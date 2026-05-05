Đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam: Cơ hội tăng tốc trong giai đoạn mới

Việt Nam đang được xem như một cửa ngõ chiến lược, mở ra cơ hội để các nhà đầu tư Ấn Độ kết nối sâu hơn với ASEAN và vươn rộng ra toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương....

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và sau một thập kỷ nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016 - 2026), Việt Nam và Ấn Độ đã không ngừng củng cố tin cậy chính trị, đồng thời mở rộng hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến năng lượng, công nghệ và quốc phòng, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực và thực chất.

Đặc biệt, tình hình đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

DÒNG VỐN FDI CỦA ẤN ĐỘ NGÀY CÀNG ĐƯỢC CỦNG CỐ

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Ấn Độ hiện đang có 503 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,17 tỷ USD, xếp thứ 26 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư.

Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư vào 30 dự án mới tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 95,22 triệu USD, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái ( 3 tháng năm 2025 chỉ đạt hơn 10,76 triệu USD).

Dòng vốn đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp Ấn Độ như công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện; cũng như khai khoáng, qua đó từng bước hình thành sự hiện diện ổn định trong một số ngành kinh tế then chốt.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như Nhà máy đường Sơn Hòa tại Đắk Lắk do Tập đoàn KCP đầu tư với tổng vốn 94,5 triệu USD; dự án nhà máy chế biến cà phê hòa tan của Công ty TNHH Cà phê Ngon (thuộc Tập đoàn CCL Products) với tổng vốn 90 triệu USD; hay Nhà máy điện mặt trời Infra 1 tại Khánh Hòa với tổng vốn gần 72 triệu USD, do Tập đoàn Shapoorji Pallonji đầu tư.

Vốn FDI của Ấn Độ tại Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 (triệu USD). (Nguồn số liệu: Cục Đầu tư nước ngoài)

Dù quy mô của các dự án đầu tư còn khiêm tốn, sự góp mặt của các nhà đầu tư tiêu biểu của Ấn Độ tại Việt Nam như Tập đoàn Tata Group, KCP, CCL Products hay HCL Technologies,... cho thấy xu hướng mở rộng hiện diện ngày càng rõ nét, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến nông sản, công nghệ thông tin và năng lượng tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở các dự án hiện hữu, Việt Nam còn đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các tập đoàn hàng đầu Ấn Độ.

Đáng chú ý, trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm vào giữa năm 2025 vừa rồi, Chủ tịch Tập đoàn Adani đã bày tỏ mong muốn triển khai các khoản đầu tư chiến lược dài hạn tại Việt Nam với tổng quy mô có thể lên tới 10 tỷ USD, tập trung vào hạ tầng, năng lượng, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực công nghệ mới như AI. Những động thái này mở ra kỳ vọng về một làn sóng đầu tư mới có quy mô lớn hơn và mang tính dẫn dắt trong thời gian tới.

Vào đầu tháng 4 vừa rồi, Đoàn doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực then chốt như hạ tầng, năng lượng, công nghệ thông tin, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi cung ứng của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) cũng đã tới Việt Nam để tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư mới tại Việt Nam.

Song song với đầu tư, hợp tác thương mại giữa hai nước cũng ghi nhận những bước tiến tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Ấn Độ đạt 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước. Trong thời gian tới, hai nước đang nỗ lực sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 20 tỷ USD.

MỞ RỘNG DƯ ĐỊA HỢP TÁC

Hiện nay, cơ cấu đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam vẫn thiếu vắng các dự án dẫn dắt quy mô lớn, qua đó cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế còn rất rộng mở trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ song phương đang tiếp tục được củng cố và nâng tầm.

Hai quốc gia đều sở hữu những lợi thế tương đồng về cơ cấu dân số trẻ, tinh thần khởi nghiệp năng động và một xã hội giàu khát vọng phát triển. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hai nước không chỉ duy trì các lĩnh vực hợp tác truyền thống, mà còn mở rộng sang những ngành có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, dược phẩm, cũng như công nghiệp ô tô,...

Đặc biệt, theo ông S. Chinpau Ngaihte, Tham tán Kinh tế & Thương mại, Đại sứ quán Ấn Độ, những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là các rủi ro tại khu vực Trung Đông làm gián đoạn các tuyến vận tải biển truyền thống, đang thúc đẩy doanh nghiệp toàn cầu tìm kiếm các hành lang kết nối mới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam, với lợi thế vị trí địa lý chiến lược, được đánh giá là một cửa ngõ quan trọng giúp kết nối Ấn Độ với ASEAN và rộng hơn là khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Song song với yếu tố địa chiến lược, Việt Nam cũng đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất và xuất khẩu trong các lĩnh vực như điện tử, dệt may, da giày và logistics, qua đó thu hút ngày càng nhiều tập đoàn đa quốc gia, trong đó có các nhà đầu tư Ấn Độ.

Ngược lại, Ấn Độ có thể đóng vai trò đối tác bổ trợ quan trọng, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, năng lượng tái tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác song phương, hai nước còn có nhiều dư địa phối hợp trong các cơ chế đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN mở rộng như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM+) và các sáng kiến hợp tác hàng hải ASEAN – Ấn Độ.

Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN – Ấn Độ, các lĩnh vực như an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin, cứu trợ nhân đạo, quản lý thiên tai, phát triển kinh tế biển xanh, cũng như hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển và hải quân được kỳ vọng sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ giữa hai quốc gia cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Đặc biệt, với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5–7/5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia được kỳ vọng sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, với nhiều định hướng hợp tác chiến lược được cụ thể hóa, qua đó tạo động lực thúc đẩy dòng vốn đầu tư, mở rộng thương mại và nâng cao chất lượng liên kết kinh tế song phương trong thời gian tới.