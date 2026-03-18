Đẩy lùi tham nhũng, lãng phí theo tinh thần “nói ít, làm đến cùng”

Hà Lê

18/03/2026, 23:12

Theo Ban Nội chính Trung ương, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án với 2.367 bị can; truy tố 757 vụ án với 1.847 bị can; xét xử sơ thẩm 604 vụ án với 1.733 bị cáo...

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trao đổi tại cuộc họp. Ảnh: VOV

Chiều 18/3 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực – đã thông tin với báo chí về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo diễn ra cùng ngày, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Từ sau Phiên họp thứ 29 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai kết luận của Tổng Bí thư và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc xây dựng, hoàn thành nhiều đề án quan trọng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Theo Ban Nội chính Trung ương, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án với 2.367 bị can; truy tố 757 vụ án với 1.847 bị can; xét xử sơ thẩm 604 vụ án với 1.733 bị cáo.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 1 vụ án với 24 bị can; khởi tố bổ sung 3 bị can; kết luận điều tra 3 vụ án với 70 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án với 117 bị can; xét xử sơ thẩm 8 vụ án với 210 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án với 9 bị cáo.

Đáng chú ý, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm theo kết luận của Ban Chỉ đạo trước thời điểm Đại hội XIV của Đảng; đồng thời phát hiện, điều tra một số vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Thông tin tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn; với tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”, mỗi việc đều có kết quả cụ thể, rõ ràng.

Trả lời báo chí, đại diện Bộ Công an cho biết đang tập trung điều tra, xử lý dứt điểm một số vụ án lớn như sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức; vụ việc tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung; vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số địa phương.

Đến nay, vụ án tại hai dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can với ba tội danh liên quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án tại Công ty Việt Trung đã khởi tố 8 bị can, thu hồi 15 tỷ đồng và kê biên một căn hộ. Riêng vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, cơ quan chức năng đã khởi tố 65 bị can với nhiều tội danh, thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục tập trung lực lượng điều tra có kinh nghiệm, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đẩy mạnh thu hồi tài sản bị chiếm đoạt; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, định giá, giám định để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm xử lý vụ án đúng trọng tâm, đúng tiến độ.

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, việc phát hiện, xử lý vi phạm phải gắn với mục tiêu phục vụ phát triển, không để cản trở hoạt động kinh tế, vừa kiên quyết “không vùng cấm, không ngoại lệ”, vừa bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; góp phần kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính và văn hóa công vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

15:01, 02/03/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm

07:00, 21/01/2026

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn

16:02, 26/12/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ

Sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng: Khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá

Luật Thi đua, khen thưởng phải trở thành công cụ khuyến khích những ý tưởng mới, những cách làm sáng tạo, đột phá. Vì vậy, dự thảo đề xuất chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, dám đổi mới, có giải pháp đột phá mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung.

Đẩy nhanh kiện toàn chính quyền địa phương, hoàn thành trước 1/4/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, hoàn tất kiện toàn nhân sự, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương vận hành đồng bộ, hiệu quả trước ngày 1/4/2026.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội nghị liên tịch đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan trên các lĩnh vực. Năm 2026, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, trong giám sát và phản biện xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về một chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo cần "cởi trói" tư duy cũ, gắn kết chặt chẽ giữa thương mại với chuyển giao công nghệ để xây dựng nền kinh tế tự chủ trong kỷ nguyên mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ

Kinh tế số

2

So sánh tốc độ tăng trưởng GDP thực của các nước châu Âu năm 2025

Thế giới

3

Hermès sẽ duy trì mức hấp dẫn của mình ra sao?

Đẹp +

4

Sự phục hồi của đồng USD có thể không kéo dài?

Thế giới

5

Blog chứng khoán: Chờ dòng tiền lớn

Chứng khoán

