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả, sản phẩm, báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt, hợp đồng giao nhiệm vụ và các văn bản khác liên quan đến quá trình xây dựng, phê duyệt, tổ chức triển khai, đánh giá kết quả và hiệu quả.

Cấp độ Tối mật bao gồm thông tin về các nhiệm vụ và chương trình có tác động trực tiếp đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, ngoại trừ những nội dung thuộc cấp độ Tuyệt mật. Các tài liệu tương tự như ở cấp độ Tuyệt mật cũng được bảo vệ ở cấp độ này.

Cấp độ Mật bao gồm báo cáo, tờ trình, văn bản xin ý kiến về chủ trương, chính sách mới liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cũng thuộc cấp độ này.

Thông tin về nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, chương trình của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung về quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, kinh tế - xã hội, y tế đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia dân tộc cũng được bảo vệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (19/01/2026) và thay thế Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.