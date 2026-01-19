Thứ Tư, 21/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Đấu giá bất thành, CTG đăng ký bán khớp lệnh hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP

Hà Anh

19/01/2026, 08:11

CTG đăng ký bán toàn bộ 19,6 triệu cổ phiếu của SGP, chiếm 9,07% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 19/01-13/02.

Sơ đồ giá cổ phiếu SGP trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SGP trên TradingView.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo bán hết 19.616.627 cổ phiếu của CTCP Cảng Sài Gòn (mã SGP-UPCoM).

Cụ thể: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG-HOSE) vừa đăng ký bán toàn bộ 19,6 triệu cổ phiếu của SGP, chiếm 9,07% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 19/01-13/02.

Trước đó, theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Cảng Sài Gòn do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu vào ngày 22/12/2025.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 15/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cảng Sài Gòn do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1366/QĐ-SGDHN ngày 18/11/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Cảng Sài Gòn do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu vào ngày 22/12/2025.

Mới đây, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), cổ đông lớn nắm giữ 65,45% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) thông báo thôi cử ông Nguyễn Văn Phương, Người đại diện vốn của VIMC, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn làm Người đại diện phần vốn của VIMC tại Cảng Sài Gòn, kể từ ngày 01/01/2026.

Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của ông Huỳnh Văn Cường, Người đại diện vốn của VIMC tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn từ đại diện 11,45% vốn điều lệ thành đại diện 20,45% vốn điều lệ.

Được biết ngày 29/1 tới, SGP sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến cổ đông chấp thuận cho Cảng Sài Gòn được tham gia Liên danh cùng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) và Mediterranean Shipping Company (MSC)/Terminal Investment Limited Holding (TiL) hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn MSC/TiL chỉ định tham gia đăng ký lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Sau khi Liên danh được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lựa chọn làm Nhà đầu tư Dự án, chấp thuận chủ trương cho Cảng Sài Gòn góp vốn với tỷ lệ 15% vốn điều lệ trong Công ty Liên doanh để cùng với VIMC và MSC/TiL (hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn MSC/TiL chỉ định) triển khai Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Geleximco trúng đấu giá cổ phần Viettronics do SCIC sở hữu

21:48, 27/10/2025

Geleximco trúng đấu giá cổ phần Viettronics do SCIC sở hữu

HCM lên kế hoạch tăng vốn, HFIC đăng ký bán đấu giá hết toàn bộ quyền mua cổ phiếu

16:02, 23/07/2025

PLX chốt thời gian bán đấu giá toàn bộ 1,89 triệu USD vốn góp tại Petrolimex Lào

10:06, 14/03/2025

Từ khóa:

chứng khoán ctg đấu giá Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ khớp lệnh SGP TiL VIMC

Đọc thêm

Thương hiệu Bia Saigon Lager lên sàn UPCoM với giá 13.600 đồng

TDBECO hiện là nhà sản xuất của nhiều thương hiệu bia quen thuộc trên thị trường như Saigon Lager, 333 và Saigon Export.

Hòa Phát bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA trước niêm yết

Hòa Phát bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA trước niêm yết

Đáng chú ý, việc bán ra này bất ngờ diễn ra ngay trước thềm niêm yết công ty nông nghiệp này.

VinaCapital nâng tỷ lệ sở hữu tại Nam Long lên 5,06%

Sau giao dịch này, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital nâng sở hữu lên tổng cộng 24,55 triệu cổ phiếu, chiếm 5,06% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của Nam Long.

VDS đảo chiều quý 4/2025, đưa doanh thu cả năm vượt nghìn tỷ

VDS đảo chiều quý 4/2025, đưa doanh thu cả năm vượt nghìn tỷ

Quý 4/2025, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lãi trở lại sau khi lỗ cùng kỳ, đưa doanh thu năm 2025 đạt 1.054 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 284,8 tỷ đồng…

Dự báo backlog các doanh nghiệp xây dựng niêm yết tăng trưởng 24% năm 2026

Dự báo backlog các doanh nghiệp xây dựng niêm yết tăng trưởng 24% năm 2026

MBS dự báo backlog các doanh nghiệp xây dựng niêm yết, dự kiến tăng trưởng 24% so với cùng kỳ trong năm 2026 trong đó chủ yếu đóng góp từ các doanh nghiệp lớn.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền đầu tư sẽ có sự phân hoá

Bất động sản

2

Nông dân Quảng Ngãi làm ruộng cùng “trợ lý công nghệ”

Kinh tế số

3

Xuất khẩu nông sản hướng tới mục tiêu 73–74 tỷ USD

eMagazine

4

Danh mục thông tin mật quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Kinh tế số

5

Token hóa tài sản thực tại Việt Nam: Cơ hội lớn, nhưng không thể nóng vội

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy