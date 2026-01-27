Đất Xanh Miền Bắc tổ chức sự kiện tri ân khách hàng dự án Benhill tại Hà Nội và TP.HCM

Ngày 1/2 tới đây, tai Hà Nội và TP HCM sẽ diễn ra sự kiện mở bán và tri ân khách hàng dự án Benhill. Đây không chỉ là dịp tri ân những cư dân tương lai mà còn khẳng định sức hấp dẫn của dòng căn hộ chuẩn sống chuyên gia giữa trung tâm thủ phủ công nghiệp phía đông bắc TP.HCM.

BENHILL: GỬI TRỌN TRI ÂN - KHAI XUÂN PHÚ QUÝ

Trải qua quá trình đầu tư và phát triển bài bản, dự án Benhill đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao trước Tết và trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản nhờ ưu thế giá trị thực - pháp lý thực. Nhân dịp này, sự kiện "Gửi trọn tri ân - Khai xuân phú quý" sẽ được tổ chức vào ngày 1/2/2026 tại hai đầu cầu Hà Nội (Trống Đồng Cảnh Hồ Palace) và TP.HCM (Chung cư Benhill), như một lời tri ân sâu sắc gửi tới những khách hàng, các nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn dự án.

Sự kiện Tri ân khách hàng được tổ chức ở cả 2 miền Nam - Bắc. Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc.

Tại sự kiện, khách hàng không chỉ được cập nhật những thông tin mới nhất về tiến độ bàn giao cũng như chính sách bán hàng mà còn có cơ hội nhận những quà tặng đặc biệt với tổng giá trị lên tới 500 triệu đồng. Các phần quà bao gồm xe ô tô điện Vinfast VF3, xe máy điện Vinfast Evo, tủ lạnh LG 2 cánh và nhiều quà tặng may mắn đầu xuân, thay cho lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng.

Được biết, giỏ hàng hiện tại của Benhill không còn nhiều, trong khi nhu cầu an cư và đầu tư an toàn tiếp tục gia tăng. Chính vì vậy, sự kiện sắp tới được xem là cơ hội cuối để khách hàng sở hữu căn hộ vừa túi tiền, nhận nhà ngay, khai thác cho thuê ổn định. Theo đó, khách hàng có thể sở hữu Benhill với mức giá rất hấp dẫn từ 35 triệu đồng/m2, hỗ trợ lãi suất 0% 12 tháng, chiết khấu tới 8,5% khi thanh toán sớm; được tặng ngay gói hoàn thiện nội thất bếp trị giá 20 triệu đồng, miễn phí 1 năm quản lý dịch vụ cùng quà tặng là xe máy Vision cho căn 2 phòng ngủ hoặc SH mode cho căn 3 phòng ngủ.

Chia sẻ về hành trình đưa dự án tới tay khách hàng và nhà đầu tư trên toàn quốc, đại diện Đất Xanh Miền Bắc cho biết, Benhill là một trong những dự án mang nhiều dấu ấn, được đơn vị dành sự đầu tư và tâm huyết đặc biệt trong giai đoạn mở rộng hoạt động tại thị trường phía Nam. Với nền tảng tiến độ triển khai ấn tượng, pháp lý minh bạch và chất lượng đã được kiểm chứng, Đất Xanh Miền Bắc luôn giữ vững sự chủ động và kiên định trong từng bước triển khai, nhằm đưa Benhill đến đúng nhóm khách hàng có nhu cầu an cư và đầu tư bền vững.

CĂN HỘ CHUYÊN GIA TÂM ĐIỂM THỦ PHỦ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG BẮC TP.HCM

Trong bối cảnh thị trường bất động sản khu đông bắc TP.HCM vẫn đang thiếu hụt nguồn cung nhà ở hoàn thiện, Benhill nổi lên như một điểm sáng nhờ lợi thế "chìa khóa trao tay", sẵn sàng bàn giao và đưa vào sử dụng ngay.

Dự án còn ghi dấu ấn nhờ vị trí chiến lược trung tâm thủ phủ công nghiệp phía đông bắc TP.HCM - nơi tập trung nhiều các khu công nghiệp như VSIP, Việt Hương, Đồng An... thu hút lượng lớn chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước đến làm việc lâu dài. Đây cũng là nền tảng tạo nên nhu cầu an cư và cho thuê ổn định, bền vững cho dòng căn hộ chuyên gia mà Benhill theo đuổi ngay từ đầu.

Benhill đã sẵn sàng chào đón quý cư dân về nhà. Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc.

Các căn hộ tại Benhill được thiết kế tối ưu công năng từ 1 - 3 phòng ngủ, diện tích từ 37 - 96m2, đáp ứng linh hoạt nhu cầu ở thực của gia đình trẻ cũng như nhu cầu thuê dài hạn của nhóm chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp trung. Song hành cùng không gian sống là hệ thống 25 tiện ích nội khu cao cấp và ngoại khu đủ đầy từ A-Z chỉ trong vài phút di chuyển như: Aeon Mall Bình Dương Canary, bệnh viện đa khoa An Phú, bệnh viện quốc tế Columbia, sân golf sông Bé, công viên và trường học các cấp. Sống tại Benhill, con trẻ được lớn lên trong môi trường giáo dục chất lượng, gia đình được thụ hưởng hệ thống y tế, dịch vụ hiện đại từ đó kiến tạo một chuẩn mực sống ổn định và thịnh vượng lâu dài.

Mới đây, Chủ đầu tư Benhouse Việt Nam đã lựa chọn Asahi Japan - đơn vị quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm nhiệm công tác quản lý tại dự án Benhill. Qua đó khẳng định quyết tâm nâng tầm chất lượng sống cho cư dân bằng một quy trình vận hành chuyên nghiệp, bài bản và bền vững.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tri ân, sự kiện ngày 1/2 là còn ghi dấu mốc trưởng thành của dự án và mở ra cánh cửa cho những khách hàng đang tìm kiếm không gian sống hoàn thiện để an cư, đầu tư an toàn.

Thông tin sự kiện “Gửi trọn tri ân - Khai xuân phú quý”

Thời gian: 8h30 ngày Chủ nhật, ngày 1/2/2026

Địa điểm:

Hà Nội: Trống Đồng Palace Cảnh Hồ, 173B Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân. Hà Nội.

TP.HCM: Chung cư Benhill, đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.HCM.

Chi tiết liên hệ đơn vị phân phối độc quyền - Đất Xanh Miền Bắc - Hotline 0917612020.