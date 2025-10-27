Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng, đổi mới sáng tạo

Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều cơ hội để hợp tác phát triển các nguồn năng lượng mới thông qua tài chính xanh và chuyển giao công nghệ...

Theo Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế, môi trường và năng lượng Jacob Helberg.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Jacob Helberg thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy giữa hai nước.

Cụ thể, hai bên chia sẻ quan điểm mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đang không ngừng phát triển tốt đẹp.

Năm 2025 đánh dấu mốc kỷ niệm kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995–2025) và 2 năm xác lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023–2025). Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng, mà còn là minh chứng sống động cho sự trưởng thành vượt bậc của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, mở ra một giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, thực chất và chiến lược hơn.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, phát triển các nguồn năng lượng mới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là công nghệ, mà là động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, nên Việt Nam mong muốn hợp tác đi vào thực chất, gắn với đào tạo, tiêu chuẩn và chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng nêu rõ Việt Nam có các chính sách ưu tiên, khuyến khích dành cho đổi mới sáng tạo, mong muốn học hỏi kinh nghiệm cũng như hợp tác với các đối tác phát triển như Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ Bộ Công Thương sẵn sàng nghiên cứu khả năng hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này.

Đối với vấn đề chuỗi cung ứng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm đa dạng hoá nguồn cung cấp đầu vào cho các ngành sản xuất.

Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giới thiệu chủ trương, chính sách phát triển năng lượng của Việt Nam, đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo quy mô lớn gắn với cơ chế tài chính xanh và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nêu quan ngại của Việt Nam đối với việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA) không công nhận tương đương đối với 12 nghề cá quan trọng của Việt Nam, đe dọa sinh kế của hàng trăm nghìn lao động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế quốc tế của ngành thủy sản Việt Nam; đồng thời hạn chế đáng kể sự lựa chọn và nguồn cung dành cho người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Bộ trưởng cũng đề nghị Hoa Kỳ có hướng xử lý yêu cầu của Việt Nam về việc sớm công nhận nền kinh tế thị trường và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao.

Phía Hoa Kỳ ghi nhận và khẳng định sẽ xem xét đầy đủ đề nghị của Việt Nam.

Trước đó, vào ồi tháng 3, trong khuôn khổ chuyến công tác làm việc với Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR), Bộ Năng lượng (DOE) và các cơ quan liên quan tại Mỹ, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa quan trọng và với tổng trị giá 4,15 tỉ USD đã được ký kết.

Trong đó, Tổng công ty khí Việt Nam (PVGas) đã ký các bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Tập đoàn Conoco Phillips, PVGas cùng Tập đoàn Exceleratel ký biên bản ghi nhớ về một số thỏa thuận mua bán dài hạn khí hóa lỏng LNG. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ký với Tập đoàn Kellogg Brown & Root (KBR) hợp đồng tư vấn nghiên cứu tiền khả thi nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Việc BSR và KBR đạt được thỏa thuận là bước đi mang tính chiến lược, giúp BSR tiếp cận các công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên tiến để chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải carbon. Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) và GE Vernova ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc mua sắm thiết bị và dịch vụ của GE cho các nhà máy điện khí.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ký biên bản ghi nhớ với 3 hiệp hội cung cấp ethanol hàng đầu của Mỹ là U.S. Grains Council (USGC), Renewable Fuels Association (RFA) và Growth Energy. Petrolimex và Marquis Energy ký biên bản ghi nhớ tạo thuận lợi giao dịch và nhập khẩu nhiên liệu sinh học.