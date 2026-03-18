Đẩy lùi tham nhũng, lãng phí theo tinh thần “nói ít, làm đến cùng”

Chiều 18/3 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực – đã thông tin với báo chí về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo diễn ra cùng ngày, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Từ sau Phiên họp thứ 29 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai kết luận của Tổng Bí thư và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc xây dựng, hoàn thành nhiều đề án quan trọng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Theo Ban Nội chính Trung ương, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án với 2.367 bị can; truy tố 757 vụ án với 1.847 bị can; xét xử sơ thẩm 604 vụ án với 1.733 bị cáo.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 1 vụ án với 24 bị can; khởi tố bổ sung 3 bị can; kết luận điều tra 3 vụ án với 70 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án với 117 bị can; xét xử sơ thẩm 8 vụ án với 210 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án với 9 bị cáo.

Đáng chú ý, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm theo kết luận của Ban Chỉ đạo trước thời điểm Đại hội XIV của Đảng; đồng thời phát hiện, điều tra một số vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Thông tin tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn; với tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”, mỗi việc đều có kết quả cụ thể, rõ ràng.

Trả lời báo chí, đại diện Bộ Công an cho biết đang tập trung điều tra, xử lý dứt điểm một số vụ án lớn như sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức; vụ việc tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung; vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số địa phương.

Đến nay, vụ án tại hai dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can với ba tội danh liên quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án tại Công ty Việt Trung đã khởi tố 8 bị can, thu hồi 15 tỷ đồng và kê biên một căn hộ. Riêng vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, cơ quan chức năng đã khởi tố 65 bị can với nhiều tội danh, thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục tập trung lực lượng điều tra có kinh nghiệm, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đẩy mạnh thu hồi tài sản bị chiếm đoạt; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, định giá, giám định để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm xử lý vụ án đúng trọng tâm, đúng tiến độ.

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, việc phát hiện, xử lý vi phạm phải gắn với mục tiêu phục vụ phát triển, không để cản trở hoạt động kinh tế, vừa kiên quyết “không vùng cấm, không ngoại lệ”, vừa bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; góp phần kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính và văn hóa công vụ.