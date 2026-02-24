Các mức khí thải ô tô áp dụng từ 1/3/2026

Theo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày 1/3/2026, cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường...
Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định
lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao
thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.
Quyết định nêu rõ, mức khí thải (gồm: mức 1, mức 2, mức 3, mức
4, mức 5). Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng
với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.
Cụ thể, theo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày quyết định có hiệu lực thi
hành (ngày 1/3/2026), xe ô tô sản xuất trước năm 1999 sẽ áp dụng mức 1; xe ô tô
sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2; Xe ô tô sản xuất từ năm
2017 đến hết năm 2021 áp dụng mức 3.
Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham
gia giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh áp dụng mức 4 từ ngày
01/01/2027.
Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng mức 4 từ ngày Quyết định
này có hiệu lực thi hành; áp dụng mức 5 từ ngày 01/01/2032.
Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông
trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh áp dụng mức 5 từ ngày 01/01/2028.
Từ ngày 01/01/2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn
TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở
lên.
Để tránh cho các xe không đạt kết quả kiểm định làm phát
sinh mất thêm thời gian và chi phí không đáng có, các chủ xe, lái xe được khuyến
cáo cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm
bảo kết quả kiểm định khí thải đạt yêu cầu.
Cụ thể như: thay dầu, lọc gió, vệ sinh buồng
đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo
quy định của nhà sản xuất hoặc số vòng quay lớn nhất của động cơ không được nằm
trong “vùng đỏ” trên đồng hồ đo tốc độ động cơ, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác,
cảm biến oxy...)
Bên cạnh đó, các chủ xe cũng lưu ý sử dụng nhiên liệu chất
lượng cao để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả và hệ thống xử lý khí thải làm
việc được đúng với thiết kế của nhà sản xuất.
Đến năm 2030: 100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quản lý, kiểm soát khí thải theo lộ trình
16:36, 20/11/2025
Đề xuất áp dụng quy chuẩn khí thải cao hơn, sớm hơn cho xe ô tô tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh
00:04, 12/11/2025
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu cơ sở đăng kiểm chuẩn bị hạ tầng kiểm định khí thải xe máy
