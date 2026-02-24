Các mức khí thải ô tô áp dụng từ 1/3/2026

Theo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày 1/3/2026, cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường...

Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

Quyết định nêu rõ, mức khí thải (gồm: mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5). Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

Cụ thể, theo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành (ngày 1/3/2026), xe ô tô sản xuất trước năm 1999 sẽ áp dụng mức 1; xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2; Xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng mức 3.

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh áp dụng mức 4 từ ngày 01/01/2027.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng mức 4 từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; áp dụng mức 5 từ ngày 01/01/2032.

Các chủ xe, lái xe được khuyến cáo cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo kết quả kiểm định khí thải đạt yêu cầu. Ảnh minh họa

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh áp dụng mức 5 từ ngày 01/01/2028.

Từ ngày 01/01/2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Để tránh cho các xe không đạt kết quả kiểm định làm phát sinh mất thêm thời gian và chi phí không đáng có, các chủ xe, lái xe được khuyến cáo cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo kết quả kiểm định khí thải đạt yêu cầu.

Cụ thể như: thay dầu, lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo quy định của nhà sản xuất hoặc số vòng quay lớn nhất của động cơ không được nằm trong “vùng đỏ” trên đồng hồ đo tốc độ động cơ, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy...)

Bên cạnh đó, các chủ xe cũng lưu ý sử dụng nhiên liệu chất lượng cao để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả và hệ thống xử lý khí thải làm việc được đúng với thiết kế của nhà sản xuất.