Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn

Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp đánh giá kết quả năm 2025 và xác định nhiệm vụ năm 2026. Phiên họp thống nhất nhiều giải pháp trọng tâm về hoàn thiện thể chế, xử lý vi phạm, thu hồi tài sản và kiểm soát quyền lực.

Chiều 25/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 29 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và Chương trình công tác năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, bám sát chỉ đạo của Trung ương, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, vận hành chính quyền ba cấp và tổ chức đại hội Đảng các cấp. Nhiều cách làm mới được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC VỤ ÁN, DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ

Trong năm 2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trên 130 văn bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi, ban hành 89 luật cùng hơn 900 nghị định, chỉ thị, nghị quyết, tập trung khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định pháp luật; từng bước hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền ba cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương đã sửa đổi, bổ sung, ban hành gần 12.000 văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật trong quản lý kinh tế – xã hội, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ khâu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - Ảnh: TTXVN

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm 2025, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ tài sản trị giá trên 1.270 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Đáng chú ý, công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo triển khai mạnh mẽ. Qua rà soát, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã phân loại, đề xuất phương án xử lý đối với gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí. Đến nay, các cơ quan liên quan đã hoàn thành rà soát, xử lý hơn 1.150 dự án và 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Ban Chỉ đạo cũng tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Ở địa phương, cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa gần 100 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra tại cấp cơ sở, chi bộ; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan chức năng đã khẩn trương, quyết liệt trong thực hiện cơ chế phối hợp giữa kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu và thu hồi tài sản; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong năm, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 190 nghìn cán bộ, đảng viên tham dự, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến tận cấp cơ sở, chi bộ.

XỬ LÝ NGHIÊM MINH, CÔNG KHAI HÀNH VI NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC

Xác định năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo hai cấp phải bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, với tinh thần “quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn”.

Trọng tâm là quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trong đó, tập trung hoàn thành rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập, chồng chéo trong các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; sửa đổi các dự án luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; điều chỉnh các tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phòng, chống lãng phí; hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước; xây dựng và ban hành Nghị quyết của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không để tái diễn sai phạm cũ; không để phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và địa phương. Phấn đấu trong năm 2026 kết thúc điều tra, xử lý 21 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; khẩn trương xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nhất là 10 dự án trọng điểm được giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi tối đa tài sản ngay từ các giai đoạn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả; tăng cường hợp tác quốc tế trong truy bắt đối tượng bỏ trốn và thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; xây dựng văn hóa liêm chính, công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tập trung xây dựng, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu bộ, ngành phục vụ kiểm soát tài sản, thu nhập, thanh tra, kiểm tra, hướng tới phương thức “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; xử lý dứt điểm “tham nhũng vặt”; xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực và hiệu quả phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 5 vụ án và 4 vụ việc do đã hoàn thành việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.