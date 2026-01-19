Đấu giá bất thành, CTG đăng ký bán khớp lệnh hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP

CTG đăng ký bán toàn bộ 19,6 triệu cổ phiếu của SGP, chiếm 9,07% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 19/01-13/02.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo bán hết 19.616.627 cổ phiếu của CTCP Cảng Sài Gòn (mã SGP-UPCoM).

Cụ thể: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG-HOSE) vừa đăng ký bán toàn bộ 19,6 triệu cổ phiếu của SGP, chiếm 9,07% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 19/01-13/02.

Trước đó, theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Cảng Sài Gòn do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu vào ngày 22/12/2025.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 15/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cảng Sài Gòn do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1366/QĐ-SGDHN ngày 18/11/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Cảng Sài Gòn do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu vào ngày 22/12/2025.

Mới đây, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), cổ đông lớn nắm giữ 65,45% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) thông báo thôi cử ông Nguyễn Văn Phương, Người đại diện vốn của VIMC, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn làm Người đại diện phần vốn của VIMC tại Cảng Sài Gòn, kể từ ngày 01/01/2026.

Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của ông Huỳnh Văn Cường, Người đại diện vốn của VIMC tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn từ đại diện 11,45% vốn điều lệ thành đại diện 20,45% vốn điều lệ.

Được biết ngày 29/1 tới, SGP sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến cổ đông chấp thuận cho Cảng Sài Gòn được tham gia Liên danh cùng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) và Mediterranean Shipping Company (MSC)/Terminal Investment Limited Holding (TiL) hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn MSC/TiL chỉ định tham gia đăng ký lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Sau khi Liên danh được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lựa chọn làm Nhà đầu tư Dự án, chấp thuận chủ trương cho Cảng Sài Gòn góp vốn với tỷ lệ 15% vốn điều lệ trong Công ty Liên doanh để cùng với VIMC và MSC/TiL (hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn MSC/TiL chỉ định) triển khai Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.