Trang chủ Bất động sản

Dầu Giây - “Tọa độ” liên kết vùng Đông Nam Bộ

Khánh Huyền

12/12/2025, 08:00

Nằm tại giao điểm của các trục giao thông huyết mạch quốc gia, Dầu Giây (Đồng Nai) được giới kinh doanh bất động sản đánh giá là “tọa độ vàng” trong mạng lưới liên kết vùng, nắm giữ vai trò đầu mối giao thông chiến lược vùng Đông Nam Bộ. Lợi thế này cùng dư địa phát triển lớn chính là nền tảng giúp Dầu Giây đang chuyển mình mạnh mẽ.

“TỌA ĐỘ VÀNG” TRONG MẠNG LƯỚI LIÊN KẾT VÙNG

Đồng Nai hiện là địa phương có tổng chiều dài cao tốc đi qua lớn nhất cả nước, với 393,4 km, chiếm 7,6% tổng chiều dài mạng lưới cao tốc quốc gia. Tỉnh này đồng thời dẫn đầu cả nước về số lượng tuyến cao tốc đi qua 10 trong tổng số 86 tuyến. Ngoài ra, Đồng Nai còn có 7 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 480 km, tạo thành mạng lưới liên kết dày đặc giữa các vùng kinh tế trọng điểm: Đông Nam Bộ – Tây Nguyên – Trung Bộ – Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2025, Đồng Nai tiếp tục bứt tốc khi tổng vốn đầu tư công vượt 37.000 tỷ đồng, tập trung cho các dự án giao thông trọng điểm, tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, xã Dầu Giây có lợi thế vượt trội khi là cửa ngõ giao thông chiến lược với quốc lộ 1A, quốc lộ 20, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và cao tốc Dầu Giây – Liên Khương.

Dự án The Link City tọa lạc tại trung tâm hành chính Dầu Giây.

Sự bùng nổ về hạ tầng đã tạo đòn bẩy mạnh cho việc phát triển kinh tế và đô thị hóa của Dầu Giây. Từ nay đến năm 2030, Dầu Giây và khu vực lân cận dự kiến bổ sung hơn 1.400 ha đất công nghiệp, nâng tổng quỹ đất công nghiệp lên gần 1.800 ha, mở ra biên độ phát triển mới cho công nghiệp – đô thị và thương mại – dịch vụ.

Cùng với sự phát triển của trục Biên Hòa – Trảng Bom – Dầu Giây – Long Khánh, vốn là hành lang đô thị – công nghiệp – logistics lớn và lâu đời nhất của Đồng Nai, Dầu Giây đang thu hút nhu cầu an cư và đầu tư bất động sản ngày càng mạnh mẽ.

GIAO THÔNG ĐA KẾT NỐI: ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Không dừng ở lợi thế vị trí, Dầu Giây còn hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa của “tam giác hạ tầng trọng điểm” gồm Sân bay quốc tế Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Trong đó, sân bay Long Thành với công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, dự kiến khai thác vào năm 2026. Tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây sẽ đóng vai trò trục di chuyển chính, giúp Dầu Giây trở thành vùng phụ cận phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa, lưu trú và dịch vụ phụ trợ cho sân bay Long Thành. Khi kết hợp cùng tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và Dầu Giây – Liên Khương, khu vực này sẽ hình thành trục vận tải đa hướng, kết nối liền mạch và biến Dầu Giây trở thành một tâm điểm giao thương của cả vùng Đông Nam Bộ.

Sân bay Long Thành sẽ đi vào hoạt động từ năm 2026.

Hạ tầng được đẩy mạnh, Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với bốn vùng kinh tế động lực. Trong đó, Dầu Giây thuộc vùng công nghiệp – đô thị phía Nam xoay quanh sân bay Long Thành, Cảng Phước An và các đô thị Long Thành – Nhơn Trạch – Trấn Biên; đồng thời giữ vai trò cửa ngõ kết nối quan trọng và bao quanh bởi nhiều khu công nghiệp lớn. Đặc biệt, nơi đây còn có khu kinh tế tự do đang được thúc đẩy triển khai với quy mô lên đến 8.500ha, vốn đầu tư lên đến 16 tỷ USD, qua đó tạo ra nhu cầu rất lớn về nhà ở và đầu tư trong tương lai.

Từ góc nhìn kinh tế, hạ tầng luôn đi trước để mở đường cho kinh tế phát triển. Dầu Giây đang hội đủ “bộ ba động lực” để bứt phá: vị trí chiến lược – hạ tầng đa kết nối – dư địa phát triển lớn. Trong bối cảnh thị trường ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ loạt dự án hạ tầng quốc gia, khu vực này nổi lên như điểm đến mới của dòng vốn đầu tư và nhu cầu an cư.

The Link City được kỳ vọng trở thành “Tâm điểm giao thương” của Dầu Giây và khu vực Đông Nam Bộ trong thời gian tới.

Đón đầu xu hướng đó, The Link City được định vị trở thành “Tâm điểm giao thương” của Đông Nam Bộ. Dự án sở hữu lợi thế chiến lược khi nằm ngay trung tâm hành chính Dầu Giây tại ngã tư Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, đồng thời liền kề các tuyến cao tốc trọng điểm như TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Dầu Giây – Liên Khương và Dầu Giây – Phan Thiết. Đặc biệt, từ đây cư dân chỉ mất khoảng 20 phút để đến sân bay Long Thành và 30 phút để kết nối về TP.HCM.

Tương lai, liền kề dự án còn hình thành Trung tâm nông sản – thực phẩm quy mô lên đến 50ha để tập kết và giao dịch nông sản đổ về trước khi vận chuyển về thị trường TP.HCM tiêu thụ hoặc xuất khẩu. Chính vì thế, The Link City không chỉ sở hữu khả năng kết nối khu vực vượt trội, mà còn mở ra môi trường sống tiện nghi, cơ hội khai thác kinh doanh và gia tăng giá trị tài sản bền vững.

Hòa cùng làn sóng đầu tư vào khu vực Long Thành - Dầu Giây, Kim Oanh Land đã triển khai chương trình “Tri ân người đồng hành” dành cho khách hàng giao dịch sản phẩm The Link City với tổng giá trị lên đến 68 tỷ đồng, bao gồm thẻ cào trị giá 1-6 chỉ vàng và nhiều giải thưởng giá trị cao như ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh…

