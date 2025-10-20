Hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển thị trường carbon tại Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Hằng Anh
20/10/2025, 14:07
Doanh nghiệp năng lượng Nhật Bản đề xuất thành lập nhóm công tác để thúc đẩy phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Đây sẽ là đầu mối trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống đăng ký tín chỉ, kết nối với thị trường carbon quốc tế, đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm Nhật Bản trong triển khai các cơ chế tạo tín chỉ giảm phát thải và vận hành hệ thống năng lượng tái tạo...
Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex (Nhật Bản), ông Honna Hitoshi, tập trung vào các định hướng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sinh khối, chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển thị trường carbon (ETS) tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, ông Honna Hitoshi cho biết Erex mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển sinh khối, đặc biệt là chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện sang đốt sinh khối - lĩnh vực mà Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
Hiện Erex triển khai 19 dự án điện sinh khối tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng công suất hơn 1.100 MW, đồng thời lên kế hoạch chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than sang sinh khối với tổng công suất hơn 1.585 MW.
Tập đoàn Erex cũng mong muốn cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập nhóm công tác để thúc đẩy phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Nhóm này sẽ là đầu mối trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về vận hành hệ thống đăng ký tín chỉ, kết nối với thị trường carbon quốc tế, đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm Nhật Bản trong triển khai các cơ chế tạo tín chỉ giảm phát thải và vận hành hệ thống năng lượng tái tạo.
Phía Erex cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét việc tổ chức Ủy ban hỗn hợp Nhật Bản- Việt Nam để đánh giá và xác định lộ trình phân bổ tín chỉ carbon cho các dự án sinh khối trong khuôn khổ Cơ chế JCM.
Ông Honna Hitoshi nhấn mạnh cam kết hợp tác lâu dài và sẵn sàng cử chuyên gia để chia sẻ kinh nghiệm, giúp Việt Nam sớm xây dựng và vận hành hệ thống ETS.
Người đứng đầu Tập đoàn Erex nhìn nhận, đốt trộn than sinh khối là một phương án hữu hiệu, giúp giảm phát thải. Về lâu dài, việc chuyển dịch sang sử dụng nguồn năng lượng này còn giúp tạo ra tín chỉ carbon, giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.
Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đánh giá cao những thành tựu Tập đoàn Erex đã đạt được trong lĩnh vực năng lượng sạch, đặc biệt là việc đưa vào vận hành các nhà máy điện sinh khối tại Hậu Giang (nay là TP.Cần Thơ)- dự án tiên phong theo cơ chế JCM giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Ông Thắng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và khuyến khích hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình chuyển đổi năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Trong đó, Erex là một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng sinh khối, đặc biệt là chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than sang đốt sinh khối, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam.
Ghi nhận đề xuất của Erex về việc thành lập nhóm công tác chung giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Erex nhằm thúc đẩy phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, ông Thắng cho rằng đây sẽ là kênh hợp tác kỹ thuật quan trọng, giúp chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và phương pháp vận hành hệ thống đăng ký tín chỉ, kết nối với thị trường carbon quốc tế trong tương lai.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoan nghênh đề xuất tổ chức các đoàn công tác của Bộ và doanh nghiệp Việt Nam sang Nhật Bản khảo sát, trao đổi và học tập kinh nghiệm triển khai cơ chế tạo tín chỉ carbon, vận hành hệ thống năng lượng tái tạo, qua đó thúc đẩy các mô hình giảm phát thải hiệu quả tại Việt Nam. Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng giao Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu nghiên cứu, đề xuất kế hoạch hợp tác cụ thể với Erex trong thời gian tới.
Về cơ chế JCM, ông Thắng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản sớm hoàn thiện sửa đổi Thỏa thuận hợp tác JCM Việt Nam- Nhật Bản, đảm bảo cơ chế này phù hợp với quy định của Hiệp định Paris và hài hòa lợi ích hai bên.
Ông đề nghị Erex tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sinh khối và giảm phát thải khí nhà kính, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương triển khai các sáng kiến phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
“Kinh nghiệm và cam kết của Erex, kết hợp sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam- Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Quyền Bộ trưởng hy vọng nhóm công tác chung sẽ sớm được thành lập để hai bên cùng trao đổi các nội dung cụ thể.
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM với Nhật Bản từ 2013. Đến nay, hai bên đã phê duyệt 15 phương pháp luận và đăng ký 14 dự án, với khoảng 35.000 tín chỉ carbon được cấp, tương đương khoản hỗ trợ 35 triệu USD từ phía Nhật Bản.
Một số dự án tiêu biểu đang được triển khai theo khuôn khổ Cơ chế tín chỉ chung (JCM) giữa Việt Nam và Nhật Bản, như nhà máy tại Yên Bái (50 MW), Tuyên Quang (50 MW), dự kiến giúp giảm hàng trăm nghìn tấn CO₂ mỗi năm.
Giữa vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ (Nghệ An), Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ đang lặng lẽ gìn giữ nguồn gen quý của hàng trăm giống cây trồng, đồng thời tiên phong ứng dụng nông nghiệp sinh thái, trồng xen canh giảm phát thải khí nhà kính – hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...
Từ mô hình trường học giảm nhựa được triển khai hiệu quả tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục mở rộng sáng kiến “Trường học sinh thái ASEAN – Trường học không rác thải nhựa”, hướng đến mục tiêu hình thành văn hóa xanh trong giáo dục Việt Nam và khu vực...
Các nhà đầu tư toàn cầu quản lý hơn 3 nghìn tỷ USD tài sản đã kêu gọi các chính phủ ngăn chặn và đảo ngược tình trạng phá rừng và suy thoái hệ sinh thái vào năm 2030...
Kế hoạch nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái, tập trung vào phục hồi từ vùng núi đến đại dương, hỗ trợ hơn 80.000 người dân, đặc biệt là cộng đồng bản địa...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: