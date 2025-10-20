Hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển thị trường carbon tại Việt Nam

Doanh nghiệp năng lượng Nhật Bản đề xuất thành lập nhóm công tác để thúc đẩy phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Đây sẽ là đầu mối trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống đăng ký tín chỉ, kết nối với thị trường carbon quốc tế, đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm Nhật Bản trong triển khai các cơ chế tạo tín chỉ giảm phát thải và vận hành hệ thống năng lượng tái tạo...

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex (Nhật Bản), ông Honna Hitoshi, tập trung vào các định hướng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sinh khối, chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển thị trường carbon (ETS) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Honna Hitoshi cho biết Erex mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển sinh khối, đặc biệt là chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện sang đốt sinh khối - lĩnh vực mà Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Hiện Erex triển khai 19 dự án điện sinh khối tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng công suất hơn 1.100 MW, đồng thời lên kế hoạch chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than sang sinh khối với tổng công suất hơn 1.585 MW.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng làm việc với Tập đoàn Erex.

Tập đoàn Erex cũng mong muốn cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập nhóm công tác để thúc đẩy phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Nhóm này sẽ là đầu mối trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về vận hành hệ thống đăng ký tín chỉ, kết nối với thị trường carbon quốc tế, đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm Nhật Bản trong triển khai các cơ chế tạo tín chỉ giảm phát thải và vận hành hệ thống năng lượng tái tạo.

Phía Erex cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét việc tổ chức Ủy ban hỗn hợp Nhật Bản- Việt Nam để đánh giá và xác định lộ trình phân bổ tín chỉ carbon cho các dự án sinh khối trong khuôn khổ Cơ chế JCM.

Ông Honna Hitoshi nhấn mạnh cam kết hợp tác lâu dài và sẵn sàng cử chuyên gia để chia sẻ kinh nghiệm, giúp Việt Nam sớm xây dựng và vận hành hệ thống ETS.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, dự kiến trình Chính phủ trong 2025, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác mở rộng với Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Thụy Sĩ.

Người đứng đầu Tập đoàn Erex nhìn nhận, đốt trộn than sinh khối là một phương án hữu hiệu, giúp giảm phát thải. Về lâu dài, việc chuyển dịch sang sử dụng nguồn năng lượng này còn giúp tạo ra tín chỉ carbon, giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đánh giá cao những thành tựu Tập đoàn Erex đã đạt được trong lĩnh vực năng lượng sạch, đặc biệt là việc đưa vào vận hành các nhà máy điện sinh khối tại Hậu Giang (nay là TP.Cần Thơ)- dự án tiên phong theo cơ chế JCM giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Thắng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và khuyến khích hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình chuyển đổi năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trong đó, Erex là một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng sinh khối, đặc biệt là chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than sang đốt sinh khối, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Erex triển khai nhiều dự án điện sinh khối tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng công suất hơn 1.100 MW. Ảnh minh họa

Ghi nhận đề xuất của Erex về việc thành lập nhóm công tác chung giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Erex nhằm thúc đẩy phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, ông Thắng cho rằng đây sẽ là kênh hợp tác kỹ thuật quan trọng, giúp chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và phương pháp vận hành hệ thống đăng ký tín chỉ, kết nối với thị trường carbon quốc tế trong tương lai.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoan nghênh đề xuất tổ chức các đoàn công tác của Bộ và doanh nghiệp Việt Nam sang Nhật Bản khảo sát, trao đổi và học tập kinh nghiệm triển khai cơ chế tạo tín chỉ carbon, vận hành hệ thống năng lượng tái tạo, qua đó thúc đẩy các mô hình giảm phát thải hiệu quả tại Việt Nam. Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng giao Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu nghiên cứu, đề xuất kế hoạch hợp tác cụ thể với Erex trong thời gian tới.

Về cơ chế JCM, ông Thắng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản sớm hoàn thiện sửa đổi Thỏa thuận hợp tác JCM Việt Nam- Nhật Bản, đảm bảo cơ chế này phù hợp với quy định của Hiệp định Paris và hài hòa lợi ích hai bên.

Ông đề nghị Erex tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sinh khối và giảm phát thải khí nhà kính, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương triển khai các sáng kiến phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

“Kinh nghiệm và cam kết của Erex, kết hợp sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam- Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Quyền Bộ trưởng hy vọng nhóm công tác chung sẽ sớm được thành lập để hai bên cùng trao đổi các nội dung cụ thể.